2Performant înregistrează o cifră de afaceri de 10.785.740 lei în prima jumătate a anului 2021, în creştere cu 17% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Compania raportează şi o creştere cu 23% faţă de primul semestru al anului trecut a veniturilor operaţionale, calculate prin eliminarea comisioanelor pe care 2Performant le plăteşte către afiliaţii din platformă, acestea ajungând la 2.423.215 lei. Totodată, veniturile prepaid, prin plata în avans de către advertiseri, ajung la 5.236.546 lei, în creştere cu 63% faţă de semestrul 1 al anului 2020, în detrimentul celor postpaid, care au înregistrat o scădere de 6%, având o valoare de 5.466.784 lei.

"Industria e-commerce-ului a cunoscut începând de anul trecut cea mai efervescentă perioadă a sa, iar rezultatele financiare ale 2Performant se înscriu în planurile de business pe care ni le-am asumat în linie cu oportunităţile oferite de acest context. Înregistrăm o creştere a cifrei de afaceri cu 17% faţă de primul semestru al anului trecut, an care a fost unul atipic şi care a adus cifre record pentru comerţul online şi, implicit, pentru 2Performant. Ceea ce este un semnal excelent pentru compania noastră. În plus, în mod tradiţional cel de-al doilea semestru al anului este unul mai puternic pentru comerţul online prin prisma evenimentelor din e-commerce precum Black Friday. Astfel, avem încredere că momentul la care ne aflăm acum şi rezultatele din următoarele şase luni vor duce la atingerea planului de business anunţat pentru 2021, respectiv o creştere de aproximativ 25% a cifrei de afaceri", spune Dorin Boerescu, CEO şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie 2Performant.

După un 2020 marcat de pandemie şi creşteri record pentru marketingul şi comerţul online, compania 2Performant s-a concentrat în primul semestru al anului 2021 pe trei direcţii strategice care vizează valorificarea oportunităţilor de creştere ale business-ului. Astfel, în primele şase luni ale anului 2021, 2Performant a înregistrat creşteri ale veniturilor din produsul de marketing afiliat pe piaţa din România de până la 9.530.682 lei, cu 22% mai mult decât primul semestru al lui 2020. Compania a dezvoltat un departament dedicat de business support via ticketing, care va deservi toţi userii 2Performant, atât interni cât şi externi, ceea ce va creşte capacitatea şi calitatea support-ului.

"Am demarat din primul semestru al anului toate proiectele din strategia anunţată şi am luat o serie de decizii în business care se reflectă în cifre. În primăvara acestui an am înfiinţat Growth Business Unit în 2Performant, cu obiectivul de a creşte veniturile din pieţele externe. După un research amplu, a urmat o serie de negocieri cu mai multe reţele de afiliere internaţionale, care ne permit accesul la advertiseri globali sau europeni cu tracţiune mare în e-commerce. Acest proces a generat un decalaj care se reflectă în veniturile din pieţele externe din primul semestru, dar am parcurs un proces esenţial pentru extinderea noastră. Astfel am dezvoltat un parteneriat cu reţeaua internaţională Admitad şi am realizat integrarea tehnică prin care am lansat deja programul global de afiliere. Acum ne pregătim să lansăm o serie importantă de programe de afiliere pe piaţa europeană, respectiv pe pieţele din România şi Bulgaria, programe care vor contribui la rezultatele din acest an şi care vor continua să producă un impact tot mai mare în business-ul nostru", a completat Dorin Boerescu.

Ca urmare a tuturor acestor investiţii realizate în primele şase luni ale anului, compania a înregistrat o pierdere de 1,15 milioane de lei, în linie cu prognoza pentru primul semestru, pierdere pe care compania se aşteaptă să o reducă până la finalul anului odată cu creşterea veniturilor în semestrul al doilea.

Pentru a accelera creşterea prin proiectele şi investiţiile deja demarate de companie, 2Performant a derulat o operaţiune de majorare de capital social pe Bursa de Valori Bucureşti, în urma căreia a atras peste 5,3 milioane de lei.

În ceea priveşte indicatorii de business esenţiali în e-commerce şi marketing digital, aceştia au continuat trendul ascendent pentru 2Performant şi în primul semestru din 2021. Astfel, 2Performant a intermediat în intervalul ianuarie-iunie 2021 546.568 vânzări, cu 12,21% mai mult decât aceeaşi perioadă a anului trecut, în valoare de 27,38 milioane de euro fără TVA, adică cu 20,5% mai mult ca primul semestru al anului trecut. În acelaşi interval, 2.658 de afiliaţi au generat comisioane în valoare de peste 1,78 milioane de euro, cu 12,75% mai mult decât în primele şase luni ale anului trecut. Zilnic, toţi afiliaţii 2Performant.com au obţinut comisioane în valoare de aproape 10.000 de euro. Dintre advertiserii care au primit trafic prin 2Performant.com, aproape 84% au avut vânzări prin 2Performant.com, un procent cu 10,44% mai mare decât în semestrul 1 din 2020.