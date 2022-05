DUPĂ PRIMELE TREI LUNI ALE ANULUI 2022: Alro a raportat scăderea pierderilor la 18,1 milioane de lei

Alro a raportat o reducere a pierderilor în primul trimestru din acest an, la 18,109 milioane de lei, de la 61,857 milioane de lei în perioada similară a anului trecut, urmare a faptului că veniturile din vânzări nu au putut compensa costurile mari de producţie rezultate din preţurile materiilor prime şi ale utilităţilor, potrivit rezultatelor consolidate transmise luni Bursei de la Bucureşti, informează Agerpres.

"În pofida trendului crescător al LME, a cererii ridicate pe piaţa pentru produsele noastre procesate cu marje de profitabilitate mari şi a creşterii cursului de schimb, care au determinat o creştere a cifrei de afaceri cu 48% în T1 2022 comparativ cu T1 2021, rezultatul net al Grupului pentru T1 2022 este o pierdere în sumă de 18.109 mii RON. Situaţia economică mondială care a determinat tendinţe inflaţioniste ale preţurilor factorilor de producţie a avut efect asupra rezultatelor obţinute, determinând creşterea cu 48% a costului bunurilor vândute şi astfel Grupul a înregistrat pierdere. Cu toate acestea, pierderea raportată în T1 2022 este cu 43.748 mii RON mai mică decât nivelul pierderii de 61.857 mii RON înregistrată în T1 202", se precizează în document.

Profitul brut al grupului a urcat la 97 milioane lei în T1 2022, de la 65 milioane lei în T1 2021, iar EBIT a fost de asemenea pozitiv, de 23,037 milioane de lei, comparativ cu o pierdere operaţională de 8,508 milioane de lei în T1 2021. Majorarea profitului brut consolidat a fost generată de evoluţia pozitivă a preţului aluminiului, creşterea livrărilor de produse procesate ca urmare a cererii solide în anumite sectoare industriale şi cursul de schimb care a influenţat pozitiv cifra de afaceri.

Cifra de afaceri consolidată s-a cifrat la 1,102 miliarde de lei în T1 2022, cu 48% mai mare decât în T1 2021, pe fondul creşterii cantitative a livrărilor de produse procesate şi al creşterii preţului aluminiului la Bursa de Metale din Londra (LME), se precizează în documentul citat. Cotaţiile medii ale LME în primele trei luni ale acestui an, de 3.280 dolari/tonă, au fost în creştere cu 1.184 dolari/ tonă, comparativ cu perioada corespunzătoare de anul trecut (plus 56% a cotaţiei pe piaţă).

"Principala contribuţie la cifra de afaceri a Grupului în T1 2022 au avut-o vânzările de produse procesate, care s-au dublat în primul trimestru al anului 2022 (768.668 mii RON), comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2021 (371.134 mii RON). Aceasta performanţă foarte bună a segmentului de aluminiu Procesat a fost susţinută de cererea în creştere pentru plăci, produsele noastre cu cea mai mare profitabilitate, din care Grupul a vândut cu 3.200 tone mai mult în T1 2022 faţă de T1 2021 (reprezentând o creştere procentuală de 23%), în special pentru sectorul aero. Alţi factori care au contribuit la vânzările crescute: evoluţia ascendentă a cotaţiilor LME şi aprecierea dolarului SUA", se precizează în raportul transmis BVB.

Veniturile din vânzarea de produse primare au scăzut cu 9% pe fondul declinului vânzărilor cantitative de sârmă şi bare ca urmare a diminuării capacităţii de producţie, contrabalansată de creşterea LME şi a cursului de schimb valutar.

Potrivit companiei, nivelurile ridicate fără precedent, ale preţurilor la energie şi gaz în anul 2021 au determinat, din ianuarie 2022, reducerea producţiei aluminiului electrolitic cu trei hale de electroliză, în prezent funcţionând două hale de electroliză. În aceste condiţii, producţia de bare şi sârmă aluminiu a scăzut în T1 2022 cu peste 11.200 tone faţă de T1 2021, iar pentru a acoperi necesarul de metal pentru producţie, Grupul a cumpărat metal primar rece de pe piaţă. Pe de altă parte, o creştere semnificativă a fost înregistrată în T1 2022 pentru producţia de plăci cu peste 5.000 tone comparativ cu T1 2021, pe fondul creşterii cererii pentru acest produs. În schimb, producţia de table subţiri şi benzi a scăzut cu 690 tone datorită condiţiilor dificile de piaţă generate de importurile masive de laminate plate de la producătorii chinezi.

Pe segmentul Responsabilitate socială, Grupul a sprijinit UNICEF în România prin donaţii în sumă de 300.000 lei pentru ajutorarea copiilor afectaţi de situaţia dificilă din Ucraina. De asemenea, Alro s-a alăturat campaniei Guvernului României "Ucraina - Împreună ajutăm mai mult" prin donaţii de 300.000 lei constând în medicamente, bunuri cu destinaţie medicală, articole pentru uz personal şi combustibil destinat refugiaţilor şi prin cazarea persoanelor refugiate.

Companiile care fac parte din Grupul Alro sunt: Alro S.A. - producătorul de aluminiu, Alum S.A. - producătorul de alumină, Sierra Mineral Holdings I, Ltd. - societatea de extracţie a bauxitei, Vimetco Extrusion S.R.L. - producător de aluminiu extrudat, Conef S.A. - societate de tip holding şi de management, Global Aluminium Ltd. - societate de tip holding şi Bauxite Marketing Ltd - marketing, Vimetco Trading - vânzări de aluminiu. Având această structură, Grupul a creat un lanţ de producţie integrat, asigurând materiile prime pentru Alro.

Alro este o subsidiară a Vimetco PLC (Republica Cipru), companie globală de aluminiu primar şi procesat, integrată pe verticală. Alro are o capacitate de producţie instalată de 265.000 tpa, 35.000 de tone pe an de aluminiu reciclat şi o capacitate de 335.000 de tone pe an de aluminiu turnat şi facilităţi de procesare de 130.000 de tone pe an de aluminiu laminat la cald şi la rece şi divizia de extrudare.

Principalele pieţe de desfacere pentru produsele Alro sunt Uniunea Europeană, dar compania are exporturi şi în SUA şi Asia.

Începând cu data de 18 martie 2019, Comisia de Indici a Bursei de Valori Bucureşti a aprobat includerea Alro în BET, indicele principal al pieţei, şi în BET-TR (indice care include şi dividendele distribuite). Acţiunile ALRO au fost listate la BVB încă din octombrie 1997.