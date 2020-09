Prima zi de şcoală nu a scăpat de clasicele mesaje venite din partea politicienilor, care în general nu fac nimic pentru învăţământ. Există şi o parte plină a paharului aproape gol, discursurile au fost împrăştiate în mediul online, fără prezenţa fizică în curţile şcolilor. Vorbele meşteşugite nu vor ţine de cald la iarnă şi nici nu vor înlocui tabletele şi manualele lipsă.

Preşedintele Klaus Iohanis le-a transmis elevilor, în mesajul cu ocazia începerii noului an şcolar, că fiecare dintre ei vor avea ocazia să fie un supererou care, atunci când poartă mască, se spală pe mâini şi respectă recomandările cadrelor didactice, îşi ocroteşte părinţii şi bunicii: "Dragi elevi, chiar dacă astăzi începem un nou an şcolar altfel decât eraţi obişnuiţi, entuziasmul, nerăbdarea şi bucuria de a reveni la şcoală au rămas neschimbate. Trecem cu toţii printr-o situaţie care, în urmă cu câteva luni, ar fi părut posibilă doar în cărţi sau în filme. Până când vom reuşi să învingem virusul care ne-a schimbat tuturor modul de viaţă, va trebui ca la şcoală să respectaţi câteva măsuri speciale, concepute pentru a nu pune în pericol sănătatea voastră şi a celor dragi. Fiecare dintre voi veţi avea ocazia să fiţi un supererou care, atunci când poartă mască, se spală des pe mâini şi ascultă îndrumările cadrelor didactice, îşi ocroteşte părinţii şi bunicii, cei mai expuşi pericolului de a se îmbolnăvi. Eu am foarte mare încredere în voi şi, împreună, vom trece cu bine prin această perioadă! Dragi dascăli, frumoasa misiune pe care v-aţi ales-o devine anul acesta una extrem de grea.

Obiectivul prioritar de a oferi învăţământ de calitate este dublat acum de necesitatea desfăşurării actului educaţional în condiţii sanitare cât mai sigure, deopotrivă pentru elevi şi cadre didactice. Păşim cu toţii pe un teritoriu necunoscut şi tocmai de aceea va fi nevoie de multă răbdare, flexibilitate şi energie, va trebui să găsiţi resurse interne şi adesea să vă adaptaţi la situaţii neprevăzute. Sunt convins însă că veţi reuşi să îi însoţiţi pe copii în fascinanta călătorie a cunoaşterii, fie că vă veţi afla alături de ei în clasă, fie la distanţă, prin intermediul mijloacelor de comunicare on-line".

Nici premierul Ludovic Orban nu a ratat ocazia şi nici mesajul: "Copiii şi adolescenţii României încep astăzi un an şcolar atipic, un adevărat test pentru întreaga societate, având în vedere priorităţile de protecţie sanitară ale momentului, în contextul pandemiei COVID-19. Educaţia este condiţie de bază pentru o societate civilizată şi, după aproape şase luni în care au fost nevoiţi să se adapteze învăţământului la distanţă, elevii se întorc în clase pentru a-şi continua pregătirea cu o lecţie în plus pe care trebuie să o înveţe: grija faţă de propria sănătate şi faţă de cei din jur. Ne dorim să asigurăm tinerei generaţii acces la învăţământ de calitate, dar este, în egală măsură, important ca actul educaţional să aibă loc într-un mediu sigur şi din punct de vedere sanitar. Pericolul infectării cu noul coronavirus încă nu a trecut, ceea ce vedem, din păcate, zilnic, în evoluţia numărului de cazuri. Ne confruntăm cu un inamic diferit faţă de virusurile cunoscute până acum, iar soluţia pe care o avem la îndemână este să împiedicăm transmiterea lui, respectând câteva reguli simple de igienă şi de distanţare fizică. Responsabilitatea revine fiecăruia dintre noi pentru ca lucrurile să nu ia o turnură mai greu de gestionat din punct de vedere sanitar. Acest început de an şcolar reprezintă o provocare pentru toţi: elevi, familiile lor, cadre didactice şi, nu în ultimul rând, autorităţile cu atribuţii în domeniu. Va fi un efort comun pentru ca şcolile care vor funcţiona în regim clasic să nu devină vectori de transmitere a noului coronavirus, iar acolo unde orele se vor desfăşura online să asigurăm calitatea actului educaţional. Îi îndemn pe toţi să se implice în acest efort. Purtaţi mască, respectaţi regulile de protecţie şi de siguranţă sanitară, preţuiţi educaţia! Vă urez succes la învăţătură, dragi elevi, pentru că doar munca temeinică şi perseverenţa sunt căi sigure pentru realizările voastre! Respectaţi-vă profesorii, respectaţi-vă părinţii şi bunicii! Protejaţi-vă pe voi şi pe toţi cei dragi! Regăsirea colegilor, prietenilor este cu atât mai plăcută după o perioadă atât de lungă şi dificilă, dar lucrând împreună, chiar în lipsa apropierii fizice, formând echipă, vă veţi bucura de noi experienţe educative. Împreună trecem mai uşor testul pandemiei!"

Ministrul Monica Anisie susţine că începând cu acest an şcolar "lucrurile" vor arăta cu totul altfel: "Trebuie să recunoaştem că, în atâţia ani de zile, deşi am avut suspendate cursurile şi câte trei săptămâni, vă amintiţi, din cauza viscolului, gripei şi aşa mai departe, educaţia nu continua şi copiii rămâneau acasă izolaţi, fără să-şi continue învăţarea. Acum am arătat că se poate - prin suspendarea cursurilor am continuat învăţarea în sistem online. Sigur trebuie să ne perfecţionăm, dar eu spun că, începând cu acest şcolar, lucrurile vor arăta cu totul altfel decât au fost în perioada suspendării cursurilor în starea de urgenţă. Să privim cu încredere, cu speranţă şi să-i lăsăm pe copii să se bucure de această primă zi de şcoală. (...) Eu cred că acum, în prima zi de şcoală, este important să dăm un mesaj de încredere pentru toţi copiii. (...) Această situaţie grea prin care am trecut ne-a arătat că avem nevoie de educaţie, că avem nevoie de şcoală. Sunt copii care acum spun vrem la şcoală şi iată că s-a îndeplinit şi acest lucru. Venim în spaţiul şcolii cu încredere, cu speranţă că va fi bine şi că se poate să facem lucrurile aşa cum trebuie. (...) Dragi copii, mergeţi cu încredere la şcoală. Oricare ar fi situaţia epidemiologică noi trebuie să ne concentrăm pe învăţare. Educaţia trebuie să continue în orice situaţie, prin urmare fiţi responsabili, fiţi prudenţi, dar fiţi şi implicaţi. Prin urmare, mergem cu toţii la şcoală. Este important să mergem la şcoală şi să fim alături de profesorii noştri. Copii, fiţi responsabili, respectaţi toate regulile de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor. Noi, profesorii, suntem alături de voi. Colegilor mei le urez să aibă un an şcolar cu împliniri, cu sănătate, cu implicare şi le mulţumesc tuturor pentru tot ce au făcut în această vară. Au muncit şi în timpul examenelor naţionale, dar au făcut şi eforturi supraomeneşti atunci când au fost suspendate cursurile".

Evident, dinspre opoziţie lucrurile se văd cu totul diferit. Conducerea USR a transmis un mesaj pe Facebook: "Scenariul după care funcţionează şcolile se schimbă de la o zi la alta, iar triajul epidemiologic este, în continuare, mai mult un deziderat, în condiţiile în care nu există în unităţile de învăţământ suficiente cadre medicale. Despre măşti, ce să mai vorbim, în condiţiile în care nici manualele nu au fost asigurate pentru toţi elevii. La şase luni de la declanşarea pandemiei şi în ciuda promisiunilor repetate constant peste vară cum că şcolile vor fi bine pregătite pentru noul an şcolar şi pentru predarea online, în sistemul de educaţie domneşte haosul. Este cazul ca responsabilii pentru această situaţie să îşi asume vina şi, dacă există onoare, să îşi prezinte demisia. Avem încă peste 800 de şcoli cu toaleta în curte şi fără apă curentă. Cele peste 250.000 de tablete de care se tot vorbeşte de luni bune sunt, în continuare, doar un vis frumos. Oricum, nu este rezolvată nici problema conectării tuturor şcolilor la internet".

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, consideră că, în anul şcolar care a început, "greul" cade pe cadrele didactice: "Nicicând şcoala nu a mai început în condiţii atât de grele. Nicicând nu am avut atât de multe semne de întrebare cu privire la ce ar fi mai bine să facem. Nicicând nu ne-am temut atât de tare pentru sănătatea copiilor noştri. Este târziu acum să ne întrebăm ce a făcut Guvernul Orban pentru ca şcolile să se deschidă în siguranţă, pentru că toţi ştim ce au făcut. Este momentul să găsim soluţii împreună pentru că acum am rămas doar noi: elevi, părinţi şi profesori. Dar greul cade pe cadrele didactice care, pe lângă menirea de dascăli, trebuie să se transforme în supraveghetori, experţi în sănătate publică sau cadre medicale. Nicicând nu a mai apăsat o asemenea răspundere pe umerii lor şi ştiu că ei o resimt din plin. Vor fi bâlbâieli şi poate şi greşeli, pentru că nimeni nu le-a spus ce să facă, dar trebuie să le tratăm cu calm, să găsim soluţii ca să le îndreptăm şi mai ales să avem încredere unii în alţii. Acuzele nu vor rezolva nimic pentru că, în condiţiile în care am fost abandonaţi, elevi, părinţi şi profesori, de către guvern, nu ne avem decât unul pe altul. Şi va trebui ca împreună să trecem prin această criză. Umăr la umăr". Preşedintele Camerei Deputaţilor, dar ?i al PSD, Marcel Ciolacu, consideră este absolut necesar ca elevii să meargă la şcoală pentru că, de la debutul pandemiei şi până acum, este mult prea mult timp în care aceştia nu au învăţat: "Copii trebuie să meargă la şcoală. Din martie, este mult prea mult timp de absenţă fizică a copiilor în şcoală. Există probleme. Autorităţile locale, indiferent de culoarea politică, au obligaţia de a crea cadrul în care părinţii să aibă încredere să şi trimită copiii la şcoală. Marea măgărie este a Guvernului care încearcă să mute iarăşi, cum a făcut cu pandemia, toată responsabilitatea către autorităţile locale. Am văzut şi eu sumele acordate ieri către autorităţile locale din fondul de rezervă al primului ministru. Pentru administraţiile PNL fonduri importante, mai puţin importante către administraţiile PSD dar asta este politica anilor 90 care se va dovedi falimentară pentru PNL. (...) M-aş fi aşteptat la mai multe de la preşedintele României şi preşedintele de facto al PNL şi, în loc să dezbine, ar fi trebuit, într-un asemenea moment important, să fi făcut apel la solidaritate şi unitate, astfel încât lumea să aibă mai mult curaj să îşi trimită copiii la şcoală. De altfel, aceasta este agenda românilor, deschiderea şcolilor şi nu alegerile locale. Cum se vor gestiona lucrurile vom vedea după deschiderea şcolilor".

Primul pas a fost făcut, cu mască, rămâne de văzut dacă şcolile vor rezista la presiunea crizei sanitare sau se va ajunge ca toată lumea să se "pitească" pe după scenariul roşu.