First Bank oferă refinanţare cu o rată a dobânzii de la 2,3% + IRCC pentru creditele ipotecare

First Bank oferă refinanţarea cu o rată a dobânzii de la doar 2,3%[2] + IRCC a creditelor ipotecare obţinute la orice instituţie financiară, se arată într-un comunicat de presă. Aceeaşi rată a dobânzii este acum valabilă şi pentru creditele noi de investiţii imobiliare acordate de First Bank.

La contractarea creditelor, banca va acoperi costurile notariale asociate ipotecii încheiate, în limita a 2.000 RON. Aceste costuri pot include:

· eliberarea extraselor de carte funciară pentru autentificare;

· onorariu notar pentru autentificarea contractului de ipotecă;

· alte costuri aferente intabulării ipotecii în cartea funciară (taxe ANCPI).

"Rata la creditul ipotecar este foarte importantă în economia cheltuielilor familiei. Deşi o rată mai mică este de dorit, mulţi se simt descurajaţi de faptul că o mutare a creditului ipotecar presupune cheltuieli cu notarul. Prin această campanie, ne propunem să reducem rata actuală şi, în acelasi timp, să eliberăm clientul de grija cheltuielilor cu notarul. Aşadar, propunem o dobândă foarte bună şi acoperirea cheltuielilor cu contractul de ipotecă pentru refinanţările de credite ipotecare, dar şi pentru creditele noi de acest tip. Reducem astfel la maximum barierele de accesare a unui credit şi îi ajutăm pe clienţi să economisească în plus pentru a-şi îndeplini visele", a declarat Ionuţ Encescu, Head of Products & Digital Innovation Hub, First Bank.

Potrivit sursei citate, oferta de credite pentru refinanţare şi cea pentru credite noi de investiţii imobiliare sunt valabile în perioada 15 martie - 30 aprilie 2022. Pentru acestea pot opta gratuit toate persoanele fizice care au vârsta minimă de 18 ani împliniţi şi care contractează de la First Bank un credit ipotecar sau refinanţarea unui credit ipotecar acordat de alte instituţii financiare.

Persoanele eligible pot accesa un credit nou sau un credit de refinanţare în orice sucursală First Bank sau prin platforma Video Banking, prima sucursală virtuală din România. În cazul celor care aplică prin Video Banking, un specialist First Bank le va ghida, în timpul sesiunii video, în procesul de acordare a creditului, iar documentele necesare pot fi semnate online cu ajutorul semnăturii electronice, serviciu oferit gratuit de către First Bank.