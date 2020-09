Greva foamei în faţa ASF, în semn de protest împotriva Autorităţii

Mihai Constantin, cetăţeanul păgubit în urma unui accident auto care s-a instalat în faţa Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), a intrat în greva foamei în semn de protest şi cere ASF să-i răspundă la petiţiile şi cererile adresate în legătură cu dosarul său de păbugit cu nr. R.C.A./B/826/2019. Constantin, a mai protestat în faţa ASF în mai multe rânduri şi a intrat în greva foamei luni, 21 septembrie.

Protestul este împotriva ASF, a directorului direcţiei juridice Petrescu Răducu Marian şi a comisiei de soluţionare a petiţilor (Sidonia Ursulean). Constantin acuză ASF de abuz în serviciu, manipularea consumatorilor şi înşelarea acestora, de "blat" cu asiguratorii RCA. El spune că ASF reprezintă avocaţii asiguratorilor RCA şi face un apel către Nicu Marcu ca drepturile asiguraţilor să fie respectate.

Constantin solicită ca ASF să-i răspundă dacă în dosarul său de păgubit (R.C.A./B/826/2019) asiguratorul RCA şi-a respectat în termen obligaţia prevăzută în legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă (art. 21, alin. 1) sau nu.

Constantin ne-a precizat: "Am ajuns la concluzia că ASF-ul nu-şi îndeplineşte atribuţiile şi fac blat cu asiguratorii. Sunt victima unui accident rutier întâmplat în urmă cu doi ani de zile aici în Municipiul Bucureşti. Am deschis un dosar de daună, eu având calitatea de pieton, în sensul că am depus o cerere la care am depus toate documentele solicitate de lege, şi solicit ASF-ului dacă susţină altceva să spună ce, iar asiguratorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute în textul de lege la articolul 21 din legea 132/2017 privind asigurările şi reasigurările, motiv pentru care l-am acţionat în judecată. În acelaşi timp am formulat şi o cerere către ASF în calitate de autoritate care controlează şi supraveghează aplicarea legislaţiei în materie de asigurări şi reasigurări şi în calitate de autoritate emitentă de norme. Am adresat o petiţie prin care am solicitat să verifice asiguratorul dosarul meu de daună şi să-mi comunice dacă şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de lege. De luni de zile Autoritatea de Supraveghere Financiară nu face decât să mă manipuleze. Am mai multe răspunsuri de la ei şi se contrazic. Odată spun ceva, dacă le argumentezi răspunsul respectiv după aceea găseşte o altă scuză şi tot aşa. Astăzi (ieri - n.r.) a găsit iar nişte scuze şi spunea că trebuie să depun eu nişte documente pe care le întrunesc organele de poliţie deşi aceste documente trebuia să le depună asiguratorul (Euroins - n.r.) în atribuţiile sale de serviciu privind rezolvarea dosarului de daună".

Mihai Constantin a suferit un accident rutier în data de 13 octombrie 2018 în urma căruia au fost necesare circa 70-80 de zile de îngrijire. La dosarul de daună, depus la 18 ianuarie 2019, acesta ar fi depus şi filmul accidentului de pe bordul unui alt şofer şi a solicitat ca daune morale şi materiale peste 1 milion de lei. Protestatarul ar fi cerut daunele materiale şi morale în baza raportului medico-legal, iar asiguratorul a cuantificat prejudiciul la 22.000 de lei (daune materiale şi morale), sumă ce nici nu acoperea cheltuiala păgubitului.

Asiguratorul nu a răspuns solicitării păgubitului în termenul de 30 de zile prevăzut în legea 32/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă, iar la 1 martie Constantin a trimis notificare asiguratorului că sunt în întârziere. Ulterior, în 28 martie 2019, a venit cuantificarea de 22.000 de lei, iar dată fiind nemulţumirea păgubitului asiguratorul a trimis în 24 aprilie o nouă ofertă de despăgubire de 35.000 de lei (3.290 lei daune materiale şi 31.710 lei daune morale).

"M-am deplasat în urma unei invitaţii din partea ASF-ului. Am fost invitat vineri pe data de 18 (septembrie) să mi se răspundă la o petiţie. Am citit felul în care a fost format răspunsul şi am considerat că nu este corect. Am plecat şi ieri de dimineaţă (luni - n.r.) am venit şi am declarat greva foamei, am depus o cerere adresată către domnul preşedinte al ASF Nicu Marcu prin care l-am încunoştiinţat de acest aspect şi am cerut să mi se răspundă corect din punct de vedere juridic, în raport cu articolul 13 din ordonanţa de urgenţă nr. 27/2002 şi în raport cu articolul 1 alineatul 5 din Constituţia României. Acum am fost invitat aici şi mi s-a prezentat un răspuns pentru că l-au anulat pe cel de vineri şi au formulat altul numai că au găsit alte scuze. Tot nejustificate şi nelegale. Şi acuma am spus lăsaţi, că o să stau în continuare. Nu primesc răspunsul pentru că eu nu pot să-mi dau consimţământul pe nişte abuzuri pe care le faceţi dumneavoastră. (...) Am depus o altă cerere cu trei întrebări simple pentru că a încercat să se lege de o prevedere de la articolul 22 alineatul 3 din norma 20/2017 unde spune acolo că o cerere amiabilă de daune poate să fie rezolvată dacă sunt îndeplinite cumulativ câteva obligaţii. Eu partea mea le-am îndeplinit şi acuma să mergem pe lucrurile astea de care se agaţă ei, chichiţa asta: şi le-am cerut să-mi spună care este procedura legală dacă sunt îndeplinite toate condiţiile cumulativ, ce se întâmplă dacă nu sunt îndeplinite cumulativ, că asta ar însemna să fie respinsă (cererea), nu să se aprobe, iar în al treilea rând le-am cerut să-mi enumereze şi mie ce din condiţiile care trebuie îndeplinite, care îmi erau atribuite mie ca persoană vătămată, având calitatea de pieton nu conducând un alt autovehicul, că sunt prevederi diferite, care erau obligaţiile mele pe care să le îndeplinesc şi care erau ale asiguratorului în procedura lui de soluţionare a dosarului de daună. Că poate găseşte ceva ce eu nu am depus", a mai spus Constantin.

Ziarul BURSA a solicitat ASF un punct de vedere cu privire la situaţia lui Mihai Constantin şi dacă în dosarul său de păgubit asiguratorul RCA şi-a respectat în termen obligaţia prevăzută în legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă (art. 21, alin. 1) sau nu însă Autoritatea nu a oferit niciun răspuns.