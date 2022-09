Dell Technologies anunţă rezultatele financiare pentru al doilea trimestru al anului fiscal 2022. Veniturile au atins un nivel record în al doilea trimestru, de 26,4 miliarde de dolari, în creştere cu 9%, datorită creşterii înregistrate în cadrul Client Solutions Group (CSG) şi Infrastructure Solutions Group (ISG), conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

Potrivit sursei citate, profitul operaţional a fost de 1,3 miliarde de dolari, în creştere cu 25%, reprezentând 4,8% din venituri, iar profitul operaţional non-GAAP a fost de 2 miliarde de dolari, în creştere cu 4%, reprezentând 7,4% din venituri. Profitul net din operaţiunile continue a fost de 506 milioane de dolari, iar profitul net non-GAAP a fost de 1,3 miliarde de dolari. Câştigul diluat pe acţiune a fost de 0,68 dolari, iar câştigul diluat pe acţiune non-GAAP a fost de 1,68 dolari.

Rezumatul segmentelor operaţionale

Client Solutions Group a înregistrat în al doilea trimestru venituri record de 15,5 miliarde de dolari, în creştere cu 9% de la an la an. Veniturile comerciale au fost de 12,1 miliarde de dolari, în creştere cu 15% de la an la an, iar veniturile din segmentul Consumer au fost de 3,3 miliarde de dolari, în scădere cu 9% de la an la an. Profitul operaţional a fost de 1 miliard de dolari, adică aproximativ 6,3% din veniturile Client Solutions Group.

Infrastructure Solutions Group a înregistrat în al doilea trimestru venituri record de 9,5 miliarde de dolari, în creştere cu 12%, al şaselea trimestru consecutiv de creştere de la an la an. Veniturile din stocare au fost de 4,3 miliarde de dolari, plus 6%, cu o creştere în întregul portofoliu şi o cerere puternică în ceea ce priveşte stocarea high-end şi a produsul nostru mid-range PowerStore, care a crescut în fiecare trimestru de la lansarea sa. Veniturile din servere şi reţele au fost de 5,2 miliarde de dolari, în creştere cu 16% de la an la an. Profitul operaţional a fost de 1 miliard de dolari sau aproximativ 11% din veniturile Infrastructure Solutions Group.

Dell Technologies a încheiat trimestrul cu obligaţii de performanţă rămase de 41 de miliarde de dolari, în creştere cu 2% faţă de anul trecut, venituri amânate de 28 de miliarde de dolari şi numerar plus investiţii de 7,1 miliarde de dolari. Veniturile recurente pentru al doilea trimestru au fost de aproximativ 5,2 miliarde de dolari, în creştere cu 8% de la an la an. Veniturile anuale recurente APEX depăşesc acum 1 miliard de dolari, cu o creştere a comenzilor în al doilea trimestru de 78% faţă de anul trecut.

"Încă un trimestru de venituri record, împreună cu profitul nostru operaţional de 1,3 miliarde de dolari şi cu profitul operaţional non-GAAP de 2 miliarde de dolari, afirmă puterea noastră în industrie şi poziţia noastră competitivă", a declarat Tom Sweet, director financiar, Dell Technologies.