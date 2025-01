Editura Publisol lansează volumul "Războiul lui Heisenberg", de Thomas Powers

Editura Publisol lansează cartea "Războiul lui Heisenberg. Istoria secretă a bombei germane" de Thomas Powers, o lucrare captivantă, care explorează misterele şi dilemele etice din jurul programului german de dezvoltare a bombei atomice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Volumul ofera o perspectivă unică asupra unor întrebări fundamentale ce privesc moralitatea, cunoaşterea şi responsabilitatea în timp de război.

Germania lui Hitler a încercat in al Doilea Război Mondial, să construiască o bombă atomică. Deşi beneficia de reputaţi savanţi, de materii prime şi de o tehnologie înaintată, programul nuclear al celui de-l Treilea Reich s-a dovedit un fiasco. Cartea lui Thomas Powers, Războiul lui Heisenberg, susţine cu documente de netăgăduit că acela care a pus surdină ambiţiilor nucleare naziste a fost laureatul Nobel Werner Heisenberg.

Unul dintre ultimele secrete ale celui de-Al Doilea Război Mondial este motivul pentru care germanii nu au reuşit să construiască o bombă atomică. Germania era locul de naştere al fizicii moderne, poseda materiile prime şi baza industrială şi avea la dispoziţie unele dintre cele mai strălucite minţi din domeniul fizicii nucleare.

"Importantă şi originală, un alt capitol din povestea epică a modului în care omenirea a ajuns să aibă la îndemână mijloacele propriei distrugeri.", Richard Rhodes, Autor The Making of the Atomic Bomb.

În volumul "Războiul lui Heisenberg", Thomas Powers prezintă interacţiunea dintre ştiinţă şi spionaj, moralitate şi necesitate militară, paranoia şi logica rece care au marcat programul german de construire a bombei atomice, dar şi răspunsul Aliaţilor la acesta. Pe baza a zeci de interviuri şi a anilor de cercetare intensivă, Powers concluzionează că Werner Heisenberg, care a fost fi gura principală a efortului atomic german, a obstrucţionat în mod conştient dezvoltarea bombei, iar într-o faimoasă întâlnire din 1941, la Copenhaga, cu fostul său mentor Niels Bohr, a încercat să-i descurajeze şi pe Aliaţi să-şi atingă obiectivul de a construi propria bombă.

Cu o analiză detaliată, Powers dezvăluie evenimentele ce gravitează în jurul fizicianului Werner Heisenberg şi echipei sale, arătând cum ştiinţa şi războiul se întâlnesc într-o competiţie devastatoare de putere şi cunoaştere. Heisenberg, unul dintre cei mai mari fizicieni ai secolului XX, cunoscut pentru formularea Principiului Incertitudinii, devine aici un personaj complex prins între loialitatea faţă de ţara sa şi implicaţiile etice ale armelor nucleare.

Powers abordează subiectul cu o rigoare impresionantă, dezvăluind întrebări controversate: Au încercat Heisenberg şi echipa sa să construiască bomba atomică? Au fost sabotaţi de aliaţi, sau au sabodat ei înşişi proiectul pentru a preveni o catastrofă globală? Fără să ofere un răspuns definitiv, Powers invită cititorii să reflecteze asupra dificultăţilor morale şi asupra tentaţiei cunoaşterii, într-un context politic şi militar periculos.

"Războiul lui Heisenberg" este o "carte atent documentată şi foarte bine scrisă" (Time), a cărei poveste captivează.

Thomas Powers, autor şi jurnalist american premiat, este cunoscut pentru stilul său de investigaţie meticulos. Powers a câştigat Premiul Pulitzer în 1971 pentru reportajele sale legate de cazul Dianei Oughton, o tânără implicată în activism radical şi terorism în Statele Unite. Acest caz a inspirat prima sa carte, Diana: The Making of a Terrorist, în care Powers abordează rădăcinile ideologice şi psihologice ale terorismului.

De-a lungul carierei sale, Powers a explorat teme complexe legate de război şi putere. Printre lucrările sale se numără The War at Home: Vietnam and the American People, o investigaţie detaliată asupra impactului războiului din Vietnam asupra cetăţenilor americani, şi The Man Who Kept the Secrets: Richard Helms and the CIA, o biografie complexă a unui fost director CIA. În cartea Thinking About the Next War, Powers continuă să analizeze dinamica globală a puterii şi etica în contextul conflictelor armate.