FIA: Piloţii de Formula 1 pot fi amendaţi cu cel mult un milion de euro

Piloţii de Formula 1 s-au declarat joi şocaţi după ce FIA a mărit de patru ori cuantumul amenzilor pe care le pot aplica comisarii, ajungând la suma maximă de un milion de euro, relatează Reuters.

Modificarea Codului Sportiv Internaţional (ISC) a fost aprobată în cadrul unei reuniuni a Consiliului Mondial al Sporturilor cu Motor al FIA, la Geneva.

Acesta a precizat că plafonul anterior de 250.000 de euro nu a fost revizuit sau modificat de cel puţin 12 ani "şi nu reflectă nevoile actuale ale sportului cu motor".

George Russell de la Mercedes, director al Asociaţiei Piloţilor de Grand Prix (GPDA), a declarat că noul plafon "pare obscen".

"În primul meu an de Formula 1 (la Williams), aveam un salariu de cinci cifre şi am pierdut de fapt peste şase cifre pentru că am plătit antrenorul, am plătit zborurile, am plătit un asistent", a declarat el la Marele Premiu al Statelor Unite.

Charles Leclerc, de la Ferrari, a declarat că nu are nicio idee ce ar putea merita o penalizare de 1 milion de dolari, iar pilotul Haas Kevin Magnussen, a cărui echipă are unul dintre cele mai mici bugete, a spus că suma sună ridicol.