Reporter: Ce ne puteţi spune des­pre nemulţumirile exprimate de o parte dintre angajaţii instituţiei pe care o conduceţi? Care este situaţia în privinţa numirii consilierilor coordonatori?

Renate Weber: Persoanele care în această instituţie au fost consilieri coordonatori au fost numiţi şi în trecut printr-un ordin absolut discreţionar. Nimeni, niciodată, nu a dat vreun concurs, vreun examen, nu a dat nimic pentru această funcţie. Au fost pur şi simplu numiţi. În momentul în care eu am venit la această instituţie, am constatat că, pentru sănătatea activităţii de aici, pentru relaţiile colegiale din instituţie, este firesc ca nu doar unii să aibă această titulatură.

Reporter: Atunci de ce au apărut aceste critici? Există beneficii de pe urma ocupării funcţiei de consilier coordonator al unuia dintre cele 14 birouri teritoriale ale instituţiei?

Renate Weber: Nu au beneficii de pe urma acestei funcţii, decât beneficiile pe care şi le arogă fiecare în funcţie de cum se comportă local. Dar am considerat că este normal ca toţi colegii să treacă printr-o asemenea experienţă, pentru că ea înseamnă în primul rând relaţia din punct de vedere administrativ cu sediul central. Consilierii coordonatori nu au dreptul să controleze, să oprească lucrările colegilor lor. Deci nu au astfel de atribuţii.

Ca întotdeauna, când ai putere sau - mă rog - crezi că ai putere pe o perioadă din asta, aşa nedeterminată şi nu răspunzi deloc pentru ea, apare şi formula aceea de baroniadă locală. Şi atunci am considerat că este colegial corect ca toată lumea să treacă prin astfel de experienţe. De altfel, vreau să vă spun că din această cauză am introdus sistemul de rotaţie anual: pentru ca fiecare să aibă posibilitatea să revină la astfel de coordonări sau să le încerce pentru prima dată. Vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, lucrurile chiar au mers bine. Unii dintre colegii noştri au dovedit chiar că au înţeles. Am avut probleme, mai ales unel administrative, pe care ei au fost chemaţi să le rezolve: cu sediile, cu dotările din sediu, şi chiar s-au descurcat foarte bine. Eu din câte ştiu au fost două, hai să spunem trei astfel de situaţii, unde oamenii au considerat că ei, de fapt, aveau o anumită putere, şi care au considerat că această putere le-a fost luată. Sincer, nu înţeleg care este puterea care le-a fost luată, pentru că, de fapt, este mai degrabă o chestiune administrativă, care ar însemna mai multă bătaie de cap.

Reporter: Câţiva dintre angajaţii Avocatului Poporului s-au plâns că decizia a fost centralizată...

Renate Weber: Această instituţie este o instituţie - constituţional vorbind - unipersonală. Singurul care dă socoteală şi plăteşte inclusiv cu funcţia administrarea acestei instituţii şi deciziile luate este Avocatul Poporului. Dacă vă uitaţi în legea noastră, veţi vedea că adjuncţii nu pot fi revocaţi din funcţie. Numai Avocatul Poporului poate fi revocat. Şi atunci, fireşte, decizia se centralizează, în sensul în care răspunderea este a mea, că eu sunt în fruntea acestei instituţii. Dar niciodată nu am luat decizii de una singură - avem procese-verbale cu zecile -, pentru că noi în fiecare luni avem o întâlnire a conducerii acestei instituţii; întotdeauna discutăm, întotdeauna ascult punctele de vedere ale colegilor din conducere - adjuncţi sau şefi de servicii, dar repet, eu îmi asum decizia până la urmă, pentru că eu sunt cea care şi răspunde. Aşa s-a întâmplat. Iar cine vine şi vă spune dumneavoastră că s-a centralizat decizia să vă explice cum a fost ea descentralizată, când au fost numiţi. Pentru că a fost la fel, o decizie - nici nu ştiu cine a dat-o, nici nu mă interesează - a unui predecesor, care a socotit la un moment dat să îi numească pe unii consilieri coordonatori. O decizie la fel de subiectivă, cum pretind ei că ar fi fost şi acum. Eu zic că am introdus cât de cât un criteriu obiectiv, rotind oamenii şi dând posibilitatea şi altora să înveţe ce înseamnă această activitate.

• Adjuncţii Avocatului Poporului, numiţi de Parlament pe baza unui algoritm politic

Reporter: Angajaţii respectivi susţin că, în momentul în care recomandările vin de la centru sau ancheta este comandată de la centru, relaţia lor cu autorităţile locale are de suferit pentru că nu mai sunt băgaţi în seamă.

Renate Weber: Întotdeauna în această instituţie anchetele au fost decise de Avocatul Poporului. Formula prin care ajungem aici este regulamentul de funcţionare a instituţiei - probabil că persoanele respective nu cunosc nici legea şi nici acest regulament, deşi el este publicat în Monitorul Oficial şi l-am transmis tuturor colegilor noştri prin e-mail. Întotdeauna propunerea pentru o anchetă o face titularul, ea trece prin aprobarea adjunctului care este şeful acelui domeniu - deci care are competenţa materială - şi apoi ajunge la Avocatul Poporului. Eu am mai introdus pe cineva în acest proces decizional, în sensul în care am solicitat să fie întotdeauna în cunoştinţa acestui caz şi adjunctul care coordonează din punct de vedere teritorial birourile teritoriale respective. Pentru că avem 14 birouri teritoriale, patru dintre cei şase adjuncţi pe care îi am au în coordonare birouri teritoriale. În general, eu am încurajat oamenii să meargă foarte mult în anchete, iar acest lucru s-a văzut în creşterea numărului de anchete efectuate, dar anul acesta a venit pandemia, care ne-a dat un pic înapoi în această activitate. Le-am cerut angajaţilor să meargă în anchete, să discute întotdeauna cu maximă grijă pentru că ei reprezintă o instituţie.

Reporter: La numirea adjuncţilor, Avocatul Poporului are un cuvânt de spus sau este doar decizia Parlamentului?

Renate Weber: Categoric, decizia este strict a Parlamentului. Mai departe, cred că contează cât o fi de apropiat sau nu un Avocat al Poporului de unele structuri din Parlament ca să poată să impună altceva. Dar având în vedere că avem şase adjuncţi ai Avocatului Poporului, este vorba mai mult sau mai puţin despre un algoritm. Parlamentul este cel care votează şi care face unele propuneri, dar este o procedură care ţine de Legislativ. Nu uitaţi că, până la urmă, pentru numire sunt nişte condiţii puse şi orice persoană care îndeplineşte aceste condiţii poată să acceadă într-o astfel de funcţie.

• Avocatul Poporului - o instituţie fără sancţiuni

Reporter: Din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că în ultima perioadă sunt foarte multe discuţii politice privind Avocatul Poporului şi Curtea Constituţională a României, discuţii care vizează o modificare legislativă, legea de organizare şi funcţionare a instituţiei pe care o conduceţi ar putea fi îmbunătăţită?

Renate Weber: Nu că ar putea fi îmbunătăţită, legea noastră este neconstituţională; este declarată de Curtea Constituţională ca fiind neconstituţională. Cu asta cred că am spus tot.

Reporter: Adică una dintre priorităţile următorului Parlament ar fi să pună în acord această lege cu normele constituţionale...

Renate Weber: Eu am găsit aici o formulă de modificare cu care nu puteam să fiu de acord şi am venit cu alta, dar lucrurile au fost politizate şi am preferat să renunţăm şi ne ducem activitatea în continuare în baza legii respective. Acum a venit şi pandemia peste noi, iar priorităţile sunt altele. Nu sunt cele care privesc drepturile instituţiei, ci cele care privesc drepturile şi libertăţile cetăţenilor şi atunci nu ne-am mai ocupat de modificarea legislativă. Dar sunt câteva lucruri care sunt absolut aberante.

Reporter: Care sunt acestea?

Renate Weber: Vă dau câteva exemple. Ieri (n.r. - luni, 16.11.2020) am semnat câteva adrese de revenire la miniştri, deoarece noi avem posibilitatea, conform legii, să trimitem recomandări. În mod normal, recomandările trebuie puse în practică sau măcar trebuie să se poarte corespondenţă cu noi privind temporizarea implementărilor. Oamenii au obligaţia de a ne răspunde în termen de 30 de zile. Şi am făcut câteva adrese de revenire la mai multe ministere, de unde de peste două luni nu am primit absolut niciun semnal. Sunt recomandări care vizează în mod categoric drepturi şi libertăţi fundamentale ale oamenilor din ţară, pentru că nu am scris pentru noi. Fie că era vorba de medicamente care lipsesc, de servicii de asistenţă medicală care nu sunt oferite, de serviciile oferite în centrele rezidenţiale pentru persoane în vârstă. Dincolo de acest lucru, noi nu avem ce să facem. Dacă ei vor să răspundă şi să facă ceva... E o chestiune de... Până la urmă ce înseamnă stat de drept? Stat de drept înseamnă să stea cineva cu biciul pe tine sau stat de drept înseamnă să ai o regulă, să ai o lege şi să o pui în practică pentru că aşa este normal? Avocatul Poporului nu este o instituţie cu sancţiuni, ceea ce este bine pentru că rolul ei este să fie un mediator între cetăţeni şi administraţie. Numai că şi administraţia ar trebui să arate că respectă regulile statului de drept şi atunci când primeşte de la noi astfel de recomandări ori le implementează, ori măcar intră într-un dialog cu noi şi ne explică cum temporizează punerea în practică a acestor recomandări.

• Angajaţii instituţiei, împiedicaţi în efectuarea anchetelor

Reporter: Să înţelegem că cele două ministere cu probleme sunt Ministerul de Interne şi Ministerul Sănătăţii?

Renate Weber: Nu. Este vorba şi despre Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii. Am trimis reveniri la Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii. Să ştiţi că Ministerul de Interne în general ne-a răspuns. Nu ne interesează faptul că ne răspunde sau nu la nivel de ministru, ci că este cineva care răspunde cu privire la subiectele aflate în discuţie.

De exemplu, am fost confruntaţi cu situaţii în care colegilor mei nu li s-a permis accesul să facă o anchetă. Nu li s-a permis fizic să pătrundă într-o instituţie, deşi instituţia aceea oferea servicii şi era acreditată de ansamblul instituţiilor aflate în subordinea Ministerului Muncii. În mod firesc, câtă vreme noi ne ducem să verificăm dacă drepturile cetăţenilor sunt respectate, să nu ni se permită accesul, asta nu cred că este normal pentru o instituţie cum este Avocatul Poporului.

Reporter: Cum pot fi rezolvate aceste situaţii?

Renate Weber: Numai prin lege, unde trebuie prevăzută în mod clar obligativitatea permiterii accesului. Dacă oamenii nu înţeleg de chestiunile elementare ce ţin de stat de drept, atunci trebuie să le spui prin lege astfel de lucruri.

Reporter: Se poate vorbi în acest moment despre faptul că toate celelalte instituţii ale statului nu au o colaborare loială cu Avocatul Poporului?

Renate Weber: Nu, n-aş generaliza, pentru că, dimpotrivă, aş spune că noi, la nivel local, în imensa majoritate a cazurilor, avem o relaţie foarte bună de colaborare cu instituţiile administraţiei. Când spun foarte bună, spun asta deşi noi îi criticăm, dar dânşii intră în dialog cu noi, încearcă să modifice nişte lucruri. De multe ori chiar i-am ajutat prin intervenţiile noastre. La nivel central, n-aş generaliza şi aş spune că în 50% din cazuri am avut reacţii fireşti de colaborare. Sigur, însă, că din momentul în care instituţia a fost supusă unui atac, mediatic deocamdată, din partea inclusiv a premierului României - nu mai vorbesc inclusiv din partea altor reprezentanţi din Parlament - din acel moment şi răspunsul la nivelul administraţiei centrale uneori s-a lăsat aşteptat mai mult decât era firesc, iar alteori chiar a lipsit. Pentru că astfel de semnale negative influenţează comportamentul celorlalţi, iar oamenii uită - deşi sunt reprezentanţi în guvernul României - că aici nu este vorba despre instituţia aceasta, ci este vorba despre toţi beneficiarii pe care Avocatul Poporului îi are, în sensul de drepturile acelor persoane.

Reporter: Vă mulţumim.