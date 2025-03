Ilie Bolojan afirmă că "trebuie acţionat cu un anumit sentiment al urgenţei" în ceea ce priveşte reducerea cheltuielilor bugetare

Preşedintele interimar Ilie Bolojan afirmă că excesele cele mai mari în ceea ce priveşte cheltuielile bugetare se fac în companiile de stat care de mulţi ani înregistrează pierderi semnificative. Bolojan atrage atenţia că "trebuie acţionat cu un anumit sentiment al urgenţei" în ceea ce priveşte reducerea cheltuielilor bugetare, el explicând că "altfel lucrurile se vor complica", conform News.ro.

Întrebat luni seară, într-un interviu pentru Antena 3, în care zonă bugetară se fac cele mai mari excese în ceea ce priveşte cheltuielile, Ilie Bolojan a indicat companii de stat care funcţionează de mulţi ani înregistrând pierderi mari.

"Din punctul meu de vedere, cred că în multe companii de stat trebuie intervenit, pentru că sau funcţionează de ani de zile cu pierderi foarte mari şi sunt ţinute pur şi simplu în viaţă, sau acolo unde ar putea genera profituri şi investiţii mai mari în infrastructura noastră critică, se pierd sume importante. Şi, de asemenea, cred că e important ca tot ce înseamnă instituţii unde lucrurile au fost scăpate de sub control să fie corectate, pentru că nu ai legitimitatea să te duci, să faci o reformă într-o instituţie normală, cât timp oamenii, pe bună dreptate, văd că acolo unde sunt oameni care nu justifică salariul, nu te-ai atins de ele, deşi are un salariu mult mai mare sau îţi este un apropiat de-al tău. Deci, e o logică a restructurărilor şi întotdeauna când am fost pus în această situaţie, când am preluat o instituţie, am avut grijă prima dată să reduc din zona mea, ca să am această autoritate, pentru că altfel, oricum, orice reorganizare e un lucru neplăcut, care nu este foarte comod de făcut, uman. Dar, dacă nu vom face acest lucru, costurile pentru mult mai mulţi oameni vor fi mult mai mari", a declarat Ilie Bolojan.

El a fost, de asemenea, întrebat dacă se poate ajunge la reducerile de venituri în sistemul bugetar care au avut loc în perioada lui Emil Boc şi a lui Traian Băsescu.

"Nu ştiu dacă la acele tăieri, pentru că aici e o problemă de ce va face Guvernul, dar când ajungi cu spatele la zid, indiferent cine este în guvernare, trebuie să iau nişte măsuri nepopulare, în mod evident. Aceste lucruri sunt de evitat, având aceste date, pe care nu le putem nega, pe care le văd toţi, şi deci trebuie acţionat cu un anumit sentiment al urgenţei, pentru că altfel, v-am spus, lucrurile se vor complica şi eu încerc ca ceea ce spun astăzi să pot fi verificat şi peste câteva luni", a spus Bolojan.

Preşedintele interimar a estimat că este nevoie de un "efort" de un an şi jumătate până la doi ani pentru a corecta deficitele bugetare şi pentru a "relansa ţara", scrie News.ro.