Grupul Free Now integrează serviciile Kapten şi anunţă un nou management

● Kapten fuzionează cu FREE NOW, toate serviciile sunt disponibile într-o singură aplicaţie

● Marc Berg rămâne CEO al grupului FREE NOW, Eckart Diepenhorst preia un nou rol

● Sebastien Oebel, fost CEO al Kapten, conduce operaţiunile companiei din poziţia de COO

FREE NOW, furnizor de servicii de mobilitate din Europa, lansează astăzi servicii de mobilitate în Franţa, prin integrarea serviciilor Kapten, aplicaţia franceză de ride-hailing achiziţionată în 2017, anunţă un comunicat remis, astăzi, redacţiei noastre.

De astăzi, cei 26 milioane de pasageri FREE NOW din Europa pot începe să folosească acest serviciu în Paris, Nisa şi Lyon, pe lângă celelalte 100 de oraşe din Europa, folosind conturile lor existente din aplicaţie.

Integrarea Kapten duce la schimbări în echipa de management a grupului FREE NOW, după cum urmează:

Kapten şi FREE NOW Services sunt absorbite de către FREE NOW Group, astfel că Eckart Diepenhorst, care a condus FREE NOW Service în Europa, va prelua rolurile de Chief People şi Communications Officer la nivelul întregului business FREE NOW.

Sebastien Oebel, fostul CEO Kapten, va prelua rolul de COO şi va conduce operaţiunile de ride hailing ale grupului în toată Europa. "Ride hailing-ul este un domeniu cu foarte mult potenţial. Sunt nerăbdător să pot continua să dezvolt succesul Kapten în Franţa şi viziunea FREE NOW de a aduce mobilitatea la îndemâna tuturor", a spus Sebastien Oebel. Marc Berg va continua să conducă afacerea din poziţia de CEO.

Aplicaţia FREE NOW devine operaţională în Franţa

Prin fuziunea dintre cele două companii, aplicaţia FREE NOW devine pentru prima dată disponibilă în Franţa. Marc Berg a declarat: "Integrarea Kapten marchează atingerea unui nou obiectiv pentru noi, Franţa fiind una dintre cele mai importante pieţe strategice din Europa în segmentul de ride hailing. Utilizatorii FREE NOW vor avea de acum acces la peste 30.000 de şoferi în Franţa şi datele noastre arată că aşteaptă de mult acest moment: numai în 2019, aplicaţia noastră a fost deschisă şi s-a încercat utilizarea serviciului FREE NOW în Franţa de peste 3,5 milioane de ori. De astăzi, acest lucru este posibil".

În timp ce serviciile de tip PHV (private hire vehicle) vor fi disponibile pentru toţi utilizatorii din Franţa, utilizatorii din Paris vor putea, de asemenea, să închirieze biciclete electrice prin intermediul aplicaţiei FREE NOW. Parteneriatul cu BOND Bikes va fi extins la alte oraşe în cursul acestui an. Parteneriatul cu BOND Bikes va fi extins şi în alte oraşe în lunile următoare. Antoine Lieutaud, fost Country Manager al Kapten şi în prezent Director General al FREE NOW France este încrezător că integrarea în aplicaţia FREE NOW va oferi avantaje utilizatorilor săi. "Misiunea noastră este să permitem oricui să acceseze cel mai eficient serviciu de mobilitate pentru a se deplasa în oraşe din Franţa şi din toată Europa. De asemenea, ne-am angajat să sprijinim tranziţia către un mod de viaţă mai sustenabil, oferind o gamă largă de servicii de mobilitate prietenoase cu mediul."

FREE NOW îşi va extinde în curând flota de maşini electrice şi în alte oraşe franceze. În Paris, compania va lansa în această toamnă, în parteneriat cu RATP (serviciul de transport public din Paris), staţii de încărcare dedicate exclusiv şoferilor parteneri FREE NOW, pentru a-i încuraja să facă trecerea la maşini electrice. Obiectivul este dublarea flotei şi atingerea unui număr de peste 1.200 de maşini electrice în Franţa până la sfârşitul anului 2020.