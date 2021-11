DIKE-SUPLIMENT DEDICAT ACTIVITĂŢII DE DREPT"Sperăm ca şedinţele de judecată online să devină regulă"

Reporter: Anul trecut s-a împlinit un sfert de secol de activitate avocăţească modernă. Ce înseamnă mai exact activitatea modernă a unui avocat?

Francisc Peli: Un pas important în evoluţia pieţei de avocatură în ultimii 25 de ani este apariţia avocaturii de consultanţă. În urmă cu un sfert de secol această ramură a avocaturii nu exista, iar acest domeniu se rezuma doar la litigii. Odată cu evoluţia pieţelor, nevoile companiilor s-au diversificat. Primele firme de consultanţă au apărut în anii 1995-2000, iar noi am activat în această ramură încă de la început. Am fost printre puţinii care practicau avocatura de consultanţă la acea vreme, deci nu exagerez cu nimic dacă spun că suntem printre pionierii avocaturii de consultanţă în România. Am rămas fideli acestei abordări şi ne-am perfecţionat, pentru a oferi astăzi servicii integrate clienţilor noştri.

Reporter: Ce au adus bun cei 26 de ani şi cu ce provocări vă confruntaţi după 26 de ani de activitate modernă?

Francisc Peli: În ultimii 26 de ani putem observa o mai mare stabilitate în profesie, odată cu răspândirea unor standarde profesionale. Astăzi ne aflăm într-o piaţă mult mai educată a clienţilor, care ştiu foarte bine ce înseamnă consultanţa şi care determină profesioniştii din piaţa avocaturii de consultanţă să fie tot timpul deschişi către nou, să fie în pas cu evoluţiile din piaţă. Mai mult, în zona de consultanţă există foarte multă competiţie pe toate palierele, iar pentru a te menţine în pole position este nevoie de adaptare imediată la cerinţele pieţei, deschidere către clienţi şi o bună înţelegere a standardelor profesionale.

Reporter: Cum trec casele de avocatură prin perioada de criză produsă de pandemie şi cum este afectată activitatea lor de această criză?

Francisc Peli: Criza este resimţită diferit de casele de avocatură, în funcţie de backgroundul, mărimea şi experienţa anterioară. Cel mai bine adaptaţi, cu o experienţă mai bogată, sunt avantajaţi în criză. Dincolo de asta, putem spune că bătălia în acest domeniu se rezumă mai degrabă la cotele de piaţă decât la cifra de afaceri. Este şi nepotrivit să gândim în termeni de bani atunci când societatea este în dificultate; dar ne putem structura în asemenea manieră încât provocările perioadei să ne întărească pentru anii ce vin.

Dacă ne referim la situaţia noas­tră, PeliPartners are, în acest moment, mărimea potrivită. Suntem o casă de avocatură full-service şi ne-am concentrat pe zone de expertiză clare - Corporate M&A, Finance&Banking, Real Estate, Competition&Commercial, Dispute Resolution. Am convingerea ca o să ieşim întăriţi din această criză. Efectul crizelor este că cei buni devin şi mai buni.

În anul pandemic, PeliPartners a asistat în unele dintre cele mai mari tranzacţii semnate în România. Am avut o victorie de etapă într-un mare proces cu Consiliul Concurenţei. De asemenea, am avut cele mai mari tranzacţii M&A din sfera non-bancară, cel mai mare proiect din energie verde şi cea mai mare restructurare bancară din România.

Reporter: Ce strategie a abordat casa de avocatură pe care o reprezentaţi pentru a depăşi mai uşor criza sanitară/economică?

Francisc Peli: Am fost tot timpul disponibili pentru clienţi, iar de luni bune ne-am întors la birou pentru a le fi cât mai aproape cu putinţă, respectând, bineînţeles, regulile impuse de situaţia curentă.

Am căutat să obţinem o cât mai mare varietate în proiecte, astfel încât să ajungem la o stabilitate crescută. Astfel, am fost implicaţi în proiecte care au angrenat experţii noştri pe toate ariile de expertiză.

Am targetat mai mult tranzacţiile semnificative din diverse zone versus proiecte uzuale de consultanţă pe care, oricum, clienţii au încercat să le transfere cât mai mult către resursele inhouse. Valoarea totală a proiectelor în care PeliPartners a fost implicat în ultimul an depaşeşte 750 milioane de euro.

Printre proiectele asistate de PeliPartners în anul pandemic 2020-2021, în funcţie de valoarea tranzacţiei, se numără:

- Asistenţa acordată unui mare grup de infrastractură european cu proiecte în România estimate la 1 miliard de euro în definitivarea strategiei de raportare la partenerii contractuali esenţiali;

- Asistenţa acodată grupului Saint Gobain pentru achiziţia Duraziv;

- Asistenţa acordată grupului Banca Transilvania pentru achiziţia Certinvest;

- Asistenţa acordată fondului Oresa la vânzarea Kiwi Finance;

- Asistenţa acordată Portland Trust la vânzarea celui mai mare proiect fotovoltaic în dezvoltare în România;

- Asistenţa acordată Adventum în procesul de achiziţie a Hermes Business Campus;

- Asistenţa acordată grupului Mitiska REIM în procesul de refinanţare a întregului său portofoliu din România;

- Asistenţa acordată Macquarie Group în procesul de vânzare a complexului de clădiri de birouri Floreasca Park;

- Asistenţa acordată Skanska în procesul de vânzare a clădirilor 6.2 şi 6.3 din Campus 6 Bucureşti;

- Asistenţa acordată unei banci de top într-un proces de restructurare pentru un pachet de facilităţi acordat unui client strategic.

Reporter: Ce modificări aţi observat în piaţa pe care activaţi (sunt segmente unde a scăzut cererea serviciilor sau, dimpotrivă, segmente unde numărul solicitărilor au crescut şi care sunt acestea)?

Francisc Peli: Anul pandemic a adus cu sine o creştere a zonei de litigii. În general PeliPartners a cres­cut, însă, şi pe zonele tranzacţiilor, comercial, concurenţă, GDPR, pentru că am reuşit să fim implicaţi în cele mai mari şi mai vizibile proiecte. În situaţii complicate, clienţii par să ne considere o opţiune preferabilă.

În piaţă au revenit în ultimele luni un număr oarecare de tranzacţii cu valori mai mici, ceea ce este un semn bun, dar cred că mai este mult până la o revenire în întregime.

Reporter: În ce domeniu au fost deschise anul acesta cele mai multe procese în instanţă?

Francisc Peli: Am observat o creştere a numărului de litigii din zona de construcţii, achiziţii publice şi corporate.

Reporter: Cum evolueaza segmentul pe care activaţi şi care sunt cele mai arzatoare problematici din domeniu?

Francisc Peli: Segmentul avocaturii de consultanţă creşte constant, iar casele de avocatură trebuie să se adapteze şi să răspundă cerinţelor care vin din partea clienţilor.

Noi suntem o firmă full-service şi trebuie să abordăm atât situaţiile globale, cât şi cu input din partea fiecărei arii de practică în parte. Am decis să fim coereţi pe această strategie şi să ne concetrăm pe consolidare în perioada următoare.

Această criză va aduce schimbări majore pe plan tehnologic, al abordării de business, al accesului la resurse, inclusiv financiare. Cine va înţelege aceste schimbări şi se va adapta lor, va rămâne relevant. Preocuparea noastră principală este să ne actualizăm competenţele şi să ne valorificăm cei 20 de ani de experienţă astfel încât să răspundem corect acestei provo­cări. Nu am niciun dubiu că o vom face foarte bine - Once a powerhouse, always a powerhouse.

Reporter: Care sunt cei mai mari clienţi cu care lucraţi şi pe ce segment?

Francisc Peli: Suntem implicaţi în proiecte majore pe toate ariile noastre de expertiză. Lucrăm mult cu bănci, ca entităţi conservatoare care valizează munca noastră prin încrederea pe care ne-o dau. Aici intermediem finanţări şi refinan­ţări în zona de energie, tech, medical şi real estate.

În ceea ce priveşte zona de concurenţă, lucrăm cu asociaţii care ne acordă încrederea deplină, iar această încredere o vedem în rândul oamenilor din fiecare industrie cu care interacţionăm.

Totodată, clienţi importanţi avem şi în zona de real estate. Suntem destul de cunoscuţi pe zona aceasta, dar asta se datorează în principal mărimii tranzacţiilor - se întâmplă ca în real estate să se încheie cele mai mari tranzacţii în România. Dar practicile noastre sunt active toate laolaltă şi distribuite echilibrat.

Reporter: Cu ce dificultăţi vă confruntaţi tot mai mult în ultima perioadă?

Francisc Peli: Bugetele pe proiecte au fost diminuate, iar bariera fizică a influenţat în mod negativ activitatea industriei.

Totuşi, noi am reuşit să facem faţă cu brio acestor dificultăţi. Senioritatea noastră în domeniu, faptul că dispunem de consultanţi cu experienţă şi suntem foarte bine angrenaţi la realitatea pieţei ne-au adus rezultate bune chiar şi în acest context dificil.

Mai mult, am reuşit să compensăm diminuarea bugetelor pe proiecte printr-o echipă compactă şi eficientă, care a fost mereu acolo pentru a da tot ce e mai bun şi a-şi oferi toată experienţa şi expertiza pentru atingerea rezultatelor dorite.

Nu în ultimul rând, aşa cum am spus şi anterior, am depăşit şi bariera fizică impusă de pandemie, pentru că noi am revenit la birou de câteva luni şi suntem alături de clienţii noştri, bineînţeles, respectând cu stricteţe regulile sanitare.

Reporter: Având în vedere contextul actual, credeţi că ar putea exista procese online? Cu judecator, procuror, avocaţi...

Francisc Peli: În perioada stării de urgenţă au fost o serie de cauze care s-au desfăşurat online, ceea ce a arătat că se poate. Pe perioada stării de alertă este prevăzut în mod expres de lege că se pot desfăşura şedinţe de judecată online. Avocaţii noştri au fost prezenţi la şedinţe de judecată în care una dintre părţi sau chiar ambele părţi au participat online. Sperăm ca aceste inovaţii să devină regulă şi să se menţină şi după încetarea stării de alertă.

Reporter: Au existat/există amânări de speţe mai mult decât într-un an obişnuit?

Francisc Peli: Am apreciat efortul făcut de completele de judecată de a ţine şedinţele cu aceeaşi frecvenţă. Am avut câteva situaţii unde cauzele au fost amânate din cauza îmbolnăvirii completului de judecată, dar acelea au fost situaţii excepţionale. Pe de altă parte, implementarea dosarului electronic şi programarea şedinţelor pe ore au ajutat procesul de judecată şi au facilitat accesul la instanţe.

Reporter: Mulţumesc!