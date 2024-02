Lenovo: Venituri de 15,7 miliarde dolari în 2023

Lenovo Group Limited împreună cu filialele sale, anunţă astăzi rezultatele obţinute în cel de-al treilea trimestru, raportând o creştere a veniturilor la nivel de Grup de 3% de la an la an, la 15,7 miliarde de dolari SUA. Profitabilitatea Grupului s-a îmbunătăţit de la trimestru la trimestru, pentru a doua oară consecutiv. Venitul net a fost de 357 de milioane de dolari SUA pe o bază non-Hong Kong Financial Reporting Standards (non-HKFRS)[1], cu o marjă a venitului net în creştere cu 0,4% de la un trimestru la altul, ajungând la 2,3%. Motoarele de creştere diversificate ale Grupului au continuat să genereze performanţe solide, veniturile din segmentele non-PC reprezentând 42% din veniturile Grupului, în creştere cu 1,3 puncte procentuale de la an la an, conform unui comunicat de presă al companiei.

Progresele constante de la trimestru la trimestru din ultimele trimestre au fost determinate de stabilitatea activităţilor de bază ale grupului şi de eficacitatea procesului continuu de transformare. Segmentul SSG a atins o bornă importantă, depăşind pragul de venituri de 2 miliarde de dolari americani, a obţinut un profit operaţional record cu o marjă operaţională de peste 20% şi a majorat veniturile obţinute din segmentul de managed services şi serviciile în zona de proiecte şi soluţii de la an la an, timp de 11 trimestre consecutive. Segmentul ISG a înregistrat o creştere a veniturilor de la trimestru la trimestru şi a ajuns la un nivel record de venituri de 1 miliard de dolari SUA pentru segmentele de stocare, software şi servicii. Per total, segmentul IDG a reluat creşterea veniturilor, surclasând performanţa pieţei şi a obţinut o creştere de la an la an a livrărilor de PC-uri, menţinându-şi profitabilitatea.

Yuanqing Yang, preşedinte şi CEO: "În ultimul trimestru, ne-am respectat promisiunea şi am reluat creşterea veniturilor de la an la an, determinată atât de stabilitatea activităţilor noastre de bază, cât şi de eficacitatea procesului de transformare axat pe servicii. Privind în viitor, angajamentul nostru în zona de inovaţii AI, capabilităţi pocket-to-cloud, portofoliu complet de dispozitive inteligente, infrastructură inteligentă, soluţii şi servicii inteligente, la care se adaugă parteneriatele încheiate cu lideri cheie în domeniul inteligenţei artificiale, ne oferă siguranţa că suntem bine poziţionaţi pentru a valorifica oportunităţile extraordinare create de inteligenţa artificială."

Accelerarea procesului de valorificare a beneficiilor AI

Grupul valorifică oportunităţile semnificative de creştere oferite de era inteligenţei artificiale. În mod particular, tendinţa actuală pentru modelul AI hibrid stimulează în mod direct cererea de PC-uri AI, o tendinţă care va impulsiona un alt val de reîmprospătare a industriei, pe măsură ce utilizatorii au nevoie de dispozitive concepute pentru mai multă creativitate şi productivitate. Pe lângă dispozitive, modelul AI hibrid determină o creştere a cererii de infrastructură hibridă şi de aplicaţii, soluţii şi servicii native AI din partea clienţilor, precum consultanţă, proiectare, dezvoltare şi mentenanţă - impulsionând creşterea la nivelul mai multor verticale de clienţi.

Pentru a-şi consolida poziţia unică în era inteligenţei artificiale, Lenovo continuă să investească în inovaţie. Numărul de angajaţi din cercetare & dezvoltare a crescut de la an la an, ajungând la peste 25% din numărul de angajaţi ai Grupului, iar raportul de cheltuieli R&D/venituri pentru întregul an fiscal este pe cale să atingă un nivel record. Investiţiile continue, alături de un portofoliu complet de dispozitive, infrastructură, soluţii şi servicii compatibile cu AI, pregătite şi optimizate pentru AI, reprezintă fundamentul viziunii Lenovo de "AI pentru toţi" - care transformă modul în care trăiesc şi lucrează oamenii şi companiile şi va stimula creşterea sustenabilă viitoare a Grupului.

Anunţurile recente ale grupului pe partea de inteligenţă artificială includ parteneriatul cu Anaconda, pentru accelerarea dezvoltării şi implementării AI la nivelul staţiilor de lucru de înaltă performanţă pentru ştiinţa datelor de la Lenovo, o suită de dispozitive şi soluţii AI anunţate la expoziţia anuală CES, extinderea platformei de cloud hibrid pentru AI cu noi soluţii hiperconvergente ThinkAgile şi servere ThinkSystem, precum şi oferta cyber-resiliency as a service (CRaaS), recent lansată.

Grupul de soluţii şi servicii (SSG): Venituri record, profit operaţional record, soluţii de inteligenţă artificială

Performanţa T3 FY23/24:

Venituri record de 2,0 miliarde USD, cu o creştere anuală de două cifre. Profit operaţional record, cu o marjă operaţională de peste 20%.

Serviciile de suport protejate şi segmentul software au fost motoarele principale de profit pentru SSG.

Segmentul de managed services şi serviciile în zona de proiecte şi soluţii şi-au continuat extinderea şi reprezintă acum 55% din veniturile SSG, cu 1,5 puncte procentuale mai mult de la an la an şi cu o creştere consecutivă de la an la an timp de 11 trimestre consecutive.

Oportunităţi şi creştere sustenabilă:

SSG îşi menţine avântul în ceea ce priveşte ofertele hero, inclusiv pe segmentele Digital Workplaces Solutions (DWS), Hybrid Cloud şi soluţii şi servicii în domeniul sustenabilităţii.

Ofertele hero ale segmentului SSG au fost gândite pentru a susţine industrii verticale specifice cu soluţii inteligente, câştigând contracte importante.

Cerere în creştere din partea clienţilor pentru tehnologii AI utilizate în cazuri concrete în industrie - alături de servicii precum consultanţă, proiectare şi implementare - stimulând creşterea serviciilor AI în diferite verticale.

Grupul de soluţii de infrastructură (ISG): Valorificarea oportunităţilor în infrastructura AI

Performanţa T3 FY23/24:

ISG a înregistrat o creştere a veniturilor de la trimestru la trimestru pentru al doilea trimestru consecutiv.

Veniturile combinate din stocare, software şi servicii au atins un nivel record de 1 miliard USD.

ISG se aşteaptă să-şi consolideze poziţia #3 la nivel global atât pentru infrastructura de stocare, cât şi pentru cea de inteligenţă artificială.

Oportunităţi şi creştere sustenabilă:

Zona de servere AI este estimată să crească de aproape două ori mai repede decât piaţa totală a serverelor.

ISG dezvoltă parteneriate strategice cheie pentru a-şi consolida portofoliul.

Ascensiunea AI determină o cerere mai mare de infrastructură inteligentă (performanţă mai bună, management mai inteligent şi consum mai mic de energie). Lenovo este o companie unică, datorită portofoliului cuprinzător de la Edge la Cloud, programului AI Innovators şi centrelor de inovare AI care oferă industriei soluţii prevalidate pe verticală şi orizontală.

Intelligent Devices Group (IDG): Creştere reluată şi leadership consolidat

Performanţa T3 FY23/24:

Segmentul IDG a generat un trimestru puternic, cu venituri în creştere datorită unei strategii clare, a investiţiilor consistente în inovaţie şi a excelenţei operaţionale.

Datorită redresării continue a pieţei de PC-uri, IDG a surclasat performanţa pieţei şi a revenit la o creştere anuală a livrărilor, cu cea mai mare cotă de piaţă de la perioada Covid, de aproape 24%. America de Nord a excelat cu o creştere a veniturilor din PC-uri de 20% de la an la an.

Segmentul non-PC a înregistrat progrese încurajatoare. Segmentul de smartphone-uri şi tablete a revenit la o creştere de două cifre a livrărilor de la an la an, segmentul de livrări premium înregistrând o creştere semnificativă faţă de piaţă, de peste 20 de puncte. Livrările de smartphone-uri au crescut cu 32% de la un an la altul - cu o hipercreştere în Asia-Pacific, EMEA şi America de Nord.

Oportunităţi şi creştere sustenabilă:

Inteligenţa artificială hibridă e o tendinţă care va stimula cererea de dispozitive pentru clienţi şi un val de reîmprospătare, la nivel de industrie, generând un potenţial de creştere şi îmbunătăţiri ale marjelor.

Lenovo are o oportunitate unică de a dezvolta o experienţă AI complet unificată, care să acopere ecosistemele digitale ale utilizatorilor, inclusiv pe zona de PC-uri, tablete şi smartphone-uri.