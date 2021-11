Florin Cîţu acuză PSD că vrea să introducă în programul de guvernare măsurile lui Liviu Dragnea

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, s-a plâns, sâmbătă seară, într-o şedinţă cu mai mulţi lideri liberali, că social-democraţii încearcă să introducă în programul de guvernare comun mai multe măsuri puse de Liviu Dragnea în programele guvernelor Grindeanu şi Tudose, potrivit unor surse politice citate de news.ro.

Florin Cîţu a declarat, înaintea rudei de negocieri cu PSD de duminică, că "este bizar" să susţină unele măsuri din Programul de guvernare al PSD în perioada când Liviu Dragnea era preşedintele social-democraţilor. Cîţu a arătat că dacă acele măsuri erau bune, puteau fi implementate de PSD care avea majoritate confortabilă în Parlament şi se afla şi la putere.

Florin Cîţu a declarat, duminică, la sediul partidului, că nu este un blocaj în negocierile cu PSD, dar că echipele nu s-au pus de acord în privinţa unor măsuri economice care se regăseau în programul de guvernare din vremea lui Liviu Dragnea.

"Nu e un blocaj, sunt încă divergenţe în modul în care vedem să administrăm în economie. Am arătat în ultimul an că se poate să ai şi venituri bugetare mai mari, fără să creşti taxe şi să ai o redistribuţie pe care o face piaţa. Noi aşa credem, că fără intervenţia statului se pot redistribui resursele în economie, echitabil, efcient. De partea cealaltă, bineînţeles, se doreşte intervenţia statului, aşa se crede că se poate redistribui avuţia. Este bizar să vorbim astăzi de măsurile pe care eu le-am contracarat pe programul lui Dragnea. Şi taxe de solidaritate şi impozit pe venit global, sunt mai multe acolo. M-am uitat acuma, cam tot ce era acolo, e în acest program. Mi se pare bizar, la doi ani după ce am arătat că acel program a fost prost, pentru că nu l-au implementat. Aveau majoritate în Parlament şi nu au luat nicio măsură atunci, nici impozit pe venit global, nici taxă de solidaritate", a declarat Florin Cîţu.

Liderul PNL a mai declarat că dacă aceste măsuri ar fi funcţionat, ar fi fost adoptate de social-democraţi.

"Nu sunt de acord, le-am atacat atunci, când eram în opoziţie, ar fi culmea să le introducem astăzi, nu pentru că există o barieră ideologică, ci pentru că nu funcţionează. Dacă ar fi funcţionat, ar fi fost implementat atunci de PSD", a declarat Florin Cîţu.

Întrebat dacă s-a discutat despre concedieri în sectorul bugetar, Florin Cîţu a declarat că sunt unele măsuri prevăzute în PNRR în ceea ce priveşte sectorul bugetar.

"Nu, aici este vorba despre măsurile pe care trebuie să le avem în PNRR: reforma pensiilor pe contributivitate, reforma salarizării, să legăm salarizarea de performanţă în sectorul bugetar şi bineînţeles este vorba de eficientizarea aparatului public. Şi aici recunosc eu că în această guvernare nu am făcut mai mult sau cât îmi doream eu să fac în această reformă a administraţiie publice şi a aparatului public. Am cerut reformă la Metrorex - nu s-a făcut, am cerut reformă la CFR Călători - nu s-a făcut, am cerut reforme la toate instituţiile statului - nu s-au făcut. Şi pentru că au plecat de la guvernare foştii parteneri, nu am mai avut timp să accesăm pedala de acceleraţie, să facem aceste reforme", a declarat Florin Cîţu.