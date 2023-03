Investitorii elveţieni din Sibiu: "Învăţământul dual este o prioritate naţională"

România va beneficia de o creştere economică semnificativă în următorii ani dacă învăţământul dual şi profesional devin o prioritate naţională, în condiţiile în care noile campusuri destinate învăţământului dual beneficiază de o finanţare consistentă prin PNRR - Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, conform unui comunicat remis redacţiei. Aceasta este una dintre concluziile evenimentului "Looking ahead: How local investors shape Romania's economy in 2023", organizat astăzi în Sibiu.

"Dacă ne uităm spre viitor, învăţământul dual şi profesional încep să fie priorităţi naţionale care se vor concretiza prin investiţii consistente. Noile campusuri de învăţământ dual prevăzute în PNRR vor absorbi în jur de 338 de milioane de euro, o sumă importantă. Intrăm deci într-o perioadă crucială pentru dezvoltarea unei forţe de muncă concurenţiale. În general, un an de investiţii personale în educaţie contribuie la o mărire de aproape 10% a salariului persoanei respective", a declarat prof. dr. Ray F. Iunius, CEO al grupului educaţional Winsedswiss Education Group şi membru în board-ul Camerei de Comerţ Elveţia-România (CCE-R). El a mai precizat că diferenţa dintre finanţarea actuală a educaţie - de 3,2% din PIB - şi acei 6% din PIB care ar trebui investiţi este încă mare, dar PNRR şi alte fonduri europene compensează în parte această lipsă de finanţare.

Potrivit sursei citate, în perioada următoare, România are nevoie de investiţii, de recâştigarea competitivităţii şi independenţei economiei româneşti în condiţiile scumpirilor din energie, gaz, combustibil în general, pentru tot ceea ce înseamnă inputul pentru mediul de afaceri, a spus Adrian Rada, prim-vicepreşedinte în domeniile de dezvoltare patronală în cadrul CNIPMMR (Consiliul National al Înteprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România).

"Avem urgent nevoie să readucem producţia în Europa, iar România trebuie să joace un rol strategic în acest ecosistem, întrucât lucrurile şi societatea globală se reaşază. În egală măsură, CNIPMMR luptă foarte tare pentru implementarea programelor pentru energie şi independenţa energetică, însă viteza cu care se întâmplă nu este cea pe care o aşteptam şi ne-o dorim. Este nevoie să atragem investiţii, motiv pentru care noi susţinem crearea unei agenţii de atragere de investiţii şi promovare a exportului care împreună cu noi, stakeholderii şi celelalte instituţii, să se preocupe de aducerea producţiei din nou în România, de susţinerea antreprenorilor locali şi de câştigarea unei independenţe energetice atât de necesare", a declarat Adrian Rada, prim-vicepreşedinte în domeniile de dezvoltare patronală în cadrul CNIPMMR şi preşedintele Patronatul IMM-urilor din judeţul Sibiu.

Autorităţile locale au continuat proiectele de investiţii şi în această perioadă de incertitudine. Consiliul Judeţean Sibiu, de exemplu, a pregătit şi în acest an proiecte de investiţii în diverse domenii, dar o provocare la care a trebuit să găsească soluţii a fost majorarea preţurilor materialelor de construcţii. De asemenea, termenele contractuale au fost prelungite din cauza dificultăţii în procurarea materiilor prime, dar şi pe fondul deficitului de personal.

"Consiliul Judeţean Sibiu investeşte constant în infrastructura de transport în tot judeţul Sibiu, pentru confortul locuitorilor din zonă, dar şi pentru ca orice punct al Judeţului să devină atractiv pentru investitori. De asemenea, ne dorim să fim alături de investitori şi am devenit parteneri ai Sibiu Business Agency care are ca scop atragerea de investiţii în judeţul nostru. Astfel, vom sprijini investitorii atât cu prezentarea oportunităţilor de investiţii din judeţul Sibiu, dar şi cu tot ceea ce înseamnă interacţiune cu autorităţile şi instituţiile administraţiei publice. Judeţul Sibiu are toate premisele pentru a deveni un punct atractiv pe harta investitorilor români şi străini", a declarat Marcel Constantin Luca, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Sibiu.

Economia României este puternic influenţată de progresul tehnologic tot mai accelerat şi este antrenată într-o transformare digitală profundă. Iar inovaţia este esenţială pentru direcţia de dezvoltare a României, ceea ce va conduce la o creştere a cererii de specialişti IT bine pregătiţi.

"Nevoia de specialişti IT creşte, iar acest lucru rămâne o oportunitate pentru economia României, care se bucură de o generaţie de IT-işti tot mai bine pregătită. Iar marile restructurări anunţate pe plan internaţional în rândul companiilor din tehnologie vor genera mai degrabă migrări ale personalului specializat către ramuri tehnologice emergente care au nevoie să fie susţinute şi dezvoltate", a declarat Daniela Chrzanovski, directorul general al centrului de training şi servicii IT Swiss Webacademy şi liderul grupului Cybersecurity în cadrul Camerei de Comerţ Elveţia-România (CCE-R).

Evenimentul " Looking ahead: How local investors shape Romania's economy in 2023" a fost organizat astăzi la Sibiu de Camera de Comerţ Elveţia-România în parteneriat cu Swiss Webacademy, Winsedswiss şi Alba Advisors la Şcoala Româno-Finlandeză ERI, se menţionează în comunicat.