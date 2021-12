FLORIN CÎŢU:"Alocarea a mai puţin de 7% din PIB pentru investiţii reprezintă un compromis"

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat, ieri, că alocarea a mai puţin de 7% din PIB pentru investiţii în bugetul pentru anul viitor reprezintă un compromis, afirmând că "vom vedea dacă PNL va accepta să meargă şi cu acest compromis mai departe în această coaliţie", potrivit Agerpres.

"Este un compromis. Vom vedea dacă PNL va accepta să meargă şi cu acest compromis mai departe în această coaliţie. (...) Când am făcut această coaliţie, când se negocia coaliţia, fiecare partid a venit cu câteva lucruri pe masă, la care ţinem, care reprezintă electoratul nostru, care ne reprezintă pe noi, liberalii şi social-democraţii. Pentru noi este foarte important să investeşti", a spus Cîţu, la Digi 24.

El a adăugat că în ultimii doi ani guvernarea liberală a demonstrat că deşi am eliminat taxe, accize, supraimpozitări, a reuşit să aibă venituri mai mari la buget pentru că am investit şi astfel a avut creştere economică.

"România este printre campioanele în această perioadă 2020-2021 în Europa în ceea ce priveşte creşterea economică pentru că am reuşit să investim şi am ştiut să investim, de aceea am ţinut foarte mult la acest procent de investiţii. El era legat - nu a venit aşa din neant această cifră de 7% - de pachetul social propus de cei de la PSD. Am spus foarte clar: dacă vreţi să susţinem o creştere de pensii peste ceea ce propusesem noi, pentru că pensiile creşteau şi în programul de guvernare pe care îl propusesem noi, creşteau şi alocaţiile, dacă se doreşte mai mult e nevoie să producem mai mult ca să putem să plătim, ca să produci mai mult trebuie să investeşti", a afirmat liderul PNL.

Cîţu a subliniat că a solicitat în coaliţie să se respecte programul de guvernare.

"În coaliţie am spus foarte clar: nu vreau să intervin peste premier şi peste miniştrii în negocierile pe ministere. (...) Am cerut în coaliţie să se respecte programul de guvernare. Nu mă interesează altceva. Şi nu se respectă în multe lucruri. (...) Sunt acolo şi alte decizii care nu au fost în programul de guvernare şi ele sunt făcute. La multe dintre ele am zis: ok, putem să mergem mai departe, nu au fost linii roşii. De exemplu, bugetul pierde bani prin acea măsură prin care se acceptă reducerea pragului de TVA la 5% pentru un plafon mai mare. Guvernul se plânge că nu are bani la buget, dar acceptă o măsura care pierde bani la buget. Şi până la urmă am zis: ok, este decizia premierului. Dar acest 7% nu este cifra în sine, este faptul că deja vedem că se schimba paradigma. Trecem de la un buget care se baza pe investiţii, la un buget care alocă mai puţine resurse investiţiilor şi mai multe pachetelor sociale", a argumentat liderul PNL.

El a admis că alocarea pentru anul viitor este cea mai mare pentru investiţii din ultimele trei decenii, dar a subliniat că trebuie respectat programul de guvernare. De asemenea, preşedintele PNL a subliniat că premierul Nicolae Ciucă va trebui să prezinte în PNL bugetul pentru anul viitor.

"Aici este dezamăgirea mea: vorbim ceva şi se pare că de fiecare dată ceea ce vorbim şi ceea ce ţine de PNL cumva nu mai ajunge. (...) PNL va trebui să facă compromisul pentru că va trebui să votăm bugetul în Parlament şi atunci eu va trebui să merg în PNL şi să vedem dacă mergem cu acest buget. (...) Nu-i cer. Va trebui să vină premierul în BEX, pentru că este premierul PNL, să prezinte bugetul. Trebuia să vină astăzi, a plecat la Bruxelles, dar când se întoarce trebuie să vină să prezinte bugetul colegilor din PNL. (...) Aici este dezamăgirea mea: este acolo 6,7 versus 7. Trebuia să ne batem, trebuia să nu fie niciun fel de discuţie, PNL a cerut doar să se respecte programul de guvernare. (...) Din punctul meu de vedere, noi am semnat împreună în această coaliţie un program de guvernare care spune foarte clar ce trebuie să se întâmple. (...) Este un compromis. Este făcut de un premier liberal, şi l-a asumat, vine cu el în Parlament, vom merge în PNL, dar PNL nu va fi cel care se va opune acum, va arunca ţara în aer să nu avem un buget. PNL spune că fără investiţii punem în pericol toate creşterile pe partea socială", a explicat liderul PNL.

Cîţu a precizat că trebuie luată o decizie în PNL cu privire la votul asupra bugetului pe anul viitor.

"Mergem în PNL. Trebuie să avem o decizie despre votul pe acest buget pentru că este diferit de ceea ce noi am agreat şi atunci eu nu pot să-mi asum singur să le spun colegilor mei: este ok, mergeţi şi votaţi. Vreau să fie vot al conducerii. (...) Le voi spune care este situaţia, şi vom avea o discuţie şi vom supune la vot dacă votăm acest buget, dar, în acelaşi timp, le voi spune colegilor mei că trebuie să luăm în calcul că dacă nu vom vota acest buget, există riscul să existe o situaţie pentru România dificilă fără acest buget (...), nu foarte dificilă. (...) Vom avea o decizie a PNL pe care o vor respecta toţi parlamentarii PNL", a afirmat el.

Totodată, Cîţu a spus că este posibil ca alocarea pentru investiţii mai mică de 7% să fie din cauza lipsei de resurse. Liderul PNL a mai susţinut şi că există riscul ca la rectificarea bugetară să se taie de la investiţii.

Florin Cîţu a subliniat că PNL nu va accepta discuţii în viitor despre majorări de taxe sau taxe noi.

El a vorbit şi despre declaraţia făcută luni de preşedintele PSD, Marcel Ciolacu.

"Am văzut declaraţia. Diferenţa dintre noi este că sunt specialist", a spus Cîţu, care a admis că s-au făcut mai puţine investiţii decât a prognozat în perioada în care era premier, însă a specificat că au fost mai multe decât s-a prognozat la rectificarea bugetară.