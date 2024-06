IT Genetics înregistrează o cifră de afaceri de peste 70 de milioane de lei şi un profit net de 2,4 milioane de lei în 2023

IT Genetics, grup românesc specializat în furnizarea de echipamente şi soluţii software pentru optimizarea şi digitalizarea proceselor operaţionale, cu prezenţă internaţională în Ungaria, Bulgaria, Spania şi Italia, a înregistrat o cifră de afaceri la nivel consolidat de 70,6 milioane de lei în 2023, în creştere cu 20% comparativ cu anul 2022. În ceea ce priveşte indicatorul EBITDA consolidat, acesta s-a ridicat la 3,4 milioane de lei, o majorare cu 209%, iar profitul net înregistrat la nivel consolidat a fost de 2,4 milioane de lei, o apreciere cu 300%, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, activitatea IT Genetics se concentrează pe trei piloni esenţiali: AutoID (AIDC - identificare automată şi colectare de date), POS (point of sale - puncte de vânzare) şi IA (industrial automation), furnizând soluţii avansate care optimizează lanţurile de aprovizionare, îmbunătăţesc experienţa clienţilor în punctele de vânzare şi transformă procesele de producţie. Tehnologiile utilizate, precum scanere de coduri de bare, RFID şi sisteme de control, permit urmărirea precisă a produselor, gestionarea eficientă a stocurilor şi resurselor, precum şi reducerea costurilor. Totodată, soluţiile de trasabilitate, gestiune de active şi inventariere ale grupului contribuie semnificativ la eficientizarea operaţiunilor comerciale, sprijinind companiile în procesul de digitalizare şi automatizare pentru a le spori competitivitatea în domeniile în care acestea operează.

"Performanţa financiară înregistrată la nivelul anului 2023 reflectă angajamentul şi eforturile echipei noastre în furnizarea de soluţii de înaltă calitate care răspund nevoilor pieţei. Creşterile remarcate la nivelul cifrei de afaceri, EBITDA şi profitului net subliniază succesul strategiei noastre de inovare şi expansiune internaţională. Vom continua să ne concentrăm pe dezvoltarea continuă a tehnologiilor avansate şi pe îmbunătăţirea experienţei clienţilor noştri, oferindu-le soluţii personalizate care să le optimizeze procesele operaţionale şi să le sporească eficienţa. Suntem dedicaţi să sprijinim digitalizarea companiilor din diverse industrii şi să rămânem un partener de încredere în transformarea lor digitală", au declarat Liviu Sima şi Ştefan Axinte, cofondatori IT Genetics.

În ceea ce priveşte veniturile înregistrate la nivelul pieţelor în care grupul activează, ponderea semnificativă a fost generată de compania din România, 91%, în timp ce entitatea din Ungaria a contribuit cu 4%, cea din Bulgaria cu 3%, iar cea din Spania cu 2%. Entitatea din Italia nu a fost inclusă în rezultatele consolidate deoarece grupul a intrat pe această piaţă la finalul anului 2023.

În 2023, în România, IT Genetics a deservit peste 11.500 de clienţi, din domenii precum producţie, retail, IT, servicii, utilităţi şi energie, automotive, precum şi instituţii publice. Din totalul veniturilor înregistrate în România, vânzările de hardware au reprezentat 56%, soluţiile - 33%, iar serviciile - 11%. Pe parcursul anului 2023, solicitările pentru soluţii de eficientizare prin digitalizare şi automatizare au continuat să se menţină la un nivel ridicat.

"Rezultatele obţinute în 2023 confirmă strategia noastră de a investi în inovaţie şi de a răspunde prompt şi eficient cerinţelor clienţilor noştri. De asemenea, anul 2023 a marcat o etapă importantă pentru IT Genetics, în care am reuşit să ne consolidăm poziţia pe piaţă şi să ne extindem în mod sustenabil. Pentru acest an, ne propunem să continuăm creşterea, să consolidăm prezenţa noastră internaţională şi să ne diversificăm portofoliul de produse şi servicii pentru a satisface nevoile în evoluţie ale clienţilor noştri. Obiectivul nostru pe termen lung este să devenim un lider în domeniul transformării digitale la nivel european", a declarat Adriana Arhire, CEO IT Genetics.

În ceea ce priveşte entităţile internaţionale, IT Genetics Ungaria, prezentă în această ţară prin platforma de eCommerce ITGstore.hu, a încheiat anul 2023 cu venituri de 2,7 milioane de lei şi o creştere semnificativă a activităţii, pe fondul livrării de soluţii şi echipamente IT personalizate în funcţie de specificul clienţilor din această ţară. În 2023, IT Genetics Ungaria a observat o creştere semnificativă în cererea pentru soluţii de automatizare a depozitelor şi gestionare a stocurilor, pe fondul dezvoltării rapide a comerţului electronic şi logisticii. În plus, retailerii prezenţi în această ţară investesc în tehnologii moderne pentru a îmbunătăţi experienţa clienţilor şi a rămâne competitivi. Acest lucru a condus la o cerere crescută pentru soluţii POS avansate, sisteme de plată self-service şi soluţii de fidelizare a clienţilor. Totodată, Ungaria este o piaţă în care guvernul sprijină procesul de digitalizare al companiilor prin implementarea unor diverse programe şi stimulente pentru multiple sectoare ale economiei.

Având în vedere contextul pieţei din Ungaria pentru soluţii AIDC şi POS, IT Genetics vizează ca în 2024 să valorifice oportunităţile semnificative de creştere prin oferirea de soluţii de calitate, adaptate nevoilor specifice ale clienţilor locali, precum şi prin adaptarea strategiei de vânzare la preferinţele de achiziţie ale consumatorilor.

IT Genetics Bulgaria, prezentă în această ţară prin platforma de eCommerce ITGStore.bg, a înregistrat venituri de 2,6 milioane de lei în 2023. În Bulgaria, IT Genetics observă o creştere a cererii pentru soluţii de etichetare şi trasabilitate, în special în industria alimentară, caracterizată de reglementări stricte, gestionarea stocurilor şi optimizarea lanţului de aprovizionare. În plus, investiţiile guvernamentale în infrastructura digitală şi în programele de susţinere a afacerilor stimulează companiile să adopte tehnologii moderne pentru a-şi îmbunătăţi eficienţa şi competitivitatea.

Prin urmare, în 2024, IT Genetics Bulgaria vizează continuarea extinderii activităţii, valorificând potenţialul ridicat de dezvoltare într-o piaţă în care cumpărătorii locali, în special din sectoarele de retail, logistică şi producţie, sunt tot mai interesaţi de tehnologii moderne la standarde înalte, dar accesibile ca preţ.

IT Genetics Spania, prezentă în această ţară prin platforma de eCommerce ITGStore.es, a generat venituri de 1,7 milioane de lei în 2023. Piaţa din Spania este influenţată de creşterea rapidă a comerţului electronic, determinând o cerere crescută pentru soluţii de gestionare a stocurilor şi trasabilitate. Retailerii spanioli investesc masiv în tehnologii digitale pentru a optimiza operaţiunile şi a îmbunătăţi experienţa clienţilor, în timp ce sectorul HoReCa caută soluţii avansate pentru a gestiona rezervările şi a oferi servicii personalizate. De asemenea, reglementările stricte privind siguranţa alimentară cresc cererea pentru soluţii AIDC, care să asigure conformitatea.

În 2024, IT Genetics Spania are în plan consolidarea prezenţei în această ţară ţinând cont de cererea tot mai mare pentru soluţii de colectare a datelor şi de POS în sectorul de retail şi HoReCa. De asemenea, tot mai multe companii sunt interesate de soluţii care să le permită să îmbunătăţească experienţa clienţilor, să crească eficienţa operaţională şi să obţină informaţii valoroase despre vânzări şi preferinţele clienţilor. Având în vedere oportunităţile din această piaţă, IT Genetics Spania vizează atingerea unei cifre de afaceri de 2 milioane de euro în următorii doi ani.