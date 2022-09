ÎN ULTIMII DOI ANI:One United Properties a semnat 103.400 mp de spaţii office

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din Bucureşti, România, anunţă că a încheiat contracte de închiriere pentru 103.400 mp din ianuarie 2020 până în prezent, se arată într-un comunicat remis astăzi redacţiei.

Potrivit sursei citate, această cifră reprezintă 25% din volumul total de tranzacţii de relocare înregistrate la nivelul global al pieţei de la noi, în perioada 2020 - 2022 (trimestrul 2), dovedind încă o dată că One United Properties este un dezvoltator solid pe piaţa locală, cu o creştere susţinută, o companie în care sectoarele office şi comercial au o contribuţie importantă şi cu potenţial semnificativ de dezvoltare. Această poziţie este cu atât mai importantă într-un context dominat de provocări precum pandemia de COVID 19, criza energetică, inflaţia în creştere sau războiul din Ucraina, evenimente care continuă să influenţeze dinamica sectorului.

"Faptul că One United Properties a atins 103.400 mp GLA deja închiriaţi, într-un context care a adus numeroase provocări, confirmă încă o dată strategia pe care am adoptat-o în privinţa segmentului imobiliar şi încrederea că spaţiile de lucru contemporane au nevoie de schimbare. Această cifră reprezintă 25% din totalul de tranzacţii realizat din 2020 până în prezent, ceea ce întăreşte poziţia companiei noastre ca jucător activ şi semnificativ şi pe segmentul comercial. Atunci când îşi aleg un sediu, companiile sunt acum interesate de criteriile sanitare şi de eficienţă energetică, preferând spaţiile moderne, care îmbină elemente office cu cele de wellbeing, de relaxare, cu tehnologii integrate. Echipa noastră inovează constant pentru a le pune la dispoziţie clienţilor noştri spaţii care oferă un mediu de lucru sănătos, în clădiri certificate, care asigură acces la o gamă variată de servicii, facilităţi, spaţii verzi, transport şi care schimbă paradigma biroului clasic", spune Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.

În prezent, din portofoliul de birouri al dezvoltatorului clădirea One Tower, clădire de birouri care face parte din dezvoltarea mixtă One Floreasca City, a atins un grad de închiriere de 100%, devenind sediul unor companii cunoscute, precum CBRE, Sanador, Saint Gobain, CMS, Altius, McCann România şi altele. De asemenea, tot în proporţie de 100% este ocupată şi clădirea One Herăstrău Office, unde au închiriat spaţii Techventures Bank, Stratulat, Dr. Reddys, DaaS, Skin Expert, Evo Pharm şi alţii.

One Cotroceni Park Office avea în august 2022 contracte de închiriere încheiate pentru 83% din spaţiile de birouri şi comerciale din Faza 1 şi 50% din Faza 2, aici avându-şi sediile deja companii mari precum Superbet, DB Cargo, FORD, Siemens Energy, Caroli, Rehau şi altele.

Dincolo de nivelul excelent de ocupare a spaţiilor construite, componenta comercială a dezvoltatorului a fost completată şi de importante achiziţii realizate în ultimul an. One United Properties a preluat pachetul majoritar de acţiuni al Bucur Obor, centru comercial şi clădire emblematică a Bucureştiului, demers care corespunde obiectivului de a creşte ponderea profiturilor din chirii în profiturile totale ale companiei. De asemenea, recenta achiziţie a One Victoriei Plaza se înscrie în aceeaşi strategie de creştere a veniturilor recurente din segmentul comercial, mai ales în contextul în care cererea pentru spaţii de birouri de calitate continuă să crească în Bucureşti. Confirmând angajamentul de a readuce în circuitul reperelor din Bucureşti clădiri istorice, emblematice, One United Properties a achiziţionat anul acesta şi fosta hală Ford din cartierul Floreasca, pe care intenţionează să o restaureze integral, păstrându-i frumuseţea şi moştenirea, şi să o transforme într-un spaţiu de retail denumit One Gallery, parte integrantă a dezvoltării multifuncţionale One Floreasca City.

În urma achiziţiilor de mai sus, portofoliul comercial al Grupului va ajunge la o suprafaţă brută închiriabilă de aproape 190.000 mp până la sfârşitul anului, din care portofoliul de birouri va fi de 148.000 mp după livrarea One Cotroceni Park Office Faza 2.

Toate clădirile de birouri dezvoltate de One United Properties sunt certificate sau pre-certificate WELL Health & Safety şi LEED Platinum de către US Green Building Council, una dintre cele mai exigente certificări privind impactul asupra mediului şi performanţa. Strategia de mediu a One United Properties include dezvoltarea unui portofoliu de spaţii de birouri 100% certificat LEED şi WELL, precum şi un angajament ca toate spaţiile de birouri nou dezvoltate să respecte standardele LEED Zero Carbon, se mai arată în comunicat.