ÎN PRIMUL TRIMESTRU DIN 2022:Simtel Team raportează o cifră de afaceri de 9,7 milioane de lei

Simtel Team (BVB: SMTL), companie românească de inginerie şi tehnologie listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, raportează o cifră de afaceri de 9,7 milioane de lei în T1 2022, o creştere cu 57% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi un profit net de 0,29 milioane de lei, o apreciere cu 137% comparativ cu pierderea de 0,77 milioane de lei înregistrată în T1 2021, potrivit unui comunicat de presă.

Compania vizează venituri operaţionale de peste 100 milioane de lei pentru anul acesta.

"Primul trimestru al anului 2022 a reprezentat o perioadă de creştere şi performanţă solidă pentru Simtel Team. Contextul directivelor europene cu privire la protejarea mediului înconjurător, creşterea preţurilor la energie, securitatea energetică europeană afectată de invadarea Ucrainei de către Rusia, precum şi inflaţia galopantă au îndreptat tot mai multe companii, din România şi din străinătate, către implementa-rea de soluţii de energie regenerabilă. Cererea tot mai ridicată pentru astfel de soluţii a fost resimţită şi la nivelul afacerii noastre.

ANT Power, companie în care am decis să investim la finalul anului 2021, are o creştere rapidă şi sigură. Din acest an, pe lângă prognoza de producţie de energie în parcurile fotovol-taice, efectuăm prognoză de producţie şi pentru parcurile eoliene cu un grad de precizie foarte ridicat. În ciuda situaţiei geopolitice tensionate, privim cu încredere către viitor, iar contractele semnate şi în curs de implementare ne fac s[ fim optimişti că la final de an ne vom atinge cu succes cifrele din BVC-ul aprobat în AGOA din 8 aprilie 2022," a declarat Iulian Nedea, cofondator şi CEO al Simtel Team.

În T1 2022, Simtel Team a semnat 14 noi contracte ce vizează instalarea de centrale fotovoltaice cu o putere instalată de 17 MWh. Portofoliul de clienţi al companiei s-a extins cu 10 clienţi noi, printre care CTPark, Automobile Bavaria, Avicola Focşani, Proleasing Motors, dar şi companii din diverse industrii: turism, agricultură (ferme), fabrici, spaţii logistice. De asemenea, Simtel are contracte semnate cu 63 de clienţi ce însumează aproximativ 5 MWp şi care au contracte de finanţare aprobată prin proiectul guvernamental Electric UP. În prezent, sunt în curs de implementare alţi 9 MWp, contracte semnate la finalul anului 2021, printre care contractul cu Fan Courier 2,2 MWp, Penny Market (Grup REWE), Kau-fland.

În plus, compania are înregistrată o comandă fermă pentru construcţia a 100 de centrale electrice fotovoltaice, fiecare a câte 3kWp pentru operatorul de telefonie mobilă Telekom România, centrale ce se adaugă la celelalte 300 construite deja de Simtel în anul 2021. Tot în industria telecomunicaţiilor, Simtel continuă construcţia de staţii de bază pentru telefonie mobilă, iar mai nou, instalează astfel de staţii şi în Germania în cadrul unui contract cu un integrator local.

În primul trimestru din 2022, divizia de energie verde a avut cea mai mare contribuţie la cifra de afaceri - 80%, în linie cu ponderea generată în T1 2021 dar cu o creştere semnificativă în valoare absolută, de 2,9 milioane de lei.

Prin urmare, această divizie, care se concentrează în primul rând pe soluţii de eficientizare a consumului de energie prin construirea, întreţinerea şi operarea centralelor electrice fotovoltaice pentru retaileri, pe acoperişurile acestora sau în cadrul parcurilor fotovoltaice mari, construite pe teren, a contribuit cu aproximativ 7,7 milioane de lei la cifra de afaceri pentru T1 2022, comparativ cu 4,9 milioane de lei în T1 2021.

Telecomunicaţiile au contribuit cu 10% la cifra de afaceri totală, şi au generat venituri de aproximativ 1 milion de lei în T1 2022, faţă de 1,2 milioane de lei în T1 2021. Ponderea celorlalte linii de business a crescut semnificativ, de la 1% până la 10% din cifra de afaceri totală, datorită succesului înregistrat de investiţia în compania ANT Power Energy SRL, prin activitatea de optimizare a prognozelor de produc-ţie de energie şi a veniturilor producătorilor de energie regenerabilă.

"Rezultatele bune înregistrate în T1 2022 nu au fost realizate uşor. Provocările pentru lanţul global de aprovizionare cresc de la un trimestru la altul. Astfel, pentru a evita întârzierile în aprovizionare şi creş-terea preţurilor stocurilor, am luat decizia de a achiziţiona panouri fotovoltaice în avans şi să nu ne mai aprovizionăm pe măsură ce începem anumite lucrări. În plus, am căutat şi surse alternative de aprovizi-onare. Vom continua să căutăm alţi furnizori pentru a ne asigura că suntem întotdeauna capabili să oferim clienţilor soluţii energetice inovatoare," a adăugat Iulian Nedea.

În contextul solicitărilor tot mai ridicate pentru surse alternative de energie, în data de 18 mai 2022, Simtel Team a demarat operaţiunea de majorare a capitalului social. În prima etapă, în perioada 18 - 24 mai 2022, acţionarii Simtel au posibilitatea de a tranzacţiona drepturile de preferinţă, SMTLR01.

Ulterior, în perioada 27 mai - 25 iunie 2022, deţinătorii de drepturi SMRLR01 vor putea subscrie acţiuni nou emise. Pentru subscrierea unei noi acţiuni sunt necesare 10 drepturi de preferinţă, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior. Preţul pe acţiune în prima etapă este 18,1994 lei/acţiune. Acţiunile nesubscrise vor fi oferite la preţul de 18.2094 lei/acţiune în cea de-a doua etapă a operaţiunii.

Capitalul atras în urma acestei operaţiunii va sprijini compania în extinderea afacerii şi a proiectelor cu partenerii săi, precum marile reţele de discountere şi retailerii de amenajări interioare şi exterioare. Conducerea companiei consideră că oportunităţile pe care le are la dispoziţie, combinate cu vizibilitatea şi recunoaşterea în piaţă, câştigate prin listarea pe BVB dar şi prin proiectele livrate până acum unora dintre cele mai puternice branduri din industriile respective, vor contribui la captarea unei cote semnifi-cative în domeniul energiei regenerabile.

În 2022, Simtel Team vizează venituri operaţionale de 103,7 milioane de lei, EBITDA de 14,9 milioane de lei şi un profit net de 11,6 milioane de lei. Această creştere la nivelul rezultatelor financiare va fi rea-lizată şi cu sprijinul centrelor regionale deschise de companie în Cluj, Timişoara şi Bacău, prin interme-diul cărora vor fi accesate şi mai multeproiecte la nivel naţional.

Simtel Team este listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti din data de 1 iulie 2021.În prezent, compania are o capitalizare de piaţă de peste 160 milioane de lei.