Includerea acţiunilor One United Properties (ONE), dezvoltator pe piaţa proiectelor imobiliare premium din România, şi Transport Trade Services (TTS), unul dintre cei mai mari transportatori de mărfuri pe Dunăre, în seria de indici FTSE Russell dedicaţi pieţelor emergente a fost decisă de furnizorul global de indici în urma revizuirii trimestriale anunţată vineri, 19 noiembrie. ONE şi TTS vor intra în componenţa indicilor FTSE Global All Cap, respectiv FTSE Global Micro Cap, începând cu 20 decembrie 2021, conform unui comunicat de presă.

"Decizia FTSE privind includerea One United Properties şi a Transport Trade Services în indicii dedicaţi Pieţelor Emergente confirmă încă o dată potenţialul pieţei de capital din România şi dinamica acesteia. TTS şi ONE au dat anul acesta startul ofertelor publice pe segmentul principal al Bursei şi acum, la câteva luni de la listare, consolidează poziţia României în indicii FTSE Russell. Ne bucurăm că suntem prezenţi în indicii FTSE cu şapte companii, din domenii diverse, de la energie şi financiar, la IT, producţie industrială, imobiliare şi transporturi", a declarat Radu Hanga, Preşedintele Bursei de Valori Bucureşti.

One United Properties s-a listat pe 12 iulie, în urma unei oferte publice iniţiale în valoare de 260 milioane de lei. La finalul şedinţei bursiere de vineri, compania avea o capitalizare de 2,9 miliarde lei (589 milioane euro).

"Includerea în indicii FTSE Russell Emerging Markets a fost obiectivul nostru pentru acest an şi suntem încântaţi că suntem a cincea companie românească inclusă în indicele Global All Cap. Lichiditatea, alături de implementarea celor mai înalte standarde de guvernanţă corporativă, a fost prioritatea noastră principală de la debutul nostru la Bursa de Valori Bucureşti şi ne bucurăm că eforturile noastre au fost recunoscute de FTSE Russell. Însă planurile ONE pentru piaţa de capital nu se opresc aici. Vom continua să ne setăm obiective ambiţioase pentru 2022, atât în ceea ce priveşte rezultatele financiare, cât şi modurile prin care putem contribui la creşterea vizibilităţii pieţei de capital româneşti la nivel global", a declarat Victor Căpitanu, cofondator One United Properties.

Acţiunile TTS (Transport Trade Services) au fost incluse de FTSE Russell în indicii FTSE Global Micro Cap, acolo unde din martie 2021 sunt prezente şi acţiunile Bittnet. La rândul său, TeraPlast a fost iniţial inclusă în indicii FTSE Global Micro Cap, ulterior fiind promovată în indicii FTSE Global All Cap. TTS a fost listată la Bursă în 14 iunie, în urma unei oferte publice secundare în valoare de 288 milioane de lei. La finalul şedinţei bursiere de vineri, compania avea o capitalizare de 687 milioane lei (138,8 milioane euro).

"În numele acţionarilor şi al managementului, mulţumesc investitorilor care au avut încredere în TTS şi în planurile noastre de creştere în economia reală şi implicit la Bursă. Investitorii sunt cei care au adus acţiunea TTS în acest punct, inclusă în indicii FTSE Global Micro Cap, înregistrând de asemenea o evoluţie bună atât în ceea ce priveşte lichiditatea, cât şi în ceea ce priveşte randamentul pe care îl oferă. Evoluţia de până acum la Bursă ne conferă încredere în parcursul nostru şi îi asigurăm pe investitori de întreaga noastră diligenţă spre a aduce rezultate bune pentru toţi acţionarii TTS", a spus Petru Ştefănuţ, Directorul General al TTS (Transport Trade Services).

Promovarea României de către FTSE Russell, în 21 septembrie 2020, în rândul Pieţelor Emergente a deschis pentru piaţa de capital calea către un univers investiţional mult mai larg, iar odată cu creşterea numărului de investitori este mai mare şi cererea pentru activele listate la BVB.

"Ne bucurăm că într-un an de la includerea României în indicii pentru pieţe emergente ai FTSE Russell am ajuns să avem şapte companii care ne reprezintă piaţa de capital şi sunt convins că, împreună, putem susţine interesul investitorilor instituţionali. Includerea în indicii FTSE Russell, la scurt timp de la listarea celor două companii, este un semnal pozitiv nu doar pentru piaţă, ci şi pentru alţi antreprenori care iau în calcul listarea la BVB. Echipa Bursei confirmă încă o dată că demersurile noastre pentru îmbunătăţirea lichidităţii dau roade şi mă refer aici la programul destinat Market Maker-ului Emitentului, creşterea numărului de companii acoperite prin rapoarte de analiză, prin BVB Research Hub, precum şi promovarea acestor companii în rândul investitorilor, inclusiv prin implementarea standardelor ESG", a afirmat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori Bucureşti.

La finalul şedinţei bursiere de vineri, 19 noiembrie 2021, capitalizarea tuturor companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti era de 235 miliarde lei (47,5 miliarde euro), cu 63% peste nivelul din 18 septembrie 2020, anterior promovării efective la statutul de Piaţă Emergentă, se arată în comunicat.