EMS Floor Group, grup de companii specializate în aplicarea de pardoseli pe bază de răşini, cu sediul central în România, a încheiat anul 2021 cu afaceri de peste 13,5 milioane de euro, în creştere cu peste 30% faţă de anul precedent, ca urmare a performanţelor obţinute în Belgia şi Luxemburg, dar şi a redeschiderii proiectelor mari şi medii în România, post-pandemie, se arată într-un comunicat de presă. Pentru 2022, compania din Turda şi-a propus să se extindă în Franţa, să consolideze businessul început anul trecut în Ungaria şi să investească în forţa de muncă specializată, o provocare continuă pentru domeniul în care activează.

Potrivit sursei citate, pentru EMS Floor Group, 2021 a fost un an al schimbărilor, atât în ceea ce priveşte organizarea internă, cât şi din perspectiva extinderii pe pieţele externe. Dintre ţările în care este prezent grupul, Belgia a performat cel mai bine prin proiectele în domeniul pardoselilor, atât din punctul de vedere al volumelor de vânzări, cât şi al suprafeţelor realizate. În Ungaria, o piaţă mai matură şi mai organizată decât cea din România, unde EMS şi-a deschis filială anul trecut, s-au pus deja bazele unor proiecte de anvergură.

"Anul trecut am continuat planul strategic de dezvoltare prin deschiderea filialei din Ungaria şi consolidarea afacerii pe toate celelalte pieţe pe care suntem prezenţi. Rezultatele obţinute - afaceri de peste 13,5 milioane de euro, în creştere cu peste 30% faţă de 2020 -, ne întăresc convingerea că vom duce la îndeplinire obiectivul strategic pe termen mediu, respectiv, depăşirea pragului de 20 milioane de euro cifră de afaceri până în 2023 şi marcarea poziţiei de lider european în rândul furnizorilor de servicii de aplicare de pardoseli pe bază de răşină. În Belgia, am atins un maxim anul trecut, atât ca volume realizate, cât şi din punctul de vedere al cifrei de afaceri. În afară de proiectul pe care l-am derulat pentru cea mai mare închisoare din Belgia, am executat pardoseli într-una dintre cele mai mari fabrici din Europa din industria farmaceutică. Iar în Ungaria, unde am pus bazele unui business promiţător, rezultatele au început să se vadă. Am contractat deja proiecte de anvergură - de exemplu o parcare de 10.000 mp -, şi am început anul 2022 cu colaborări promiţătoare", a declarat Claudiu Baciu, co-fondator al EMS Floor Group.

''Deşi a fost un an plin de provocări, din cauza pandemiei, a scumpirii galopante a materiilor prime, dar şi a termenelor strânse de finalizare, EMS Floor Group a executat în 2021 proiecte de anvergură în toate domeniile de activitate ale grupului şi în toate ţările în care activează. Între lucrările de amploare finalizate anul trecut se numără spitale, parcări, SPA-uri, spaţii de procesare alimente sau spaţii de producţie pentru industria auto'', se menţionează în comunicat.

Cel mai amplu proiect al EMS Floor Group - cea mai mare închisoare din Belgia, este în proces de finalizare. Tot în Belgia, compania a executat pardoseli într-una dintre cele mai mari fabrici din industria farmaceutică din Europa.

În 2021 s-au reluat şi proiectele mari şi medii din România, o parcare de peste 17.000 mp în Cotroceni fiind una dintre cele mai de amploare lucrări de la noi din ţară. Diviza de hidroizolaţii a finalizat, de asemenea, în Cluj, sediul celei mai mari bănci din România şi a contractat un proiect provocator la Balvanyos, unde foloseşte tehnologii de ultimă generaţie în hidroizolaţia piloţilor foraţi.

Pe lângă rezultatele de anul trecut, divizia de pardoseli din România a început anul 2022 cu proiecte de amploare în industria agroalimentară, în Apahida, jud. Cluj, precum şi la Sala Polivalentă din Turda.

EMS Floor Group a trecut, anul trecut, şi printr-un amplu proces de schimbare la nivel intern, atât în ceea ce priveşte managementul, cât şi echipele de execuţie din fiecare ţară, notează sursa citată.

"Întreaga echipă de management s-a schimbat şi am reconfigurat şi echipele pe fiecare ţară în parte. Dacă până acum managementul era concentrat în România, din nevoia de a fi mai aproape de clienţi şi de cultura lor, am decis să avem echipe de management locale. Astfel, echipele TESA s-au mărit în Belgia şi Luxemburg, în 2021, iar echipa din România s-a modificat în conformitate cu nevoile specifice. S-a alăturat grupului firma EMS Floor KFT în Ungaria, care are deja o strategie pe termen lung, iar lucrările au apărut în scurt timp. Ca efect al noii strategii, am efectuat schimbări şi o reconfigurare şi la nivelul echipelor de execuţie", a adăugat Claudiu Baciu.

Pe lângă dezvoltarea continuă în România şi Ungaria şi consolidarea relaţiilor cu furnizorii importanţi, principalul obiectiv al EMS Floor Group în 2022 este extinderea pe piaţa din Franţa, după modelul proiectului lansat în Ungaria. EMS Floor Group execută proiecte pe piaţa franceză încă de la începutul businessului, însă în acest an obiectivul principal este deschiderea unei companii şi dezvoltareaşi în această ţară.

Dacă anul trecut Grupul a fost nevoit să continue să-şi adapteze modul de lucru în funcţie de restricţiile pe care le impunea fiecare ţară, în 2022 principalele provocări pe toate pieţele pe care EMS activează sunt legate de preţurile materialelor, care se schimbă de la o zi la alta, dar şi de situaţia tensionată dinvecinătatea ţării. La capitolul oportunităţi, 2022 EMS Group se bazează pe (vede) o creştere a pieţei de construcţii şi maturizarea pieţei de pardoseli, inclusiv în România.

Forţa de muncă specializată pe această nişă este în continuare o provocare pentru EMS Floor Group, de aceea, o parte importantă din investiţiile acestui an vor fi destinate formării de specialişti şi programelor de training.

"Recrutarea de personal calificat este şi rămâne o provocare în continuare. Atât în 2021, cât şi în anii precedenţi, acest deficit îngreunează oarecum planificarea proiectelor. De asemenea, avem

dificultăţi în a găsi nu doar oameni calificaţi pentru execuţie ci şi specialişti de middle şi top management, care pot gestiona proiectele specifice EMS. Avem însă Şcoala de aplicatori, pe care am înfiinţat-o tocmai pentru a ne pregăti propria forţă de muncă de care avem nevoie. Proiectul Şcolii de aplicatori EMS funcţionează foarte bine, de aceea sperăm ca în doi-trei ani să limităm sau să eliminăm acest deficit", a spus Claudiu Baciu, co-fondator EMS Floor Group.

EMS Floor Group a deschis, în urmă cu doi ani, la Turda, prima Şcoală de aplicatori în domeniul pardoselilor sintetice şi hidroizolaţiilor. Structurat pe stagii de câte trei luni, proiectul în valoare de 500.000 de euro este finanţat prin fonduri europene şi va fi implementat până în august 2022.

Prima serie de elevi care au urmat stagiul de practică pentru dezvoltarea de competenţe de Ajutor Aplicator Pardoseli a finalizat cursurile anul trecut. În prezent, şcoala are în derulare stagii cu cinci grupe de elevi, depăşind numărul de elevi propus pentru şcolarizare. Dacă programa iniţială cuprindea un număr 185 de elevi, compania estimează că va finaliza proiectul în acest an cu 210 absolvenţi. EMS doreşte, totodată, să continue proiectul Şcolii de Aplicatori, prin atragerea unei noi finanţări europene.