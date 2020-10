Florin Roman îşi retrage semnătura de pe proiectul de modificare al legii privind accesul la informaţii publice

Liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, a anunţat astăzi într-o postare pe Facebook, că a depus o solicitare de retragere a semnăturii sale de pe proiectul legislativ al PSD care îngrădeşte drastic accesul la informaţiile de interes public.

"Am depus azi o solicitare in scris de retragere a semnăturii de pe un proiect de lege iniţiat de o colegă deputat, care viza reglementări in cazul legii 544, privind liberul acces la informaţii de interes public. Am primit semnale de la oameni de buna credinţa, ca în forma propusa de iniţiator poate naşte interpretări abuzive şi din acest motiv nu am dorit sa las nici un fel de interpretare. Nu doar ca am retras, dar nici nu vom vota proiectul, din motivele expuse mai sus. Ca fost jurnalist sunt un adept al liberului acces la informaţii de interes public. Cât despre partea politica, înţeleg ca orice dezbatere in perioada campaniei electorale, nu este posibila, totul fiind ţintit pe atacuri, fără legătura cu subiectul", a scris Florin Roman în postarea sa de pe Facebook.