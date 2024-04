De la multinaţională la companie privată românească - o nevoie de emancipare profesională

Într-un interviu acordat Ziarului BURSA, noul director al DO SECURITY a vorbit deschis despre schimbarea majoră din cariera sa profesională:

Cu o experienţă de peste 20 de ani în conducerea echipelor din industria de retail, Constantin Brutaru a ales să se alature echipei DO Security, operator privat, specializat în domeniul de securitate şi pază, în funcţia de director comercial şi dezvoltare. Trecerea de la o multinaţională către o companie cu capital integral românesc s-a făcut firesc, ca o nevoie de schimbare şi o motivare personală si profesională de mult aşteptată.

Reporter: De ce aţi ales să plecaţi, după atâţia ani de activitate, dintr-o multinaţională la o companie privată românească şi, mai mult, să vă schimbaţi total domeniul de activitate?

Constantin Brutaru: După o lungă perioadă de timp petrecută în acelaşi domeniu sau companie, am simtit nevoia de schimbare pentru a-mi revigora interesul şi a-mi îmbunătăţi abilităţile în altă direcţie. O nouă companie şi un domeniu diferit pot oferi provocări noi şi oportunităţi de creştere personală şi profesională. Pentru mine această nevoie de schimbare a venit firesc, natural chiar. Uneori, schimbarea poate fi motivată de oportunităţi mai bune de carieră, cum ar fi avansarea într-un nou domeniu sau poziţii de conducere care nu erau disponibile în compania anterioară. Companiile private oferă, de cele mai multe ori, mai multă flexibilitate şi oportunităţi de creştere mult mai rapidă decât multinaţionalele. De asemenea, a sosit un moment în care îmi doresc să îmi dedic timpul şi energia unor cauze sau proiecte diferite de cele în care am lucrat anterior. Schimbarea domeniului de activitate cred că este legată de dorinţa de a face o diferenţă într-un mod nou sau mai semnificativ. În general vorbind, schimbarea este o parte naturală a evoluţiei profesionale a unei persoane şi sunt convins că, în cazul meu, va aduce noi oportunităţi şi satisfacţie în viaţa profesională şi personală.

Reporter: Care sunt factorii pe care i-aţi luat în calcul în acest demers şi cât de mult a contat motivarea salarială în decizia luată?

Constantin Brutaru: Motivaţia salarială poate fi un factor important în decizia de a schimba locul de muncă, dar nu este singurul aspect. În timp ce unii consideră că un salariu mai mare poate fi atrăgător, eu iau în considerare şi ceilalţi factori înainte de a lua o decizie. De exemplu, un angajat ar putea fi dispus să accepte un salariu mai mic în schimbul unor beneficii mai bune sau a unei culturi organizaţionale care se potriveşte mai bine valorilor şi stilului lor de viaţă. Astfel, importanţa motivării salariale poate varia în funcţie de circumstanţele individuale şi de priorităţile angajatului. Pentru mine, poziţionarea companiei DO Security în sectorul de activitate la nivel naţional, cât şi potenţialul evident de creştere în această ramură a serviciilor m-au convins că este locul în care pot să-mi aduc aportul şi să creez valoare adaugată. Nu în ultimul rând, strategia acţionarilor în ceea ce priveşte dezvoltarea portofoliului de servicii este una interesantă şi provocatoare pentru mine. Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, stabilitatea organizaţiei şi perspectivele de creştere pe termen lung au influenţat în mare măsură decizia de a schimba locul de muncă.

Reporter: Care sunt planurile pentru a face performanţă în sectorul de securitate?

Constantin Brutaru: Sectorul de securitate şi pază este un domeniu în continuă evoluţie, iar planurile pentru a face performanţă în acest sector variază în funcţie de obiectivele organizaţionale şi de tendinţele generale din sector. In cadrul companiei noastre, există strategii şi planuri specifice pe care le implementăm deja pentru a ne îmbunătăţi performanţa. De exemplu, utiliză tehnologii moderne pentru a îmbunătăţi eficienţa şi eficacitatea serviciilor de securitate şi pază. Acest lucru include implementarea de sisteme de supraveghere video avansate, soluţii de monitorizare şi raportare, sisteme de control al accesului etc. Investiţia în formare şi dezvoltare continuă a personalului pentru a ne asigura că sunt pregătiţi să gestioneze diverse ameninţări şi situaţii de securitate este una importantă şi constantă în dezvoltarea DO Security. Lucrăm împreună cu alte organizaţii din domeniul securităţii şi pazei, precum şi cu autorităţile locale şi alte entităţi relevante pentru a împărtăşi informaţii şi resurse şi pentru a răspunde mai eficient la ameninţări şi incidente. Fiind un domeniu în continuă schimbare, este important să fie flexibil şi adaptabil la noile ameninţări şi cerinţe ale mediului de securitate. Acest lucru implică actualizarea politicilor şi procedurilor, revizuirea strategiilor de securitate şi investiţia în soluţii inovatoare. Ne focusăm pe calitatea serviciilor prin asigurarea că serviciile oferite clienţilor îndeplinesc sau depăşesc aşteptările acestora. Acest lucru este realizat în compania noastră, prin monitorizarea constantă a performanţei, colectarea şi analiza feedback-ului clienţilor şi implementarea îmbunătăţirilor în mod continuu. La toate acestea se adaugă un management eficient al riscurilor. Identificarea, evaluarea şi gestionarea eficientă a riscurilor asigură un impact minim al acestora asupra organizaţiei şi clienţilor nostri. Cautăm în permanenţă să menţinem o comunicare deschisă şi transparentă cu clienţii şi cu toate părţile interesate pentru a construi încredere şi pentru a gestiona eficient situaţiile de criză sau incidentele.

Reporter: Cu ce parte din experienţa dumneavoastră se potriveste acest nou rol?

Constantin Brutaru: Experienţa în vânzări şi negociere cred că este un atuu important în noul job la DO Security. De-a lungul celor 20 de ani de activitate profesională, am condus şi ghidat echipa de vânzări către atingerea obiectivelor stabilite de companie. Experienţa în vânzări, gestionarea ciclului de vânzări şi negocierea contractelor sunt esenţiale în acest rol. De asemenea, indiferent de domeniul de activitate, capacitatea de a inspira şi de a conduce o echipă este crucială. Un director comercial eficient trebuie să fie un lider puternic, capabil să motiveze şi să dezvolte. Dezvoltarea şi implementarea unei strategii de vânzări şi de dezvoltare a afacerii sunt parte integrantă a acestui rol. Capacitatea de a elabora planuri strategice pe termen lung şi de a le transforma în acţiuni concrete este esenţială.

Fiind un domeniu de activitate nou pentru mine, inţelegerea profundă a pieţei în care operează compania şi a concurenţei este crucială pentru a identifica oportunităţi şi pentru a elabora strategii eficiente de creştere şi de penetrare a pieţei. În acest nou rol pun accentul pe atingerea obiectivelor.

Reporter: Unde vă vedeţi peste cinci ani?

Constantin Brutaru: În cinci ani mă văd continuând să evoluez şi să-mi dezvolt abilităţile şi cunoştinţele în diferite domenii. Aş dori să fiu implicat în proiecte care să-mi ofere oportunităţi să inovez şi să contribui la progresul tehnologic şi social. De asemenea, mi-ar plăcea să am ocazia să lucrez într-un mediu care să-mi permită să îmi folosesc creativitatea şi gândirea critică pentru a rezolva probleme complexe şi pentru a aduce valoare organizaţiei şi comunităţii. Îmi doresc să am ocazia să lucrez cu o echipă talentată şi diversă, unde să pot învăţa şi să împărtăşesc cunoştinţele mele într-un mediu colaborativ şi stimulativ. În ceea ce priveşte cariera mea, sper să continui să fiu folosit în mod creativ şi productiv, să contribui la soluţionarea diverselor probleme şi să ofer suport în cadrul companiei unde activez în prezent. Este important pentru mine să fiu parte a unei echipe de profesionişti pentru a aduce beneficii şi îmbunătăţiri semnificative în viaţa oamenilor.

Reporter: Ce aţi face dacă aţi câştiga un milion de euro?

Constantin Brutaru: Dacă stau bine să mă gândesc, cei mai mulţi dintre cei care îşi pun această întrebare cauta siguranţă. Siguranţa, de fapt, constă în conştientizarea valorilor cele mai importante din viaţa fiecăruia dintre noi şi aceşti un milion de euro cu siguranţă nu se află în top trei valori de care omul are nevoie ca să se simta împlinit. Dar, ca să vă răspund la întrebare, această sumă mi-ar permite să dezvolt o afacere pe care o am de ceva timp în atenţie, dar pentru care nu am avut suportul financiar dar nici timpul necesar ca să pun lucrurile în mişcare. Detaliile le ţin pentru mine.

Reporter: Mulţumesc!