Fotbalul autohton poate avea, astăzi, un motiv de satisfacţie, la finele unui an cu puţin alb (naţionala de tineret) şi foarte mult gri cu nuanţe de negru (seniorii). CFR Cluj este foarte aproape de o performanţă notabilă, calificarea în primăvara europeană a Europa League. Echipa campioană are nevoie de un singur punct în meciurile cu Lazio şi Celtic pentru a-şi asigura calificarea în şaisprezecimile de finală. CFR o va întâlni pe Lazio, azi, pe Stadio Olimpico din Roma, de la ora 22:00, în Grupa E a Europa League.

Antrenorul clujenilor, Dan Petrescu, a anunţat că obiectivul este clar, obţinerea calificării chiar în meciul cu Lazio: "Rezultatele au fost peste ce ne-am aşteptat cu toţii, vorbesc aici de jucători şi antrenori. Nu ne aşteptam niciodată ca după patru meciuri să avem nouă puncte şi e clar că acum trebuie să ne dorim calificarea, nu mai putem să ne ascundem. Avem nevoie matematic de un punct, dar să nu uităm că acest punct trebuie obţinut cu două cluburi extraordinar de mari, care au jucători şi bugete mult mai importante ca noi, dar vom încerca să luăm acest punct de la primul meci, cu Lazio, pe Olimpico, ştiind faptul că ei sunt favoriţi clari şi dacă ei fac egal nu mai au nicio şansă. E clar că Lazio va folosi cea mai bună echipă. Nu s-au calificat în Europa League ca să iasă imediat din grupe, eu cred că ei vor să câştige acest trofeu, pentru că dacă îl câştigă îşi asigură un loc în Champions League. Va fi un meci extraordinar de greu, dar sper să facem un meci extraordinar, fantastic, cum a făcut şi Celtic, şi să reuşim să scoatem măcar un punct pe Olimpico''. Petrescu a ţinut să puncteze şi parcursul remarcabil al echipei sale în preliminariile Champions League şi a reliefat dificultatea luptei pe două fronturi: "Am obţinut trei victorii în Europa League, dar s-a uitat prea repede ce parcurs am avut în (preliminariile) Champions League. Am avut victorii cu Astana, cu Maccabi şi cu Celtic. Victoriile astea sunt la fel de importante şi de mari ca şi cele din Europa League. Dacă nu aveam un lot numeros la dispoziţie era foarte greu să avem rezultatele astea, pentru că după un meci în Europa la trei zile jucam în campionat şi au fost meciuri când am schimbat 11 din 11 jucători, au fost meciuri în care am schimbat 6 sau 7, dar niciodată nu am putut să ţin aceeaşi echipă, în primul rând din cauza vârstei pe care o au titularii şi în al doilea rând faptul că joci la trei zile în campionat la trei zile după ce ai jucat în Europa League sau Champions League e foarte greu să-ţi revii şi fizic şi, eu zic că cel mai important, mental''. Dan Petrescu a menţionat că echipa sa a jucat deja 30 de meciuri oficiale în acest sezon, iar până la finalul anului va ajunge la 38.

Arbitrul turc Ali Palabiyik va conduce meciul dintre Lazio şi CFR Cluj, ajutat la cele două tuşe de Serkan Olguncan şi Cem Satman, iar al patrulea oficial va fi Mete Kalkavan.