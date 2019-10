Gigantul aeronautic Airbus ia în calcul să renunţe la finalizarea construcţiei fabricii de elicoptere din Braşov, unde deja a investit 10 milioane euro dintr-un total de 15 milioane euro, a declarat, pentru News.ro, Olivier Michalon, senior vicepresident, şef pe regiunea Europa la Airbus Helicopters.

Fabrica Airbus Helicopters Industries, destinată să producă elicoptere H215M, a fost înfiinţată în 2016 la Ghimbav, iar şeful Airbus pe Europa afirmă că nu a primit nici până acum o ofertă concretă din partea autorităţilor române, pentru a putea demara construcţia de elicoptere. Mai mult, la acel moment, spune el, erau trei state în regiune care îşi doreau această fabrică, însă Olivier Michalon este chiar cel care a insistat ca fabrica să se facă în România. Dacă nu va ajunge la o înţelegere cu viitorul Guvern, Airbus ar putea decide chiar să mute fabrica în altă ţară.

Practic, cei de la Airbus acuză indecizia guvernelor din ultimii trei ani care, în ciuda strategiei naţionale de apărare adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în 2016 şi modificată în decembrie 2018, nu au demarat programul de achiziţionare a elicopterelor militare de transport şi de atac prevăzute în respectivul document.

Olivier Michalon a spus: "Am observat că proiectul nu va merge mai departe. (...) Din nefericire, nimic nu s-a întâmplat. Aşa că am decis să fim mai flexibili. Am înţeles că a comanda 40 sau 50 de elicoptere presupune o sumă mare de bani. Aşa că am propus un contract de minimum 16 elicoptere. Fabrica noastră urma să producă 15 elicoptere pe an. Şi acum deja ar fi fost fabricate elicopterele. Este o şansă ratată de Româ-nia. Iar acum am decis să suspendăm proiectul".

El a precizat că suspendarea este etapa preliminară înainte de relocarea fabricii de la Ghimbav în altă ţară.

Michalon a spus: "Este ceva ce trebuie să luăm în calcul. Până acum am decis să punem proiectul pe hold. Dacă în viitorul apropiat primim un semn pozitiv să lansăm proiectul, atunci vom fi pregătiţi să o facem. Dar vreau să subliniez ceva. Aici nu e vorba doar despre Airbus. Am semnat un memorandum cu IAR Braşov pentru 15 ani (în 2017, Airbus Helicopters şi IAR au semnat un Acord General privind cooperarea exclusivă pentru producerea în Româ-nia a elicopterului multirol H215M. Asta înseamnă că în această fabrică Airbus doar vom construi elicopterele, care ulterior ar fi fost transferate la IAR, unde ar fi fost personalizate, noi am fi transferat tehnologie şi am fi creat alte câteva sute de job-uri la IAR. Iar IAR s-ar fi putut dezvolta pentru câteva zeci de ani. IAR este cea care ar fi vândut aparatele către Ministerul Apărării şi poate chiar şi pe alte pieţe".

Airbus Helicopters Romania, un joint venture înfiinţat în 2002, în Braşov, exportă în prezent peste 75% din producţie. Acest centru pentru mentenanţă, reparaţii şi revizii pentru elicoptere civile şi militare deserveşte clienţi din peste 30 de ţări.

Faţă de susţinerile celor de la Airbus, surse din cadrul Ministerului Apărării au declarat pentru Ziarul BURSA că investitorii respectivi şi-au dat seama că în acest moment nu avem fonduri la bugetul de stat pentru achiziţionarea elicopterelor de trans-port, dar încearcă să pună presiune asupra factorilor de decizie politici şi asupra viitorului Guvern.

Sursele citate ne-au mai spus: "Toată lumea aşteaptă să vadă ce se întâmplă. Cel mai bine ar fi fost ca Airbus să construiască elicopterele de transport, iar Bell Helicopters - elicopterele de atac. Fostul ministru al apărării, Mihai Fifor a spus că va cumpăra 45 de elicoptere Bell - 21 de transport, 24 de atac, dar apoi actualul ministru, Gabriel Leş a cerut alte oferte, deşi le avea pe masa din minister".

În privinţa elicopterului oferit de Airbus, surse din MApN susţin că H215M nu poate fi folosit la atac, deoarece el este la bază un elicopter de transport. "Este un aparat greu, un fel de elicopter civil militarizat, nu un elicopter construit pentru luptă. Are o putere redusă şi o capacitate de trans-port mai mică faţă de elicopterele Huey şi Black-Hawk", ne-au mai spus sursele citate, care susţin că, la ora actuală, în lume exis-tă doar vreo 20 elicoptere H 215M.

Mai mult, conform publicaţiei World Air Forces pentru anul 2018, modelul H215M nu apare în top 10 al elicopterelor de luptă, în timp ce pe locurile trei şi nouă se află modelele UH 1 şi AH 1 ale Bell Helicopters. Compania americană mai deţine încă două modele în top 10 ale elicopterelor de luptă: AH 64 şi Bell 212/412.

În privinţa modelului H125M ar mai fi de menţionat că, în conformitate cu datele oferite de publicaţia World Air Forces editată de Forţele Aeriene elveţiene, Franţa are în dotare doar 6 elicoptere de acest tip construite de Airbus.

CSAT a stabilit în august 2016 strategia de apărare a României pentru perioada 2017-2026, în care se specifica achiziţionarea unor elicoptere de transport şi de atac în perioada 2023-2024. Ulterior, în luna decembrie 2018, CSAT a modificat strategia şi, pentru perioada 2019-2028, a prevăzut achiziţionarea unor elicoptere militare de transport. Din păcate, cele două strategii cu privire la înzestrarea Armatei au fost puse în practică parţial, numai în privinţa sistemului Patriot, a sistemului balistic de coas-tă HIMARS şi a unei părţi din transportoarele necesare Forţelor terestre. Din păcate, contractul pentru transportorul blindat şenilat 8x8 de la Uzina Automecanica Moreni a fost reziliat din cauza partenerului german, iar contractul privind construirea a patru corvete marine abia a fost atribuit, dar este contestat în instanţă.

În privinţa elicopterelor de transport şi de atac au fost purtate mai multe runde de negocieri cu reprezentanţii Airbus Helicopters pentru modelul H215M şi Bell Helicopters pentru achiziţionarea a 45 de elicoptere AH-1Z Viper şi UH-1Y Venom, dar indecizia ministrului demis al apărării Gabriel Leş, care a avut pe masă ambele oferte, nu a dus la concretizarea vreuneia dintre ele.