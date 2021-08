Şirul de probleme cu care se confruntă educaţia este unul fără de sfârşit. În prag de nou an şcolar a apărut un alt neajuns, legat de plata profesorilor pentru orele remediale. Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat că sunt trei judeţe în care orele remediale nu s-au plătit deloc iar în celelalte judeţe s-au plătit doar parţial, din cauza procesului greoi de validare a raportărilor: "Au rămas doar trei judeţe în această situaţie. Nu s-a rezolvat plata integrală a cadrelor didactice în toate celelalte judeţe, dar sunt trei care sunt în această situaţie, în care nu s-a plătit nimic. De ce? Pentru că avem un management mai puţin performant, pe de o parte. Pe de altă parte, pentru că orele remediale pentru învăţământul primar şi gimnazial se plătesc din fonduri europene. Trebuie respectate nişte reguli europene, care impun o raportare triplă. Această raportare triplă trebuie verificată de cei care dau «bun de plată». Atunci când pentru acelaşi număr de ore ai o raportare într-un fel, o raportare în alt fel şi o raportare în alt fel, ai nevoie de timp pentru a vedea care este adevărul. Pentru că ai trei variante. Ce validezi? Acest lucru este la originea unui proces foarte greu, care determină întârzieri". Ministrul le-a cerut scuze tuturor profesorilor care nu şi-au primit drepturile salariale: "Am încercat să consolidez capacitatea echipei din unitatea de management a proiectului din Ministerul Educaţiei. Sunt opt oameni care verifică raportările din toată ţara. Şi pentru 246.000 de elevi trebuie raportare în fiecare situaţie. Este ... greoi, este puţin spus. Am făcut tot ce am putut pentru a consolida capacitatea acestei echipe. Este clar că este insuficient. Căutăm să identificăm alte metode de lucru, respectând în acelaşi timp şi exigenţele europene cu privire la utilizarea fondurilor europene. Dar, îmi cer scuze fiecărui cadru didactic care a înregistrat întârzieri nepermise în plata drepturilor salariale".

Pe acelaşi palier, dar pe un subiect diferit, Sorin Cîmpeanu, a declarat că le-a solicitat inspectorilor şcolari generali să favorizeze continuitatea la numirea directorilor interimari în şcoli: "Legea pune în dreptul Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) numirea directorilor interimari până la organizarea concursurilor. (...) Atâta timp cât legea este clară şi nu îi dă dreptul ministrului să se implice în aceste numiri, care sunt în sarcina IŞJ, singura variantă este să organizăm concursurile. Am solicitat tuturor inspectorilor şcolari judeţeni să ia în calcul favorizarea continuităţii. Am spus că mai sunt doar câteva luni până când vom avea directori stabili pentru o perioadă de patru ani. Nu cred că face sens să inventaţi noi directori, cu atât mai mult cu cât începe anul şcolar în curând, cu atât mai mult cu cât vom organiza concursuri. Dacă sunt identificate vicii de management, dacă cei care au fost directori până acum nu şi-au mai dat acordul sau au ieşit la pensie, da, acelea sunt cazuri punctuale. Însă, semnalele pe care le am din teritoriu este că s-au numit directori mai mult decât cei care nu au mai dorit, sau nu au mai putut sau aveau deficienţe de management". Ministrul a susţinut că singura modalitate pentru rezolvarea unor astfel de situaţii este organizarea concursurilor pentru directori şcolari care să privilegieze competenţa şi a amintit calendarul pentru concursurile din această toamnă: "E nevoie de concurs pentru directori care să privilegieze competenţa şi atât. (...) În 14 septembrie va demara concursul. În 15 octombrie cei care vor fi reuşit să ia peste şapte la examenul scris, doar aceia îşi vor exprima opţiunile şi se vor prezenta la proba de interviu, probă care se va derula până în luna decembrie şi vor fi numiţi începând cu prima zi a semestrului II, adică 10 ianuarie. Examenul scris va fi gestionat la nivel naţional şi răspund de relevanţa şi securitatea subiectelor şi pentru că în comisia de interviu structura este de aşa natură încât să poată fi privilegiată competenţa. Este vorba, conform legii, de un reprezentant al IŞJ, de un al doilea reprezentant al primăriei, şi aceştia sunt doi. Iar ceilalţi trei sunt în felul următor: doi profesori titulari aleşi din rândul profesorilor titulari din şcoala care se doreşte a fi condusă, aleşi prin vot secret, la care se adaugă, pentru prima dată, un reprezentant al mediului socio-economic. Este vorba de un reprezentant al companiilor cu puternice departamente de HR. Deci, fiind inspectorat, primărie, doi din şcoală şi un reprezentant extern sistemului de învăţâmânt preuniversitar, am garanţia că aceste concursuri vor privilegia competenţa. Aceste concursuri vor fi filmate, vor fi înregistrări video. Avem experienţe anterioare care ne arată utilitatea acestor înregistrări video". Până la startul noului an şcolar au mai rămas două săptămâni şi din câte se poate observa, inclusive în problema directorilor, puţine lucruri au fost rezolvate în această vară.