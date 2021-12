Debut cu dreptul pentru Softbinator Technologies în Piaţa AeRO

Softbinator Technologies (CODE), companie din ţara noastră ce dezvoltă software, a debutat cu dreptul în Piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), la finele săptămânii trecute, în condiţiile în care, începând cu a doua parte a anului mai multe acţiuni nou-venite în piaţă s-au tranzacţionat în prima zi sub preţul din plasament.

Titlurile Softbinator au încheiat sesiunea de vineri la preţul de 64 lei, ceea ce conferă dezvoltatorului de software o evaluare bursieră de 64 milioane de lei, cu 6,7% peste cea din plasament. Pe parcursul zilei, acţiunile companiei au atins un maxim de 73 de lei. Tranzacţiile s-au ridicat la 1,1 milioane de lei, cele mai mari din Piaţa AeRO, dar departe valorile înregistrate de alte companii de soft, în prima zi bursieră.

Daniel Ilinca, fondator şi CEO al Softbinator Technologies, a spus, cu ocazia listării companiei: "Au trecut zece ani de când am început acest concept, iar din 2017 există entitatea Softbinator Technologies, companie profitabilă încă din primul an, cu o creştere accelerată - aproape o dublare de la an la an. Am învăţat să fim profitabili, să creştem accelerat, şi am venit la bursă pentru că ne-am dat seama că avem nevoie de mecanisme şi mai puternice ca să putem continua această creştere".

Conform CEO-ului companiei, imediat după închiderea cu succes a plasamentului privat, au fost întreprinşi paşii necesari pentru a deschide un birou Softbinator în California, SUA, în prima parte a anului 2022. De asemenea, s-a derulat şi o primă operaţiune de M&A prin achiziţionarea WiseUp, o companie locală de dezvoltare produse software.

Andrei Pitiş, preşedintele Softbinator Technologies, ce prin Simple Capital deţine 8% din Softbinator, a subliniat importanţa clienţilor internaţionali pentru companiile de tehnologie.

"Cred în expansiunea internaţională, cred în clienţii din America, care sunt foarte exigenţi, dar care pot să ţină compania foarte bine pregătită şi la cel mai înalt nivel", a spus Pitiş, în condiţiile în care, peste jumătate din veniturile Softbinator provin de la clienţi din Statele Unite.

Softbinator Technologies furnizează servicii de software development utilizând tehnologii de ultimă oră (cutting-edge) cu un focus puternic către Blockchain, Inteligenţă Artificială şi DevOps. Compania livrează la nivel global, atât pentru startup-uri, unicorni, cât şi pentru clienţi din Fortune 500. Practic, este vorba despre software orientat pe clienţi din domenii diverse precum educaţie, lifestyle/domeniul medical şi sănătate, plăţi electronice, comerţ- electronic şi marketplace-uri, online gaming, digital banking (inclusiv crypto), Internet of Things (IoT) sau automotive

Pentru primele şase luni ale acestui an, Softbinator a raportat venituri de 6,7 milioane de lei, cu 25% mai mari faţă de cele din primele şase luni din 2020, şi un rezultat net de 1,39 milioane de lei, cu 15% peste cel din primele şase luni ale anului trecut. Pentru acest an, compania estimează un rezultat net de 3,46 milioane de lei, în creştere cu 35% faţă de cel din 2020.

Înainte de listare, Daniel Ilinca avea 46,26% din companie, în timp ce Bittnet Systems deţinea 18,89% din Softbinator.