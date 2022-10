Elefant.ro a înregistrat un plus de 50% în venituri între 2019 şi 2022

Compania Elefant Online SA, proprietar al elefant.ro şi elefant.md, cu obligaţiuni tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti a anunţat în raportul bursier semestrial o reducere a veniturilor din vânzări cu 11% în primul semestru din 2022, comparativ cu perioada similară a exerciţiului financiar precedent, conform unui comunicat remis redacţiei. Astfel, cifra de afaceri a companiei s-a situat în perioada ianuarie-iunie 2022 la 95,3 milioane lei. Concomitent, rezultatul financiar s-a cifrat la -12,4 milioane lei.

"Anii 2020-2022 au fost atipici pentru toată piaţa. Au existat perioade foarte bune cum a fost primul semestru din 2020 când, practic, comerţul online a explodat, dar şi perioade mai puţin faste, cum au fost primele şase luni ale acestui an. În ciuda acestor fluctuaţii economice, pentru elefant.ro traiectoria este foarte bună dacă analizăm aceşti ultimi ani în care business-ul a crescut cu peste 50%. Dacă în 2019 înregistram în primul semestru o cifră de afaceri de 61,68 milioane lei, în acest an am încheiat primul semestru cu 94,65 milioane lei", declară Sergiu Chircă, CEO elefant.ro.

Potrivit sursei citate, evoluţia veniturilor în primul semestru al acestui an a fost influenţată de doi factori principali: situaţia macroeconomică care a redus puternic consumul individual şi orientarea investiţiilor companiei majoritar către dezvoltarea Elefant Marketplace şi a serviciilor adiacente.

"Am mizat mai puţin pe creşterea veniturilor din vânzări folosind modelul de business curent şi ne-am concentrat pe a investi timp, efort, resurse umane şi financiare către Elefant Marketplace care nu mai este doar un concept, ci un model de business bine structurat. Elefant Marketplace este motorul care va asigura creşterea viitoare atât pentru elefant.ro, cât şi pentru companiile partenere ", declară Sergiu Chircă, CEO elefant.ro.

Concomitent, în doar 6 luni, compania a reuşit să îşi reducă datoria pe termen scurt cu peste 20 de milioane de lei şi va continua investiţiile în noul model de business.

"În cei 12 ani de când suntem pe piaţă, am investit peste 115 de milioane de lei în companie. În acest an, investiţiile s-au ridicat până acum la 4 milioane de lei, urmând ca acţionarii actuali să contribuie cu alte 4 milioane până la final de an pentru dezvoltarea companiei în perioada următoare", adaugă Sergiu Chircă.

Lansat în urmă cu 12 ani, elefant.ro a crescut de la un business de 0,8 milioane lei în 2010 la un business de 227 milioane lei în 2021, se mai arată în comunicat.