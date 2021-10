Partida pe care tricolorii o vor disputa, mâine, împotriva Germaniei este una specială pe care echipa noastră o abordează fără niciun fel de presiune. Există o unanimitate în ceea ce îi priveşte pe specialişti, toţi susţin că echipa noastră are doar de câştigat din acest meci, în care, conform tuturor calculelor suntem cotaţi cu şansa a doua. Germania a renăscut sub conducerea lui Hansi Flick, făcând uitate evoluţiile palide din ultima perioadă, iar toată lumea o consideră, dejB, câştigătoarea acestei grupe de calificare, astfel că singura luptă se dă pentru locul 2, iar meciul de săptămâna viitoare pe care tricolorii îl vor disputa cu Armenia este foarte important. O primă bătălie a fost dejB câştigată de lotul tricolor conform unui anunţ al Federaţiei Române de Fotbal: "Tricolorii care nu sunt vaccinaţi sau nu au trecut prin boală au efectuat testarea Covid solicitată de UEFA pentru desfăşurarea partidei din Germania. Avem rezultatele şi toate sunt negative! Luptăm Împreună". Pentru un rezultat bun în Germania este nevoie de puţin mai mult decât un lot valid, mai ales că adversarii sunt pe val, iar experimentatul mijlocaş al echipei Bayern Munchen, Thomas Muller spune că multipla campioană mondială este într-o dinamică pozitivă după Euro-2020: "Cred că a fost o perioadă bună. Ultimele meciuri pe care le-am văzut au fost bune. Sincer să fiu, am văzut doar două faze de joc ale meciului cu Liechtenstein. Nu ştiu de ce. Dar am fost pe stadionul din Stuttgart (n.r. - la meciul împotriva Armeniei) şi trebuie să spun că jocul şi golurile au fost spectaculoase (n.r. - scor 6-0), la fel ca atmosfera. Am participat la valurile din tribune. A fost foarte dragut. Trebuie să continuăm aşa în deplasare, aşa cum am făcut-o împotriva Islandei. Am văzut meciuri bune, dar şi planuri de joc bune. Am marcat câteva goluri frumoase şi nu am primit niciunul. Ştim că adversarii noştri nu au fost cei mai puternici. Dar aşa a fost şi înainte. Dar, în general, a fost pozitiv. Am urcat în clasamentul FIFA. Deci ne aflăm într-o dinamică pozitivă. Asta ne-am dorit. Acum trebuie să confirmăm. Trebuie să continuăm acest impuls, este principalul nostru obiectiv pentru moment". Sub conducerea lui Hansi Flick, care a preluat echipa germană după Euro-2020, Germania a câştigat în Liechtenstein, scor 2-0, în Islanda, scor 4-0, şi acasă cu Armenia, scor 6-0.

Pentru cele două partide, cu Germania şi Armenia, selecţionerul Mirel Rădoi a convocat 26 de jucători: Portari: Marian Aioani (Farul Constanţa, 0/0), Horaţiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Florin Niţă (Sparta Praga/Cehia, 9/0), Andrei Vlad (FCSB, 1/0); Fundaşi: Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova, 19/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 6/0), Vlad Chiricheş (Sassuolo/Italia, 66/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 12/2), Ionuţ Nedelcearu (Crotone/Italia, 18/2), Andrei Raţiu (Huesca/Spania, 2/0), Adrian Rus (Fehervar/Ungaria, 8/0), Alin Toşca (Gaziantep F.K./Turcia, 26/1); Mijlocaşi: Alexandru Albu (FC Rapid 1923, 0/0), Alexandru Cicâldău (Galatasaray/Turcia, 17/2), Andrei Cordea (FCSB, 2/0), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scoţia, 20/1), Răzvan Marin (Cagliari/Italia, 33/2), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K./Turcia, 48/6), Valentin Mihăilă (Parma/Italia, 3/1), Alexandru Mitriţă (PAOK/Grecia, 14/2), Olimpiu Moruţan (Galatasaray/Turcia, 0/0), Dragoş Nedelcu (Fortuna Dusseldorf/Germania, 4/0), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia, 50/11);

Atacanţi: Andrei Ivan (Universitatea Craiova, 9/1), Claudiu Keşeru (FCSB, 44/13), George Puşcaş (Reading/Anglia, 23/8).

Meciul Germania - România va avea loc, vineri, de la ora 21.45, la Hamburg, iar partida cu Armenia se va disputa luni 11 octombrie, ora 21:45 - Stadion Steaua (Bucureşti).