IMBECILITATE LA VÂRFUL CERCETĂRII DIN MEDICINĂ:"Pentru trei decese prevenite prin vaccinare trebuie să acceptăm două provocate de vaccinare"

Pentru trei decese prevenite prin vaccinare trebuie să acceptăm două provocate de vaccinare, susţineau în urmă cu o lună psihologul Harald Walach, specialistul în oncologie Rainer J. Klement şi analistul de date Wouter Aukema, în articolul "The Safety of COVID-19 Vaccinations-We Should Rethink the Policy", apărut în prestigioasa publicaţie MDPI Vaccines.

Imediat după publicarea articolului respectiv, care se baza pe datele oficiale obţinute de autorităţile israeliene în urma campaniei naţionale de vaccinare anti-Covid-19 şi pe informaţiile din platforma LAREB a Olandei (Ţările de Jos) privind efectele secundare şi grave ale vaccinurilor aplicate populaţiei, acesta a devenit viral în rândul antivacciniştilor şi a stârnit reacţii din partea specialiştilor din domeniu, care i-au acuzat pe cei trei autori de folosirea unor informaţii eronate şi de interpretarea greşită a datelor obţinute, precum şi de faptul că nu au solicitat opinia niciunui epidemiolog sau virusolog.

În urma acestor acuzaţii şi a demisiilor din colectivul editorial şi redacţional al Vaccines, conducerea publicaţiei a decis să retragă articolul respectiv, fără să mai aştepte explicaţiile celor trei autori.

De atunci a trecut o lună, dar scandalul provocat de retragerea de către publicaţia Vaccines a articolului respectiv se pare că este departe de finalizare, atât timp cât corespondenţa dintre cele două părţi se poartă pe mai multe paliere.

În cel mai recent răspuns al lor privind solicitarea de revizuire a articolului, solicitare cu care au fost de acord în cea mai mare parte, profesorul Harald Walach şi coautori arată:.

"Aceste vaccinuri au primit o aprobare de urgenţă fără datele de siguranţă necesare. Deşi am fi de acord cu prof. Van Puijenbroek (n.red. - EugPne van Puijenbroek de la Universitatea din Groningen, Olanda şi membru al LAREB - Centrul Olandez de Farmacovigilenţă) că sistemul de auto-raportare a efectelor secundare pentru vaccinuri şi alte medicamente este departe de a fi infailibil, acestea sunt singurele date pe care le avem. Deci, de ce nu ar trebui să fie folosit? (...) Recunoaştem că datele pe care le-am folosit - marele studiu de teren israelian pentru a evalua numărul necesar de persoane pentru vaccinare şi datele LAREB pentru a estima efectele secundare şi daunele - sunt departe de a fi perfecte şi am spus acest lucru în lucrarea noastră. Dar nu le-am folosit incorect. Am folosit corect datele imperfecte. Nu suntem responsabili pentru validitatea şi corectitudinea datelor, ci pentru corectitudinea analizei. Susţinem că analiza noastră a fost corectă. Suntem de acord cu LAREB că datele lor nu sunt suficient de bune. Dar aceasta nu este vina noastră şi nici nu se poate deduce o utilizare incorectă a datelor sau o analiză incorectă".

Cu alte cuvinte, cei trei autori rămân la opinia profesională exprimată iniţială, chiar dacă recunosc că datele folosite sunt imperfecte.

• Conducerea MDPI Vaccines, inflexibilă

Corespondenţa dintre publicaţia respectivă şi autorii articolului arată că datele folosite în întreaga lume de autorităţi privind pandemia Covid-19 nu sunt infailibile, ceea ce ridică un mare semn de întrebare cu privire la corectitudinea deciziilor luate de către acestea, inclusiv în privinţa campaniilor de vaccinare. Atât timp cât datele culese de autorităţile din Israel nu au fost corectate de specialişti, iar cele din platforma olandeză LAREB nu sunt decelate cum trebuie, ce aşteptări putem avea de la autorităţile din alte părţi ale lumii, cum ar fi de exemplu cele de la Bucureşti?

Cu toate acestea, într-un răspuns anterior celui de mai sus, trimis publicaţiei Vaccines, profesorul Harlad Walach arată: "Am folosit şi analizat datele corect şi nu incorect. Dar faptul că datele sunt mai puţin decât optime este clar pentru toată lumea şi am spus acest lucru în lucrarea noastră. Scopul este de a genera suficient impuls pentru ca guvernele şi cercetătorii să ofere în cele din urmă date corecte, reale, actualizate zilnic".

În ciuda argumentaţiei lui Walach, conducerea MDPI Vaccines a constatat: "În articol, s-a raportat că numărul cazurilor cu reacţii adverse este de 700 la 100.000 de vaccinări. «În prezent, observăm 16 efecte secundare grave la 100.000 de vaccinări, iar numărul efectelor secundare fatale este de 4,11/100.000 de vaccinări. Pentru trei decese prevenite prin vaccinare trebuie să acceptăm două provocate de vaccinare». Informăm cititorii noştri că s-au ridicat îngrijorări serioase cu privire la interpretarea greşită a datelor şi a concluziilor exprimate în articolul respectiv, mai ales cu privire la denaturarea eforturilor de vaccinare Covid-19 şi denaturarea datelor. De exemplu, în articol se afirmă: «Pentru trei decese prevenite prin vaccinare trebuie să acceptăm două provocate de vaccinare». Afirmaţia că aceste decese sunt legate de vaccinare sunt incorecte şi denaturate. Vom oferi o actualizare după încheierea investigaţiei noastre. Autorii au fost înştiinţaţi cu privire la această situaţie".

Articolul a fost evaluat de redactor-şef cu sprijinul mai multor membri ai comitetului de redacţie. Au descoperit că articolul conţinea mai multe erori care afectează fundamental interpretarea concluziilor.

"Datele din raportul Lareb (https://www.lareb.nl/coronameldingen) din Olanda au fost utilizate pentru a calcula numărul efectelor secundare severe şi fatale la 100.000 de vaccinări. Din păcate, în manuscrisul lui Harald Walach şi colaboratorii aceste date au fost interpretate incorect, ceea ce a condus la concluzii eronate. Datele au fost prezentate de către autori ca fiind legate cauzal de reacţiile adverse, ceea ce este inexact. În Olanda, profesioniştii din domeniul sănătăţii şi pacienţii sunt invitaţi să raporteze reacţiile adverse care ar putea fi asociate cu vaccinarea. Pentru acest tip de raportare nu este necesară o relaţie de cauzalitate între reacţie şi vaccin, de aceea un eveniment raportat care a avut loc după vaccinare nu este neapărat atribuibil vaccinării. Astfel, raportarea unui deces după vaccinare nu implică faptul că acesta este un eveniment legat de vaccin. Există câteva alte inexactităţi în lucrarea de Harald Walach şi colaboratorii dintre care unul este faptul că cazurile fatale au fost certificate de specialişti medicali. Trebuie ştiut că nici această afirmaţie falsă nu implică o relaţie de cauzalitate. Mai mult, autorii au numit evenimentele drept efecte şi reacţii, deşi acest lucru nu a fost stabilit şi, până la stabilirea cauzalităţii, acestea sunt evenimente care pot fi sau nu cauzate de expunerea la un vaccin. Nu contează ce statistici se pot aplica, afirmaţia respectivă este incorectă şi înşelătoare", susţin cei de la MDPI Vaccines.

• LAREB: "Toate raportările primite sunt verificate. Dacă este necesar, se solicită informaţii suplimentare părţii raportoare şi/sau medicului curant"

Din păcate, corespondenţa pentru lămurirea aspectelor din articolul retras nu lămureşte toate aspectele, dacă luăm în considerare şi argumentele profesorului Walach legate de unii dintre contestatarii săi, printre care cei mai activi sunt virusologul de la Mount Sinai, Florian Krammer şi imunologul Katie Ewer, profesor al prestigioasei universităţi Oxford. Aceştia chiar au demisionat public din colectivul Vaccines, după apariţia articolului respectiv.

Referitor la atitudinea celor doi, Harald Walach arată că opinia lui Florian Krammer este una interesată, atât timp cât Mount Sinai face parte din reţeaua de testare a vaccinurilor experimentale în care investesc Bill şi Melinda Gates şi a susţinut că adevăratul motiv al retragerii articolului publicat de el şi colaboratorii săi a fost presiunea pusă asupra conducerii de o parte dintre redactorii Vaccines, care au anumite legături sau interese cu producătorii vaccinurilor anti-Covid 19. Acuzat că ar fi trecut în tabăra antivacciniştilor, Harald Walach a precizat că el este un om de ştiinţă şi nu neagă efectele benefice ale vaccinurilor.

De altfel, în declaraţia publică a lui Walach şi Klement, aceştia au răspuns punct cu punct acuzaţiilor aduse la adresa articolului publicat iniţial de Vaccines.

"Principala preocupare ridicată a fost o legătură cauzală nejustificată a rapoartelor privind efectele secundare la vaccinări şi o denaturare a datelor. Prof. Eugène von Puijenbroek şi-a exprimat îngrijorarea că am prezentat date care permit doar asocierea, şi anume cele din baza de date privind efectele secundare ale vaccinurilor Covid-19, ca fiind legate cauzal de vaccinuri şi că am prezentat datele ca şi cum ar fi certificate medical. Aceste două preocupări le luăm în serios. Cu toate acestea, susţinem că acestea ar fi putut fi remediate printr-un act adiţional în care formularea ar fi fost modificată. De asemenea, susţinem: (...) LAREB a declarat pe site-ul său că toate raportările au fost «investigate». LAREB spune: «Toate raportările primite sunt verificate (...). Dacă este necesar, se solicită informaţii suplimentare părţii raportoare şi/sau medicului curant. Raportul este introdus în baza de date cu toate informaţiile necesare. Efectele secundare sunt codificate conform standardelor aplicabile (internaţionale). Ulterior se face o evaluare individuală a raportului. Rapoartele sunt transmise bazei de date europene şi bazei de date a Centrului din Uppsala care ţine de OMS. Titularii înregistrării sunt informaţi cu privire la raportările referitoare la produsul lor». Din aceasta, am înţeles că verificările au fost făcute prin personal competent să facă distincţia între efectele reale şi cele în care cauzalitatea poate fi exclusă cu încredere ridicată. (...) În prezent, avem doar asociere, suntem de acord şi nu am spus nimic altceva. Dar acelaşi lucru este valabil şi pentru decese ca consecinţe ale infecţiilor cu Sars-Cov 2. Cazurile care sunt considerate aici ca decese sunt rareori verificate prin autopsie sau a doua opinie, dar sunt încă luate în considerare ca decese cauzate de Covid-19. Şi tocmai acest număr presupus de mare de decese legate de Covid-19 a dat naştere unui proces de reglare neglijent fără precedent care a permis ca noile tipuri de vaccinuri care utilizează un mecanism niciodată testat la om să fie distribuite pe scară largă în populaţie. (...) Concluzia a fost un semnal de alarmă pentru a investiga siguranţa. Este de la sine înţeles: raportul risc-beneficiu ar putea scădea, dacă avem un studiu cu o perioadă de observaţie mai lungă, deoarece decesele ca urmare a vaccinărilor apar rapid, în timp ce beneficiile s-ar putea acumula în timp. Dar nu avem observaţia pe termen lung a siguranţei şi a riscurilor care este de fapt necesară pentru a face o astfel de evaluare. Cu toate acestea, ştim, de asemenea, că subraportarea este o problemă gravă în datele de farmacovigilenţă şi acest lucru se aplică probabil şi efectelor secundare legate de vaccin. Sperăm că lucrarea noastră a ridicat cel puţin la fel de multă îngrijorare pentru a iniţia o revizuire a siguranţei şi un studiu pentru evaluarea siguranţei", arată Walach şi Klement.

În aceste condiţii, câtă încredere putem avea în datele publicate de autorităţi cu privire la actuala pandemie?