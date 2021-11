DACIAN CIOLOŞ:"Nici nu au avut loc negocierile cu noi"

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, a declarat că PNL nici nu a avut vreo discuţie cu USR pentru formarea unei majorităţi şi că a existat doar o "întâlnire preliminară", înainte ca liberalii să decidă alături de cine vor guverna, informează news.ro.

Cioloş a susţinut că preşedintele Klaus Iohannis "a jucat un rol determinant" în înlocuirea USR cu PSD.

"Nici nu au avut loc negocierile cu noi. Am avut o întâlnire preliminară, exploratorie, în care am înţeles că PNL, înainte de a decide unde ciuguleşte, vrea să vadă cam despre ce e vorba şi acea întâlnire a fost exploratorie, să vedem cam despre ce am discuta şi care ar fi condiţiile preliminare, dacă ar fi să negociem. Şi înţelegerea mea atunci, a noastră, a colegilor din echipa de negociere de la USR a fost că după acea discuţie preliminară în care şi noi ne-am spus punctul de plecare şi cei de la PNL, PNL a avut o întâlnire şi cu PSD şi înţelegerea noastră era ca apoi, în Biroul lor Politic Naţional urmau să prezinte ambele opţiuni şi să decidă Biroul Politic dacă încep negocierile de formare a Guvernului cu noi sau cu PSD. În acea întâlnire, am înţeles, s-a discutat doar despre opţiunea PSD şi s-a votat cumva prin eliminare negocierile cu USR", a declarat Dacian Cioloş, la Digi 24.

Dacian Cioloş a precizat că, încă de la întâlnirea preliminară, liberalii au anunţat că îl vor susţine pe Florin Cîţu în funcţia de premier.

"Nu a fost un blocaj total, cel puţin în felul în care s-au exprimat colegii de la PNL niciodată, tocmai de asta noi am tot lăsat o decizie definitivă din partea noastră ca să vedem, să înţelegem ce vor colegii de la PNL. Am spus-o şi public, de mai multe ori, le-am cerut să ia o decizie odată pentru totdeauna şi să tranşeze dacă vor să negocieze cu noi. Ni s-a spus că, dacă ar fi să negociem o majoritate, opţiunea PNL pentru premier este preşedintele partidului, Florin Cîţu. Asta ni s-a spus şi la acea discuţie preliminară, da. Şi de altfel atunci când domnul Ciucă a fost desemnat premier niciun moment PNL nu a spus că vrea să construiască o majoritate în Parlament şi un guvern majoritar cu domnul Ciucă premier. Opţiunea a fost foarte clară, Ciucă premier, dar cu guvern minoritar. Şi domnului Ciucă i-am propus să începem discuţiile pentru construirea unei majorităţi în Parlament, însă conducerea PNL nu a dorit acest lucru, a vrut să meargă doar cu guvern minoritar. Deci era aproape o misiune imposibilă pentru domnul Ciucă, practic", a susţinut Dacian Cioloş.

Întrebat dacă a avut vreo discuţie pe această temă cu preşedintele Klaus Iohannis, Dacian Coloş a explicat că au existat doar discuţiile din cadrul consultărilor de la Cotroceni.

"Nu, nu am avut alte discuţii cu preşedintele Klaus Iohannis decât consultările la care am participat cu colegii", a declarat Cioloş.

Întrebat, de asemenea, dacă preşedintelui Klaus Iohannis îi aparţine decizia de înlocuire a USR cu PSD, Dacian Cioloş a afirmat că şeful statului a jucat un rol determinant.

"Nu ştiu dacă îi aparţine în totalitate, dar în mod clar preşedintele Klaus Iohannis a jucat un rol determinant şi asta o spun colegii din PNL. Şi asta e o constatare, nu e o presupunere. E o constatare din informaţii pe care le-am avut de la colegi din PNL, inclusiv anumite poziţionări mai mult sau mai puţin publice, că preşedintele Iohannis şi-a dorit această majoritate care se construieşte acuma. Nu ştiu dacă a eliminat complet posibilitatea unei refaceri a coaliţiei, dar domnul Iohannis a arătat nemulţumit de coaliţie înclusiv la discuţiile pe care le-am avut la consultări", a declarat Cioloş.

Dacian Cioloş a mai fost întrebat şi când s-a rupt legătura sa cu Klaus Iohannis, el răspunzând că nu a avut motive să simtă că această legătură s-a rupt.

"Nu ştiu dacă am avut motive să simt că legătura personală între mine şi preşedinte s-a rupt la un moment dat. Eu am avut contacte cu dânsul inclusiv cât am fost lider de grup, când a fost vorba de România, pe mai multe subiecte ne-am coordonat. Am fost surprins de ieşirea dânsului pe mai multe subiecte, împotriva USR, de mai multe ori şi mai ales acea ieşire când a făcut USR «crizatori». (...) Mi s-a părut acea ieşire gratuită, nu i-am înţeles logica şi motivul", a declarat Cioloş.