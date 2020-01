Gala Globurilor de Aur a confirmat aşteptările, a produs câteva surprize şi a fost foarte...sclipitoare. Vedetele au avut ţinute conform aşteptărilor, au purtat bijuterii scumpe, iar marii favoriţi la premii au fost înfrânţi. Lungmetrajele "1917", regizat de Sam Mendes, şi "Once Upon a Time... in Hollywood", de Quentin Tarantino, au fost marile câştigătoare ale celei de 77-a gale a premiilor Globurile de Aur, acordate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), unde serialele "Succession" şi "Fleabag" şi miniseria "Chernobyl" s-au impus între programele de televiziune. Gala Globurilor de Aur deschide, anual, sezonul premiilor la Hollywood. HFPA acordă 25 de premii la categorii care acoperă ariile cinematografie şi televiziune.

Lungmetrajul "1917" s-a impus la două categorii principale: cel mai bun regizor şi cel mai bun film-dramă. "Once Upon a Time... in Hollywood" a câştigat trofee la categoriile musical/ comedie, scenariu (Quentin Tarantino) şi actor în rol secundar (Brad Pitt). Pentru interpretarea rolurilor principale au fost premiaţi Joaquin Phoenix ("Joker"), Taron Egerton ("Rocketman"), Renee Zellweger ("Judy") şi Awkwafina ("The Farewell"). Serialele "Succession" şi "Fleabag" au obţinut câte două trofee, la fel şi miniseria "Chernobyl". Actorul Tom Hanks a primit trofeul onorific "Cecil B. DeMille", pentru contribuţia la cinematografie, iar realizatoarea şi producătoarea Ellen DeGeneres, trofeul "Carol Burnett", pentru contribuţia la televiziune. Ricky Gervais a revenit pentru a cincea oară în postura de gazdă a ceremoniei. Conform news.ro, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Jennifer Lopez, Ana de Armas, Amy Poehler, Rami Malek, Dakota Fanning, Chris Evans, Scarlett Johansson, Nick Jonas, Ansel Elgort, Tiffany Haddish, Kate McKinnon, Will Ferrell, Rachel Weisz, Naomi Watts, Kerry Washington, Octavia Spencer, Sofia Vergara, Charlize Theron, Margot Robbie, Salma Hayek, Cate Blanchett şi Daniel Craig s-au numărat printre cei care au înmânat trofee.

Gervais, autorul celei mai de succes comedii britanice din toate timpurile, "The Office", i-a vizat în monologul lui pe regizorul Martin Scorsese şi filmele cu supereroi, pe actriţa Felicity Huffman, care a fost anul trecut închisă câteva zile după ce a pledat "vinovat" în cazul "Varsity Blues", pe Leonardo DiCaprio şi Asociaţia Presei Străine de la Hollywood. El a făcut o scurtă referire şi la controversa în care a fost implicat recent - după ce a publicat online câteva glume despre femeile transgender: "Multe celebrităţi în seara asta, aici. Vreau să spun, legende. Numai la masa asta: Al Pacino, Robert De Niro, Baby Yoda... A, e Joe Pesci! Te iubesc, omule. Nu mă elimina", a fost una dintre glumele lui Gervais. El i-a îndemnat pe cei care urmau să câştige trofee să nu livreze discursuri politice: "Nu sunteţi în măsură să daţi lecţii publicului despre nimic. Nu ştiţi nimic despre lumea reală. Cei mai mulţi dintre voi aţi petrecut mai puţin timp în şcoală decât Greta Thunberg. Dacă veţi câştiga, acceptaţi micul premiu, mulţumiţi agentului şi dumnezeului vostru şi duceţi-vă dracu". Phoebe Waller-Bridge, creatoarea şi starul serialului "Fleabag", dublu premiat, i-a mulţumit şi lui Barack Obama pentru că a inclus show-ul Amazon între preferatele lui din anul 2019. Russell Crowe, câştigător absent de la gală, a transmis un mesaj privind dezastrul natural din Australia, subiect abordat şi de Laura Dern, precum şi de Ellen DeGeneres, care a vorbit şi despre influenţa pe care o are televiziunea asupra lumii. Patricia Arquette, premiată acum pentru a treia oară cu un Glob de Aur, l-a criticat pe preşedintele Donald Trump, a spus că America e pe picior de război şi i-a îndemnat pe concetăţeni să voteze, dar a adus în discuţie şi incendiile din Australia. Într-o prezentare făcută filmului "Jojo Rabbit", actorul Sacha Baron Cohen l-a numit pe Mark Zuckerberg, cofondator al Facebook, "naiv şi prost îndrumat", şi nu l-a ocolit nici pe Trump, iar actriţa Michelle Williams a vorbit despre drepturile femeilor, pe care le-a îndemnat să voteze. Brad Pitt i-a mulţumit partenerului din "Once Upon a Time...", Leonardo DiCaprio, cu care a spus că ar fi împărţit pluta în "Titanic", iar Taron Egerton, regizorului "Rocketman", Dexter Fletcher, şi lui Elton John pentru "muzică, pentru că duce o viaţă mai puţin obişnuită şi pentru că eşti prietenul meu". "Marriage Story", regizat de Noah Baumbach, a primit cele mai multe nominalizări, 6, fiind urmat de "The Irishman" al lui Martin Scorsese şi de "Once Upon a Time... in Hollywood" al lui Quentin Tarantino, cu câte 5. Cât priveşte producţiile de televiziune, cele mai multe selecţii, 4, au fost primite de "Chernobyl", "Unbelievable" şi "The Crown". Jennifer Lopez, Rachel Weisz, Cynthia Erivo şi Billy Porter, Cate Blanchett, Jodie Comer şi Olivia Colman s-au numărat printre vedetele care au ales să poarte la gala de decernare a Globurilor de Aur bijuterii impunătoare şi ţinute completate de mâneci bufante. Colierele scumpe au fost piesele cele mai prezente pe covorul roşu al galei organizate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood. Actriţa Cynthia Erivo a purtat un colier Bulgari din platină cu diamante şi safire de 56,65 de carate şi inele asortate, astfel că bijuteriile purtate au o valoare de peste 3 milioane de dolari, potrivit The Hollywood Reporter. Jennifer Lopez a ales pentru rochia Valentino un colier cu smaralde şi diamante creat de Harry Winston, cu un total de 76,36 de carate. Colierului i-a asortat cercei, un inel şi o brăţară cu smarald şi diamant din 1959, din arhiva Winston. Toate bijuteriile au însemnat peste 145 de carate, informează news.ro. Rachel Weisz a optat pentru un colier Harry Winston cu diamante încrustate în platină. Bijuteria, parte din cea mai nouă colecţie, este evaluată la 1,2 milioane de dolari.

Actorul Billy Porter a apărut purtând un costum alb cu 4.000 de cristale Swarovski, completat de o trenă din pene. El a purtat un colier Tiffany & Co în valoare de 2 milioane de dolari.