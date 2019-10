Eden Lake - un nou stil de viaţă

Pe o suprafaţă de 29.000 de mp, proiectul Eden Lake va reuni 387 de apartamente, ce vor fi construite într-un cadru relaxant, cu facilităţi multiple pentru locuitorii noului cartier din zona Pipera.

Investitorul este un grup important din Hong Kong - NSH -, care a realizat şi aeropeortul din Shanghai.

Reprezentanţii dezvoltatorului ne-au povestit: "Suntem adepţii conceptului de «Rai la tine acasă» şi de aceea proiectul a fost gândit «out of the box». Este un proiect unic în zona Pipera, pentru că este gândit astfel încât să ai toate facilităţile la tine acasă. Lăsând la o parte faptul că vindem apartamente în blocuri, ceea ce ne diferenţiază este gama foarte bogată de facilităţi pe care le aducem la îndemâ-na rezidenţilor, după cum urmează: piscină interioară semiolimpică, ce va fi încadrată în conceptul spa-fitness-gym-jacuzzi-masaj etc. Va fi operată de un operator cu experienţă în domeniu şi vor avea acces şi non-rezidenţii. Cei care vor locui în cartier vor plăti o taxă mai mică, însă pentru a avea un proiect fezabil şi financiar şi să nu se reflecte costurile cheltuielilor comune doar pe umerii rezidenţilor, am gândit acest concept care să permită şi non-rezidenţilor accesul. Acestea nu sunt singurele facilităţi, ci vorbim şi de restaurant, supermarket, pastry shop, băcănie, Nufărul...De fapt Eden Lake este un stil de viaţă, un orăşel în care ai la îndemână absolut tot. Pentru a atenua puţin handicapul transportului, am achiziţionat deja un chatel bus, care va deservi locatarii, bone, copii, părinţi; vom face curse regulate din cartierul nostru către staţiile de metrou. Parcarea este exclusiv subterană, ceea ce ne-a permis să facem parc la suprafaţă. Noi gândim acest cartier într-un concept verde, eco, astfel încât să păstrăm un mediu cât mai curat şi mai prietenos. Am dotat parcarea şi cu staţii electrice pentru încărcarea maşinilor. Avem şi lac şi suntem vecini cu lacul Şaulei, care este foarte frumos în peisaj. Am gândit zona de belvedere care foloseşte lacul şi cu lăcuşorul nostru şi cu zonă de contemplare. Locatarii vor putea face yoga, alergare pe pistă special amenajată, avem locuri de joacă special gândite pentru categorii de vârste, teren de bas-chet etc.

Înglobând spaţii verzi pe 70% din suprafaţă, Eden Lake îmbină cea mai largă selecţie de facilităţi oferită de un ansamblu imobiliar, facilităţi de life-style, socializare, agrement, sportive şi de shopping".

Cele 387 de apartamente vor fi împărţite în unităţi cu două, trei şi patru camere, cu finisaje premium, special gândite şi des-tinate celor care sunt interesaţi.