Pe 14 aprilie 2022, BusinessMark organizează o nouă ediţie a "reTAG - a retail, FMCG & e-commerce conference for the modern world", eveniment ce va avea loc onsite la Hotel Radisson Blu din Bucureşti şi virtual, pe platforma MyConnector, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Specialişti din companii de top vor discuta şi analiza impactul pandemiei asupra sectoarelor FMCG, retail şi commerce, cu accent pe: automatizare, digitalizare, sustenabilitate, comportamentul consumatorilor, customer experience, omnichannel, sustenabilitate, fiscalitate.

Evenimentul include o sesiune de prezentări şi un panel de dezbatere, la care vor participa:

- Liliana Caimacan, Head of Global Innovation, Tata Consumer Products, Professor of Marketing & Innovations, Hult International Business School

- Daniel Rukare, Professor of Practice in Innovation and Entrepreneurship, Hult International Business School

- Sergiu Chircă, CEO, elefant.ro

- Claudia Badea, E-commerce and Cross-channel Director, cora România

- Mircea Stan, CEO, Postis

- Teodor Gurgui, Mobile, Loyalty & UX Development Manager, Carrefour România

- Alina Donici, Managing Partner, Artesana International

- Laura Sardescu, Co-fondator, neakaisa.ro

- Florinel Ioan Chiş, Director Executiv, ARMO - Asociaţia Română a Magazinelor Online

- Andrei Stănescu, Chief Commercial Officer, Lensa

- Romeo Dumitru, Supply Chain Operations Expert, APTUS Manhattan Associates GeoPartner EE

- Andrei Elvădeanu, Director Cercetare Cantitativă, iSense Solutions

- Cosmin Băroiu, General Manager, Mantis România

- Florian Mateiţă, Co-fondator, Obor21.ro

Evenimentul va fi moderat de Mircea Stan, CEO, Postis şi Daniel Drăgan, Managing Partner, BusinessMark

Conferinţa vizează: Business Development Managers, Operations Managers, Procurement Managers, Distribution Managers, Commercial Managers, E-commerce managers, Sales & Marketing Managers, Brand Managers, Customer Development Managers, Online & Digital Managers, Trade Marketing Managers, Antreprenori.

PROGRAM EVENIMENT:

• 08:30 - 09:00: Welcome coffee

• 09:00 - 11:45: Sesiune de prezentări

• 11:45 - 12:15: Coffee Break

• 12:15 - 14:30: Panel de dezbatere

• 14:15 - 15:00: Business Lunch

Potrivit sursei citate, organizatorii pun la dispoziţie trei tipuri de bilete: in person, online şi on demand. Experienţa "in person" va fi completată de cea virtuală, astfel că puteţi interacţiona chiar şi online cu ceilalţi invitaţi şi vizita zona expoziţională.

Ziarul BURSA este partener media al evenimentului.