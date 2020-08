Inflaţie de candidaţi pentru Primăria Capitalei

Febra alegerilor locale ce se vor desfăşura în 27 septembrie pare să îi fi cuprins pe toţi politicienii care, în acest moment, în sondajele de opinie, sunt creditaţi cu şanse minime să revină în Parlament în urma alegerilor generale din luna decembrie. De aceea, liderii formaţiunilor politice care, conform recentelor sondaje de opinie, nu trec de 1% sau 2% în opţiunile electoratului au ales să îşi depună candidatura pentru funcţia de primar general al Capitalei. Mai ales că în actuala competiţie electorală vizibilitatea acestora va creşte şi un scor bun la Capitală poate constitui o platformă de lansare sau de negociere a unor alianţe politice pentru alegerile parlamentare.

Printre politicienii intraţi în hora largă a candidaturii pentru Primăria Capitalei se numără, de ieri, Călin Popescu-Tăriceanu, preşedintele ALDE, fost premier din partea Alianţei D.A. în perioada 2004-2008.

În cadrul unei conferinţe de presă organizată la sediul formaţiunii politice pe care o conduce, Călin Popescu-Tăriceanu a spus:

"Am luat decizia să îmi depun candidatura pentru Primăria oraşului Bucureşti. Am constatat că în Bucureşti nu există niciun candidat liberal. Nicuşor Dan nu are profil liberal, ca să nu mai vorbesc de faptul că planează probleme serioase de întrebare asupra profilului liberal al PNL. Celălalt candidat important Gabriela Firea este de la PSD. Cred că electoratul liberal are nevoie de o reprezentare pe măsură. Sunt de 30 de ani liberal şi cred că în momentul de faţă, acesta e al doilea argument, având în vedere că trecem printr-o perioadă dificilă generată de epidemia cu coronavirus, nu e timp de experimente, e nevoie de oameni cu experienţă, de oameni cu greutate. Eu am şi la propriu o anumită greutate. Experienţa pe care am acumulat-o ca premier şi ca preşedinte a Senatului sunt extrem de utile pentru a clădi o strategie şi viziune pentru oraşul Bucureşti".

Liderul ALDE a precizat că organizaţiile din teritoriu ale formaţiunii politice respective pot avea liste comune cu PSD, prin prisma alianţei cu social-democraţii, dar a arătat că peste 75% din filiale au ales să meargă pe cont propriu la alegerile locale.

Tăriceanu a menţionat că şi-ar fi dorit ca alegerile locale din acest an să fie baza pentru o viitoare alianţă politică, o aşa numită USL 2024, dar nu s-a reuşit acest lucru deoarece social-democraţii nu au părut dispuşi să renunţe la candidaturile pentru anumite primării.

Preşedintele ALDE a spus:"Pot să vă mărturisesc că mi-aş fi dorit ca alegerile locale să dea un proiect mai amplu, adică un USL 2024. Din păcate, anumite decizii luate au făcut acest proiect nerealizabil, practic fiecare partid doreşte să îşi obţină un rezultat cât mai bun. Atunci am hotărât şi noi că aceasta e soluţia cea mai bună".

Conform unor surse din interiorul PSD, alianţa electorală dorită de Tăriceanu nu s-a concretizat din cauza opoziţiei lui Dan Voiculescu, care nu a dorit ca formaţiunea politică pe care a fondat-o - PPUSL - să împartă eventuale candidaturi cu ALDE.

Amintim că la alegerile europarlamentar din 26 mai 2019, ALDE a înregistrat 4,11%, scor sub pragul electoral care nu i-a permis intrarea în Parlamentul European, procent care este în scădere dramatică aşa cum relevă recentele sondaje de opinie.

Până în prezent şi-au mai anunţat candidatura pentru funcţia de primar general al Capitalei Gabriela Firea (PSD), Nicuşor Dan, susţinut de PNL şi USR-PLUS, Ioan Sârbu (Alianţa Pro Bucureşti 2020), Viorel Cataramă şi Ilan Laufer. Acestora li s-ar adăuga şi Traian Băsescu, din partea PMP.

Dacă lupta pentru funcţia de primar general al Capitalei este una încinsă, lucrurile nu sunt deloc liniştite nici pentru primăriile de sector. Nemulţumit că în urma înţelegerii dintre PNL şi Alianţa 2020 USRPLUS a rămas pe dinafară, viceprimarul sectorului 2, liberalul Dan Cristian Popescu, a ales să candideze independent pentru funcţia de primar al sectorului respectiv.

"Mi-aş fi dorit să fiu susţinut de partidul pentru care am depus efort politic, pentru care am candidat şi în 2016, dar care a ales să nu aibă un candidat pentru Sectorul 2. A fost o negociere politică pe care, personal, nu am înţeles-o, dar nu am cum să nu ţin cont de ea. În această situaţie, sunt obligat că candidez pentru Primăria Sectorului 2, pentru că dacă nu aş candida, fostul primar Neculai Onţanu ar deveni din nou primarul Sectorului 2", a declarat, ieri, Dan Cristian Popescu, în cadrul unei conferinţe de presă.

În opinia sa, Neculai Onţanu a făcut "foarte multe lucruri reprobabile" în calitate de primar, sute de hectare de teren fiind retrocedate în condiţii "ciudate, suspecte sau chiar ilegale".

Amintim că PNL şi USR PLUS au decis să aibă candidaţi comuni pentru primăriile sectoarelor Capitalei, Radu Mihai (USR PLUS) fiind desemnat să intre în cursa electorală pentru Sectorul 2 şi nu viceprimarul liberal Dan Cristian Popescu.

Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, declara săptămâna trecută că acest rezultat a venit în urma unor dezbateri şi analize şi a determinării USR PLUS de a avea candidatul în acest sector.