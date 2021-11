DIKE-SUPLIMENT DEDICAT ACTIVITĂŢII DE DREPT"Orice criză vine la pachet cu o serie de oportunităţi pentru unii şi multe provocări profesionale pentru alţii"

Reporter: Întreaga lume se confruntă cu cele mai diverse provo­cări după un an şi jumătate de probleme sanitare. Cât de afectată este activitatea caselor de avocatură?

Nicoleta Munteanu: Orice criză, fie ea economică, sanitară sau de orice altă natură vine la pachet cu o serie de oportunităţi pentru unii şi multe provocări profesionale pentru alţii. Unele industrii şi sectoare au fost puternic afectate, cum ar fi HoReCa, transporturile, industria de beauty, sectorul cultural, alte industrii au înflorit, precum pharma, comunicaţii, construcţii şi tech. Pentru noi, provocările au venit din nevoia de adaptare la stres şi de a găsi soluţii de reinventare a business-ului clienţilor noştri. Criza pandemică ne-a ajutat pe toţi să ne adaptăm rapid la noile realităţi economice şi sociale, am îmbinat munca de acasă cu cea de la birou, ne-am mutat în spaţiul virtual, atât noi, cât şi clienţii noştri, ne-am dezvoltat mai mult ca oricând competenţele digitale şi am făcut business development de la distanţă. Noi nu am simţit un efect negativ major din punct de vedere al volumului de muncă în această perioadă, pentru că ne-am păstrat echipa intactă, am oferit asistenţă juridică fără întrerupere şi ne-am reprezentat clienţii cu promptitudine şi profesionalism.

Reporter: Digitalizarea forţată de pandemie este pusă adesea în discuţie. Se face simţită în domeniul dumneavoastră de activitate?

Nicoleta Munteanu: Pandemia, într-o măsură mai mare sau mai mică, ne-a afectat pe toţi. Foarte multe companii şi-au trimis angajaţii acasă şi au descoperit că aceştia pot fi mult mai eficienţi. Alţii au constatat că munca de la dis­tanţă nu este benefică business-ului lor. Multe companii au procedat la reducerea costurilor pe toate planurile, s-au angajat în concedieri masive sau chiar şi-au declarat falimentul. Cei care au avut puterea să se adapteze din mers la nou, la noile reguli economice şi sociale, sunt cei care au supravieţuit. Capacitatea de adaptare la nou ţine doar de noi. Industriile sunt din ce în ce mai digitalizate, procedurile şi procesele de producţie sunt gestionate digital. Pentru mine, digitalizarea înseamnă progres din punct de vedere al operabilităţii. Noi am investit mult în tehnologie, ne-am digitalizat în urmă cu câţiva ani, astfel încât pandemia ne-a prins pregătiţi. Componentele hardware şi software performante ne-au ajutat să ne realizăm lucrările avocaţiale în timp, să stocăm documetele în condiţii de securitate ridicată şi să păstrăm confidenţialitatea discuţiilor purtate cu clienţii noştri.

Reporter: Cum catalogaţi restricţiile impuse de autorităţi în ultima perioadă?

Nicoleta Munteanu: Trăim momente fără precedent. Nu am primit niciun manual cu instrucţiuni sau sfaturi de supravieţuire şi nimeni nu ştie formula magică de a ieşi din acest impas, însă ştiu că în situaţii de criză se impun măsuri de criză. Cu toţii am observant că tendinţele globale au efect imediat şi asupra ţării noas­tre. Modificările aduse la nivel legislativ, presiunile impuse antreprenorilor în vederea implementării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS CoV2, relocarea activităţilor de muncă în sistem remote şi lipsa competenţelor digitale sunt doar o mică parte a problemelor cu care s-a confruntat mediul de afaceri din România, care a fost nevoit să se adapteze cu o viteză uluitoare, aş sputea spune contra cronometru acestor situaţii excepţionale. Aşa cum am mai spus mai sus, efectele pandemiei au condus la disponibilizări masive şi la falimentul micilor antreprenori. Pandemia a afectat deja modul în care facem business, iar mediul de afaceri se află în faţa celei mai mari provocări din istorie, pentru că regulile jocului se schimbă de la o zi la alta. Cred că toate restricţiile impuse de autorităţi până acum au devenit lecţii pentru noi toţi din care am învăţat că previziunile pe care fiecare dintre noi le facem pentru viitor pot fi schimbate peste noapte de împrejurări independente de voinţa noastră. Pentru a putea depăşi mai uşor această perioadă dificilă, antreprenorii trebuie să se adapteze din mers la restricţi, să fie flexibili şi prudenţi în paralel cu restructurarea şi regândirea business-urilor.

Reporter: Care sunt provocările cu care vă confruntaţi?

Nicoleta Munteanu: Dacă până în pandemie transformarea digitală a fost preocuparea noas­tră majoră, în criză noile provo­cări au vizat menţinerea unei comunicări eficiente cu instanţele de judecată, autorităţi şi profesioniştii implicaţi în procedurile de insolvenţă. Digitalizarea ne-a ajutat să câştigăm timp şi să aducem valoare adăugată serviciilor furnizate. Pentru noi, pandemia a reprezentat o confirmare că am luat decizia bună atunci când demarat digiralizarea proceselor interne.

Reporter: Ce strategie a abordat casa de avocatură pe care o reprezentaţi pentru a depăşi mai uşor criza sanitară/economică?

Nicoleta Munteanu: Modelul nostru de business este rezilient, ceea ce ne permite o gestionare eficientă a procedurilor. Ne-am adaptat rapid la noile provocări, păstrând orientarea către client şi către nevoile acestuia, nevoi care s-au schimbat în această perioadă. Am fost atenţi la tendinţele din piaţă şi la schimbările comportamentului clienţilor noştri pentru a fi mereu pregătiţi să venim cu cele mai bune soluţii. Am urmărit trendul evoluţei tehnologice, ne-am consolidat echipa şi ne-am pregătit să răspundem eficient şi cu profesionalism acestor provocări.

Reporter: Care este domeniul care a "produs" mai multe dosare în instanţă?

Nicoleta Munteanu: Dacă înainte de pandemie insolvenţele erau în top, iată că aceasta a schimbat trendul anilor trecuţi. În ultima perioadă am constatat că au crescut litigiile dintre profesionişti. De asemenea, a crescut foarte mult numărul litigiilor de muncă pentru că pandemia a determinat reguli noi în relaţiile dintre angajaţi şi angajatori. În viitorul apropiat este foarte probabil să crească semnificativ numărul litigiilor din zona construcţiilor, a protecţiei consumatorilor, a protecţiei datelor personale, dar şi a disputelor fiscale care au fost amânate prin suspendarea mă­surilor de executare silită sau datorită facilităţilor acordate de-a lungul timpului pentru toate tipurile de creanţe fiscale şi bugetare.

Reporter: Cum puteţi defini activitatea unui avocat?

Nicoleta Munteanu: Cum poa­te fi antrenat întregul potenţial creator al oamenilor, nu numai al lucrurilor, în vederea minimizării eforturilor şi maximizării performanţelor, este marea provocare a avocatului modern. Pentru aceas­ta este nevoie de mult curaj, viziune, tenacitate, perseverenţă, răspundere, seriozitate, viteză de reacţie, capacitate de adaptare, de a reconfigura planurile pe termen scurt, fără a pierde în vedere obictivele pe termen lung şi reconsiderarea conceptuală. Includerea inovaţiei în responsabilităţile zilnice şi crearea unui mediu de lucru foarte stimulant, care să-i inspire pe ceilaţi să ofere ce e mai bun din ei, pentru mine reprezintă definiţia cea mai simplă a activităţii moderne a unui avocat.

În altă ordine de idei, suntem o profesie modernă care foloseşte tehnologia. Accelerarea procesul de digitalizare a exercitării profesiei noastre a adus plus valoarea avocaturii şi a contribuit la îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă juridică, la o comunicare eficientă şi digitală atât cu instanteţe, cât şi cu clienţii şi la reducerea timpului petrecut în deplasări, facilitând performanţa, creativitatea, motivaţia şi deschiderea cu care un avocat modern îşi abordează volumul mare de muncă.

Reporter: Care sunt şansele de afirmare ale unui tânăr avocat?

Nicoleta Munteanu: Pentru a-şi face un nume în această profesie, tânărul avocat nu trebuie să-şi piardă entuziasmul cu care facem de obicei primii paşi profesionali, să fie motivat, să asculte activ şi să înveţe de la alţi colegi cu experienţă, să fie clar şi trans­parent în abordare şi să aibă res­pect pentru clienţi, să îşi asume că o să muncească foarte mult, că o să stea peste program şi că o să studieze chiar şi în timpul său liber. Odată ce înţelege toate aceste lucruri despre munca sa, tânărul avocat este pregătit să îşi facă un nume în profesie, însă, fără a uita că avocatura nu este lipsită de griji, probleme şi dezamăgiri.

Reporter: Vă mulţumim!