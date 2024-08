Echipa naţională: Înapoi în viitor, a revenit Mircea Lucescu

English Version

Echipa naţională are, începând de ieri, un nou selecţioner: Mircea Lucescu. Acesta revine la cârma echipei după 38 de ani. Experienţa noului selecţioner este în afara oricărei discuţii, doar chestiunile legate de vârstă (79 de ani) au ridicat unele semne de întrebare, dar vitalitatea antrenorului nu poate fi contestată. Contractul se întinde pe doi ani, obiectivul e clar: calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Mircea Lucescu a declarat într-o conferinţă de presă, că ştie că şi-a asumat un risc atunci când a acceptat să preia echipa naţională, dar crede că fotbalul românesc merită acest lucru: "Risc, dar cred că fotbalul românesc merită. Nu am nevoie nici de bani, nici să-mi fac un nume. Aş vrea ca acele momente frumoase să se întoarcă. Un singur lucru m-a determinat, dragostea pentru fotbal şi obligaţia pentru fotbalul românesc. Soţia mi-a spus să nu mă bag, dar Răzvan (n.r. Răzvan Lucescu, fiul) mi-a spus că dacă simt nevoie, să o fac. Voi face tot ce este posibil ca experienţa mea să ajute". Lucescu a afirmat că pleacă la drum cu un handicap, adică faptul că a lipsit în ultimii ani din fotbalul românesc: "Multe sentimente m-au încercat, în primul rând nostalgia perioadei trecute, în care am avut parte de momente extraordinare ca selecţioner. Ieri am stat vreo 3 ore de vorbă, eu plec totuşi cu un handicap, am lipsit în ultimii ani din fotbalul românesc. Nu m-am gândit niciun moment că o să mi se propună să vin la echipa naţională. Ca să vă spun sincer, am făcut tot posibilul să nu vin la echipa naţională şi să le dau şansă antrenorilor tineri. Am încercat să-l conving pe Edi Iordănescu să rămână la echipa naţională, ştiu ce înseamnă să-i dai continuitate unui antrenor. FRF a făcut tot ce a fost posibil, din ce am înţeles, dar nu a reuşit. Apoi, am vorbit cu Gică Hagi, care a făcut atâtea pentru echipa naţională şi merita cu desărvârşire să i se propună să devină selecţioner. Am spus că dacă nu mai există nicio soluţie, eu am obligaţia să mă întorc şi să pun în joc experienţa pe care am acumulat-o în atâţia ani. Eu sunt un produs 100% al fotbalului românesc, care a făcut furori pe scena internaţională. Am mare încredere în această generaţie de jucători, care a format un grup învingător".

Selecţionerul a mai spus că echipa naţională este mult sub nivelul suporterilor, care au dovedit un ataşament extraordinar la EURO 2024. Legat de selecţie, selecţionerul a spus: "Contează valoarea, forma, competiţia în care joacă. Voi fi preocupat de evoluţia tinerilor. Din lotul pentru acest două meciuri, cu Kosovo şi Lituania, nu vor lipsi jucătorii tineri, cei mai buni de la echipa de tineret. Dar cu posibilitatea de a juca şi la tineret. Voi avea grijă de viitorul fotbalului românesc, de asta am fost chemat aici. Treaba mea începe de mâine. Încep să iau contact cu jucătorii, să le spun cam ce vreau, înainte de întâlnirea pe care o vom avea. Nu va fi uşor. Cel care riscă sunt eu. Dar vin cu încredere şi convingere că se poate face. Toată lumea din jurul meu e concentrată pe a da continuitate performanţei de la EURO".

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat cu această ocazie: "Astăzi e un moment deosebit pentru tot sportul românesc. Mă aflu aici pentru a-l prezenta pe noul selecţioner al naţionalei României, o persoană marcantă în fotbalul mondial. A venit momentul să trecem într-o nouă etapă. În această nouă etapă ne dorim să revenim la un Mondial. FRF consideră că e necesar să avem un antrenor cu o vastă experienţă. Mircea Lucescu e persoana potrivită, cu el pe bancă sunt de părere că putem scrie o pagină de istorie pentru fotbalul românesc".

Noul selecţioner al României va debuta oficial la începutul lunii septembrie, când începe ediţia 2024 - 2025 a Ligii Naţiunilor. Primele meciuri sunt programate la 6 şi 9 septembrie, cu Kosovo şi Lituania.