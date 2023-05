Începe Târgul Naţional Imobiliar TNI

Persoanele aflate în căutarea de locuinţe sau oportunităţi de investiţii, profesioniştii din domeniu şi cei care prospectează piaţa imobiliară sunt invitaţi la Târgul Naţional Imobiliar TNI ce începe vineri, 19 mai, ora 10.00 la Palatul Parlamentului. Evenimentul are loc până duminică, 21 mai, iar accesul se realizează din Calea 13 Septembrie, poarta B3 (autobuze 117, 136, 385, staţia Casa Academiei), vizitatorii ce se deplasează cu maşina personală având posibilitatea de a parca gratuit în curtea interioară a Palatului Parlamentului.

Fiind un eveniment de amploare naţională şi renume internaţional, prin vizitarea Târgul Naţional Imobiliar aveţi acces la dezvoltatori şi agenţii imobiliare ce prezintă oferte imobiliare actualizate, supuse unor campanii speciale de reducere de preţuri, puteţi discuta direct cu experţi în domeniu ce vă pot consilia în luarea celor mai bune decizii şi puteţi observa tendinţele actuale din piaţa imobiliară.

TNI: RECORD MINIM si MAXIM - Proprietăţi imobiliare de la 32.500 euro la 18.000.000 USD !

"Ediţia TNI ce are loc în perioada 19-21 mai la Palatul Parlamentului reuneşte 110 de companii expozante ce au pregătit peste 20.000 de oferte de locuinţe noi, dar şi vechi: de la proprietăţi low cost, apartamente în blocuri cu regim mic de înălţime, apartamente premium în centrul capitalei, proprietăţi de tip boutique, imobile exclusive, construcţii tiny house, vile la periferia capitalei, case timberframe, până la penthouse-uri şi oportunităţi de investiţii pe litoralul românesc, în Dubai, Spania şi chiar Miami.

Proprietăţile noi ofertate în cadrul evenimentului au preţul de pornire de 32.500 euro pentru o garsonieră în zona de sud a capitalei, ce face parte din portofoliul Premier Imobiliare şi ajung până la 18 milioane de dolari, pentru cea mai scumpă ofertă promovată la târg, ce este un apartament de lux în Miami SUA, cu facilităţi multiple de agrement, situat în apropierea oceanului, din portofoliul Emax Real Estate.

Pentru a fi un eveniment complet şi a răspunde la nevoilor tuturor clienţilor, această ediţie TNI reuneşte inclusiv proprietăţi vechi, oferte de închiriere şi un număr record de instituţii financiar bancare pregătite să ofere variante avantajoase de finanţare vizitatorilor târgului imobiliar." Cristina Bercea, PR Manager al Târgului Naţional Imobiliar

TNI: Cresc sau scad preţurile locuinţelor? Estimări pentru perioada următoare !

Conform indicelui Imobiliare.ro, la nivel naţional preţul mediu solicitat în luna aprilie pentru o locuinţă a ajuns la valoarea de 1.425 euro/mp, în scădere cu 0,6% faţă de luna martie 2023, dar în creştere cu 0,6% faţă de luna aprilie 2022. În capitală valoarea medie actuală este de 1500 euro/mp, iar Clujul se menţine oraşul din ţară cu cel mai scump preţ pe mp, respectiv 2.421 euro/mp.

,,Deşi aşteptarea generală viza corecţii importante de preţ pe piaţa rezidenţială, iată că tranzacţiile nu sunt îngheţate şi în plus se observă o consolidare a preţurilor. Există totuşi contraste, acele segmente dependente de finanţare bancară - mass-market în general - sunt supuse unor presiuni, în timp ce proiectele imobiliare care au un concept de locuire bine conturat, un amplasament bun şi care au pus consumatorul şi nevoile acestuia în centrul atenţiei, au atuuri incontestabile. De asemenea, în perioada aceasta, diferenţele de preţ între nou şi vechi, între medium-high, premium şi mass market se vor accelera. Pentru perioada următoare premisele sunt bune, prognozele privitoare la inflaţie sunt revizuite în mod pozitiv, există indicii clare ca dobânzile vor începe să scadă, iar veniturile vor creşte cel puţin în acelaşi ritm cu inflaţia, păstrându-se astfel puterea de cumpărare. În aceste condiţii, estimăm o reluare a tranzacţiilor, iar pe măsură ce trece timpul şi preţurile actuale se menţin, posibilitatea ca acestea să scadă devine tot mai mică. Aşadar, este o perioadă propice pentru achiziţii, dacă nevoia de locuire şi accesul la finanţare există." Daniel Crainic, Director Marketing Imobiliare.ro

TNI: Dezvoltatorii investesc în facilităţi de excepţie pentru clienţi!

În momentul de faţă se resimte un trend puternic de dezvoltare de proiecte imobiliare complexe, care oferă o gamă largă de facilităţi pentru clienţi, cu accent pe eficienţă energetică. Această tendinţă se datorează creşterii interesului românilor pentru opţiuni de locuit durabile, ecologice ce implică cheltuieli mai mici de întreţinere.

"Încă din fazele de concepţie a proiectului EnVogue Residence, am pus un accent deosebit asupra calităţii vieţii pe care urmează să o oferim viitorilor locatari ai ansamblului. Astfel că, dincolo de suprafeţele generoase, materialele şi finisajele de calitate superioară, am inclus panouri fotovoltaice pentru reducerea costurilor la electricitate şi o facilitate foarte importantă pentru siguranţa rezidenţilor: adăposturile de protecţie civilă. Un alt aspect important, având în vedere evenimentele de la începutul acestui an, este că, deşi normativul în vigoare impune construcţiilor noi să reziste la cutremure de până la 8,5 grade pe scara Richter, clădirile noastre au fost proiectate să facă faţă unor seisme de până la 8,9 grade pe scara Richter. Preţurile de listă ale apartamentelor din proiectul EnVogue Residence, pornesc de la 57.400 de euro pentru garsoniere, 64.800 de euro pentru studiouri şi 79.000 de euro pentru două camere, în vreme ce pentru 3 camere se situează la 121.700 de euro - toate aceste sume încadrându-se în plafonul actual pentru TVA de 5%. În cadrul Târgului Naţional Imobiliar - TNI oferim reduceri de până la 150 de euro pe metru pătrat util pentru apartamentele din cadrul proiectului nostru - ceea ce înseamnă că, raportat la valoarea totală a unei unităţi locative, discountul poate ajunge până la circa 13.800 de euro. "Radu Dumitrescu, Sales Manager EnVogue Residence

TNI- Cartierele din Capitală cu cele mai accesibile preţuri la imobile!

Conform datelor portalului Anuntul.ro, partener al Târgului Naţional Imobiliar, cele mai accesibile imobile din capitală se găsesc în momentul de faţă în cartierele Berceni- Giurgiului, Colentina-Obor, Drumul Taberei- Ghencea şi Rahova-Sebastian, iar la polul opus se situează apartamentele amplasate în cartierele Aviaţiei, Unirii, Victoriei- Romană şi Băneasa.

"La ediţia din 19-21 Mai 2023 a TNI, compania imobiliară Premier se prezintă cu oferte foarte atractive din toate subzonele sectorului 4 (Giurgiului, Brâncoveanu, Alexandru Obregia, Metalurgiei, Apărătorii Patriei, Berceni, Olteniţei), sectorului 3 (Mihai Bravu, Unirii, Pallady), Popeşti - Leordeni şi al comunei Berceni. Ca tipuri de oferte, prezentăm vizitatorilor TNI o gamă extrem de variată de imobile: garsoniere cu preţuri de la 32.500 euro, apartamente cu 2, 3 şi 4 camere, penthouseuri şi duplexuri. De asemenea, ca unicitate, compania imobiliară Premier prezintă bunuri viitoare (ansambluri rezidenţiale aflate în diverse stadii de execuţie), imobile noi, dar şi imobile din piaţă veche." Giulio Angheloiu, General Manager Premier Imobiliare

Cunoscuţi pentru calitatea excepţională la preţuri competitive, Roka Residence oferă un discount special vizitatorilor TNI. "Suntem încântaţi să participăm la Târgul Naţional Imobiliar, un eveniment care facilitează întâlnirea cererii cu oferta în sectorul imobiliar. La Roka Residence Colentina ne concentrăm pe aducerea de valoare clienţilor noştri, oferind oportunităţi de investiţii solide. Preţurile pornesc de la 49.000euro TVA inclus pentru garsoniere şi respectiv 79.000euro TVA inclus pentru apartamentele cu două camere. Aceasta este o ocazie unică de a investi în proprietăţi de înaltă calitate la preţuri competitive." Adina Matei, Sales Manager Roka Group

TNI: CUMPERI sau ÎNCHIRIEZI ?! Specialiştii au calculat creşterile pe piaţa chiriilor !

După perioada dificilă prin care a trecut în timpul pandemiei, în prezent, piaţa chiriilor din România a revenit aproape de normalitate. Pe durata celor 3 zile de eveniment, vizitatorii Târgului Naţional Imobiliar au acces inclusiv la oferte de închirieri de proprietăţi în capitală.

"După cum se ştie, vânzările şi închirierile de locuinţe funcţionează după principiul vaselor comunicante, astfel că starea de relativă expectativă ce afectează în momentul de faţă cel dintâi segment de activitate, pe fondul majorării costurilor de creditare, nu face decât să alimenteze cererea pentru cel de-al doilea. La aceasta se adaugă, desigur, faptul că piaţa închirierilor a revenit, în proporţie de 80-90% putem spune, la normalitate după scăderea provocată de pandemie - asta în condiţiile în care majoritatea facultăţilor au reluat, cel puţin în parte, cursurile faţă în faţă, iar companiile optează, de regulă, pentru sistemul de lucru hibrid, care impune prezenţa la birou a angajaţilor, chiar dacă nu zilnic. Aceste două tendinţe, ce se potenţează reciproc, conturează un interes robust pentru închirierea de locuinţe, cel puţin în marile oraşe - şi contribuie, implicit, la menţinerea unui trend general ascendent al chiriilor, deşi marjele anuale de creştere sunt vizibil mai temperate comparativ cu preţurile de vânzare." Costina Petrescu, CEO Titirez.ro & imoPR

TNI: Randamente MAXIME pentru investiţiile profitabile ce se pot realiza în DUBAI !

Sectorul imobiliar din Emiratele Arabe Unite se află într-o continuă expansiune, iar investitorii pot găsi o gamă variată de proprietăţi disponibile, de la apartamente mici şi până la vile luxoase şi proiecte rezidenţiale exclusiviste.

"Investiţiile în proprietăţi imobiliare din Dubai au fost extrem de profitabile în ultimii ani, iar valoarea unei proprietăţi poate creşte cu 30% până la 100% în timp. Interesul românilor pentru achiziţii imobiliare în Dubai este în creştere, având în vedere avantajele financiare pentru investitori, faptul că nu există taxe pe profit, pe proprietate, închiriere sau revânzare, planurile de plată flexibile, preţuri care încep de la 150.000 euro, faptul că investiţia este protejată de guvern, plata ratelor şi după primirea cheilor, randamente ridicate ale chiriilor şi posibilitatea de a deţine proprietăţi pe viaţă. Investiţiile inteligente în Dubai pot oferi un randament de peste 70% pe an - un lucru nemaiîntâlnit în lume. În consecinţă, se prognozează că cererea de proprietăţi va continuă să crească în 2023, iar preţurile proprietăţilor s-ar putea aprecia cu cel puţin 10-15%." Mircea Brânzei, Owner & Founder ImobiliareDubai.ro

"La standul Campisi Emirates vizitatorii TNI au posibilitatea de a investi în Dubai şi Abu Dhabi, în proprietăţi imobiliare cu preţuri începând de la 180.000 euro. În plus, oferim o reducere specială de 10% pe toată durata târgului imobiliar, un pachet de călătorie inclus, posibilitatea de plată către dezvoltator pe o perioadă de 6 ani, ROI garantat şi asistenţă profesională pe durata achiziţiei." Gabriel Oprea, International Sales Manager Campisi Holding

TNI: OCAZIE - Investiţii imobiliare în Spania! Preţuri între 100.000 euro şi 10 milioane euro!

În cadrul Târgului Naţional Imobiliar din 19-21 mai de la Palatul Parlamentului vizitatorii au acces la oportunităţi de investiţii imobiliare într-o zonă extrem de populară, pentru cei care caută un climat plăcut şi un nivel de trai ridicat.

"Spania este a doua cea mai vizitată ţară din lume şi în ultimii ani a devenit o destinaţie populară pentru investiţii imobiliare. Există multe avantaje pentru achiziţiile imobiliare în această ţară, cum ar fi: preţurile accesibile, sistemul fiscal avantajos cu taxe reduse, infrastructura modernizată, climatul excelent cu 320 zile de soare, oportunităţi de închiriere şi programe de zbor pe tot parcursul anului. Portofoliul agenţiei Casa Spania cuprinde peste 200 de proprietăţi deosebite cu vederi uimitoare la Marea Mediterană, iar preţurile pornesc de la 100.000 de euro şi ajung până la 10 milioane de euro." Dorina Popovici, Director General Casa Spania 24

TNI: Investiţii imobiliare în Miami, Florida! Preţuri între 600.000 dolari şi 18 milioane USD !

După Dubai, Andreea Popa, fondator ​Emax Real Estate, deschide piaţa din Florida alături de cei mai puternici dezvoltatori imobiliari din Statele Unite şi prezintă în cadrul TNI o serie de ansambluri rezidenţiale premium şi de lux din Miami.

"După aproximativ trei ani în care am oferit românilor şansa de a cumpăra, în scop investiţional, proprietăţi rezidenţiale premium şi de lux în Dubai, intrarea pe piaţa din Miami, o premieră pentru România, reprezintă trecerea noastră, detaşată, la următorul nivel. Ştim că activele imobiliare continuă să prezinte un interes ridicat pentru români, cu atât mai mult în actualul context economic, iar posibilitatea de a face achiziţii în SUA, ţară mai puţin expusă ameninţării directe a războiului ruso-ucrainean, ni se pare una extrem de atractivă. Asta cu atât mai mult cu cât vorbim de o piaţă imobiliară solidă, cu tradiţie, iar Florida - şi, mai specific, Miami - reprezintă una dintre cele mai populare destinaţii de vacanţă de pe continentul american. Preţurile pornesc de la 600.000 de dolari pentru un studio ce este amplasat aproape de ocean, are multiple facilităţi de agrement şi oferă şi posibilitate de a obţine un permis de şedere temporar şi ajung până la maxim 18 milioane de euro." Andreea Popa, Founder & CEO Emax Real Estate

TNI: Creşte interesul pentru achiziţia de apartamente în scop investiţional, iar ratele direct la dezvoltator sunt metoda preferată de plată

Dezvoltatorii imobiliari privesc cu optimism evoluţia pieţei imobiliare în anul 2023 şi sunt pregătiţi să vină în întâmpinarea clienţilor cu soluţii financiare atractive şi oferte speciale.

"Observăm o creştere a interesului pentru achiziţia de apartamente noi în scop investiţional, principala cauză din spatele acestei tendinţe fiind, desigur, randamentul atractiv de 7-10% al imobilelor marca OBA Different by Luxury. Venim în sprijinul clienţilor noştri cu soluţii financiare diversificate, cum ar fi: plată în avans cu discount, rate la dezvoltator, plată eşalonată până la finalizarea construcţiei şi desigur plată prin credit bancar. Mare parte din cei care cumpără în această perioadă apartamente dispun de bani cash şi apelează la soluţia de rate la dezvoltator. Pe perioada Târgului Naţional Imobiliar oferim reduceri importante de 10% la apartamentele din proiectele: OBA Tower, OBA Lake 2 şi Urban Residence."Bogdan Alexandru Onea, CEO al O.B.A. Different by Luxury

TNI: Piaţa imobiliară de la malul Mării Negre preferată de cei ce vor să investească în ţară !

În ultimii ani, piaţa imobiliară de la malul Mării Negre a cunoscut o dezvoltare semnificativă, datorită interesului crescând al investitorilor. Zonele cele mai căutate sunt Mamaia şi Constanţa, unde sunt dezvoltate complexe imobiliare cu apartamente de lux.

"Segmentul imobiliar de lux de la malul Mării Negre, pe care AXXIS Nova Resort & SPA îl reprezintă cu succes, trece printr-o perioadă bună. Litoralul reprezintă un sector al acestei pieţe care este mai greu afectat de fluctuaţii din simplul motiv că este foarte redus ca spaţiu. Orice oraş se poate extinde pe mai multe direcţii, se poate face rost de teren pentru dezvoltări şi de-a lungul drumurilor naţionale sau autostrăzilor, dar de metri pătraţi de litoral - nu. Clienţii au înţeles că, în cazul locuinţelor de vacanţă, preţurile se regăsesc în calitatea superioară a materialelor de construcţie, în generozitatea suprafeţelor apartamentelor şi în poziţia excepţională în prima linie la mare. La TNI, AXXIS Nova Resort & SPA vine cu o ofertă de nerefuzat! Doar pe perioada târgului, orice contract de rezervare semnat vine la pachet cu o reducere de 50% din preţul locului de parcare." Alexandru Bocunescu - director vânzări AXXIS Nova Resort & SPA

TNI: ALTERNATIVE - Casele pe structură de lemn, tot mai preferate de români!

Casele pe structură de lemn, cunoscute şi sub denumirea de case timber frame, sunt o opţiune tot mai populară pentru cei care doresc să îşi construiască o casă pe un teren pe care îl au deja în proprietate sau sunt interesaţi să îşi extindă proprietatea actuală. Această tehnologie de construcţie, care are o istorie de sute de ani, a devenit din ce în ce mai solicitată în ultimii ani, datorită multiplelor avantaje pe care le oferă.

"Principalele avantaje ale caselor timber frame sunt durabilitatea şi rezistenţa. Structura de lemn poate rezista chiar şi la cutremure puternice sau la alte evenimente naturale extreme, precum furtunile sau inundaţiile. Casele pe structură de lemn sunt de asemenea mai rapide de construit decât casele tradiţionale din cărămidă sau beton, deoarece componentele structurii de lemn sunt fabricate în prealabil într-un mediu controlat şi acest lucru se traduce printr-o economie semnificativă de timp şi bani. Ovidiu ANDREI, Director Comercial Logicassa

Pavilion dedicat "Green Homes" în cadrul TNI

Vizitatorii TNI sunt invitaţi la standul dedicat "Green Homes " certified by Romania Green Building Council. "Green Homes" sunt acele locuinţe sustenabile, proiectate să minimizeze impactul asupra mediului înconjurător, să optimizeze utilizarea resurselor naturale, în timp ce oferă un stil de viaţă confortabil şi modern. Printre caracteristicile cheie ale locuinţelor "verzi", sustenabile se numără izolaţia termică avansată ce reduce pierderile de căldură şi economiseşte energie, panouri solare şi alte surse de energie regenerabilă, precum şi sisteme de reciclare a apei şi de colectare a apei de ploaie pentru utilizare în irigarea grădinilor, sisteme de iluminare şi încălzire cu consum redus de energie, precum şi facilităţi pentru colectarea şi reciclarea deşeurilor.

"Numărul dezvoltatorilor de locuinţe mai sustenabile este în continuă creştere. Colaborăm cu peste 60 de dezvoltatori de proiecte rezidenţiale, certificarea Green Homes fiind cel mai robust sistem internaţional de certificare, conceput special pentru îmbunătăţirea sectorului rezidenţial. Există în prezent peste 17.000 de locuinţe certificate sau în curs de certificare cu o valoare de piaţă de peste 3.5 miliarde de euro. Locuinţele certificate de Romania Green Building Council sunt eligibile pentru finanţare prin creditele imobiliare verzi oferite de cele 9 bănci partenere: Raiffeisen Bank, Alpha Bank, BCR, Libra Bank, Vista Bank, Garanti Bank, Banca Transilvania, BRD şi Procredit Bank." Monica Ardeleanu, Executive Director and Research Director, Romania Green Building Council

EDUCAŢIE IMOBILIARĂ - Lansare de carte în cadrul TNI

În cadrul ediţiei Târgului Naţional Imobiliar TNI din 19-21 mai se lansează cartea "Pune produse pe raft", scrisă de unul dintre cei mai creativi oameni din piaţa imobiliară, Alex Printz!

"Această carte este rezultatul a peste 6 ani de cercetare, de analiză a modului de lucru a zeci de agenţi imobiliari şi a principiilor care le-au asigurat performanţa în domeniu. Informaţiile pe care le veţi citi, sunt aplicate în practică şi parte a ADN-ului care ghidează succesul antreprenorilor ce au ales să lucreze în afacerea construită de mine şi partenerii mei. Pe parcursul cărţii, vom vorbi despre cum un agent aflat la început de drum îşi poate construi o afacere cu o bază stabilă şi sustenabilă, trecând prin câteva etape, care consider că sunt baza unei afaceri de succes în imobiliare şi care au fost identificate ca fiind firul roşu invizibil care unea performanţa celor care au reuşit." Alex Printz CO-founder şi Head of Strategy Mr Exclusivitate, autorul cărţilor "Cum să ai succes în imobiliare" şi "Pune produse pe raft"

IMOPEDIA.ro este partenerul tradiţional al TNI, iar la ediţia din 19-21 mai continuă acţiunile pentru #oLumeImobiliaraMaiBuna. Localizarea exactă a proprietăţii este principala cerinţă a cumpărătorilor, iar IMOPEDIA.ro oferă acest serviciu prin parteneriatul cu MLS.ro. Totodată, IMOPEDIA.ro continuă acţiunile de informare a cumpărătorilor prin emisiunile ZAI la o Cafea, susţinute de Răzvan Muntean, in cadrul evenimentului.

TNI: Prezenţă internaţională şi standarde imobiliare corecte

"National Association of Realtors -NAR a fost un model pentru APAIR care a adoptat din 2009 valorile NAR, cea mai mare organizaţie imobiliară la nivel mondial. Codul Etic, Reguli şi Proceduri de Cooperare prin MLS, Reprezentarea Exclusivă şi educaţie bazată pe reprezentare exclusivă. Toţi partenerii APAIR şi aici vreau să menţionez în mod special Târgul Naţional Imobiliar TNI au recunoscut apartenenţa APAIR la NAR şi îl promovează, fiind conştienţi că afacerile imobiliare din România pot funcţiona corect, legal, eficient şi transparent. " Dan Negulescu, Ambasador NAR Europa de Est