Grindeanu: ”Nu am avut un mandat uşor la Ministerul Transporturilor”

Mandatul pe care l-am avut la Ministerul Transporturilor nu a fost uşor, ba chiar am avut provocări destule, însă, la final, mă declar satisfăcut şi mândru de lucrurile pe care le-am realizat, a declarat, marţi, fostul ministru al Transporturilor şi Infrastructurii Sorin Grindeanu, la predarea ''ştafetei'' lui Ciprian Şerban, informează Agerpres.

"Am avut o întâlnire emoţionantă cu toţi directorii din minister, cu o parte din directorii de companii. Totuşi sunt 3 ani şi jumătate de când, împreună, am încercat să facem lucruri bune la Ministerul Transporturilor, dar azi a venit momentul să predau ştafeta colegului meu mai tânăr, Ciprian Şerban. Este nevoie de continuitate în viziune în acest domeniu. Eu, când am preluat în urmă cu 3 ani şi jumătate acest minister, am promis un lucru: că voi livra; voi livra românilor kilometri de autostradă, voi încerca la Ministerul Transporturilor să schimb ritmul cu care, din păcate, românii au fost obişnuiţi în 30 şi ceva de ani de la Revoluţie. Nu pot să spun că am avut un mandat uşor, ba chiar un mandat cu provocări destule, dar la final pot să mă declar mândru de ceea ce am făcut împreună cu echipa mea, împreună cu cei din Ministerul Transporturilor, cărora încă o dată le mulţumesc, cu directorii de companii. Mă declar satisfăcut, mândru de lucrurile pe care le-am făcut. Tot timpul e loc de mai bine, evident, şi las această provocare pentru Ciprian să facă lucrurile şi mai bine şi sunt convins că va face acest lucru, pentru că pleacă cu dinamismul dat de tinereţe şi cu dorinţa de a continua pe această cale", a afirmat Grindeanu, la ceremonia de predare a mandatului.

Sorin Grindeanu a subliniat că în cei peste trei ani în care a condus Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii s-au construit aproape 400 kilometri de autostradă şi drumuri expres.

"În noiembrie 2021, România avea, ca să dau un exemplu, până în 900 de km de autostradă şi drumuri expres - 120 - 130 km făcuţi înainte de Revoluţie. Azi, când plecăm de aici, suntem la 1.300. Deci, cam 400 de km în trei ani şi jumătate. Dacă am fi avut acest ritm în toţi anii de după Revoluţia, aveam acum o reţea de vreo 3.000 şi ceva de km de autostradă. Până la sfârşitul anului - 1.500 (km), deci acea ţintă de 200 şi ceva de kilometri care au rămas şi pe care i-am anunţat atunci când am prezentat bugetul în Parlament la sfârşitul anului rămâne valabilă. De fapt, prima inaugurare, primul tronson, va fi cred săptămâna viitoare, luni, marţi, acel A0, care va rezolva multe lucruri care ţin de trafic inclusiv în Bucureşti", a susţinut acesta.

Potrivit fostului ministru, până la sfârşitul anului 2025 se va circula pe autostradă de la Craiova la Constanţa şi de la Bucureşti până la Adjud.

"Până la sfârşitul anului, se va circula de la Craiova la Constanţa, ceea ce e un lucru important, de la Bucureşti până la Adjud, ba chiar şi pe câteva tronsoane după Bacău, sper - de fapt, sunt convins, nu doar sper - şi se va înainta foarte mult pe alte loturi de autostradă care în acest moment se află în lucru.(...) Am preluat ministerul cu un buget la 14 miliarde de lei anual şi acum vorbim de un buget de aproape 43 de miliarde, deci 300%", a subliniat Grindeanu.

El a subliniat că în anii viitori trebuie să se menţină ritmul de lucru pe toată infrastructura de transport a României: autostrăzi, căi ferate, aeroporturi.

"Statul român, am mai spus lucrul ăsta, dar continui să-l spun, statul român a rămas dator faţă de cetăţeanul român în cei 30 şi ceva de ani de la Revoluţie, cel puţin într-un domeniu: acesta al infrastructurii. Şi statul român trebuie să plătească din această datorie. Asta înseamnă că şi în anii viitori trebuie să se menţină ritmul de lucru pe autostrăzi, pe drumuri expres, pe metrou, pe căi ferate, pe modernizări de aeroporturi. E foarte important acest lucru", a încheiat Sorin Grindeanu.