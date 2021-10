LEONHARD BIRNBAUM, CEO, E.ON:"Cea mai mare provocare a zilelor noastre este tranziţia energetică"

Cea mai mare provocare a zilelor noastre, în Europa, este tranziţia energetică, a spus, ieri, Leonhard Birnbaum, directorul general al grupului german E.ON, în cadrul evenimentului E.ON Innovation Days.

Acesta a afirmat: "Cea mai mare provocare în zilele noastre este tranziţia energetică, iar asta înseamnă că trebuie să facem lucrurile cum trebuie în materie de inovaţie în domeniul energiei. Avem nevoie să explorăm o nouă cale în industria noastră. (...) Trebuie, foarte important, să scalăm inovaţiile. De ce? Pentru că suntem un sistem imens. Energia este despre numere mari, iar inovaţiile care nu sunt scalabile sunt irelevante indiferent de cât de extraordinare sunt pentru că nu reuşesc să facă diferenţa. Inovarea proceselor contează la fel de mult precum inovarea produselor. Noi ne poziţionăm pentru această tranziţie energetică şi o poveste simplă: mai multă inovare va duce la o reducere mai mare a emisiilor de CO2, care răspunde solicitărilor din societăţile noastre cu privire la sustenabilitate, ceea ce oferă sustenabilitate afacerii noastre".

În ceea ce priveşte deciziile pe care le aşteaptă de la reglementatorii europeni, directorul general al E.ON a afirmat că în prezent autorităţile vin cu prea multe pachete legislative.

"Aruncă cu pachete legislative în noi cu o viteză extraordinară în care nu reuşim să implementăm aceste pachete. Îmi e greu să spun ce ar trebui să facă în mod specific, avem în prezent taxonomia UE unde încearcă să aducă în faţă finanţele sustenabile, lucrează la guvernanţa sustenabilă, la pachetul Fit for 55, deci este greu de spus acum că îmi doresc să am lucruri adiţionale. Dar aş avea totuşi trei comentarii: ar trebui să se uite la simplitate pentru că, aşa cum am spus, vorbim despre scalare care este mai uşoară dacă lucrurile sunt simple. Deci eliminarea unor complicaţii ne-ar ajuta. În al doilea rând, ar trebui să se gândească cum să atingem o ţintă: eu personal cred că principalul obstacol nu sunt ţintele - avem destule -, principalul obstacol sunt autorizaţiile. Dacă nu punem la punct sistemul de autorizaţii şi nu le primim vom da greş. Cu actualul sistem de autorizaţii nu vom atinge ţintele, indiferent de ce fac reglementatorii europeni. Deci m-aş concentra pe simplitate şi implementare. În ultimul rând, trebuie să ne gândim la infrastructură. Dacă ne uităm la Fit for 55, infrastructura este foarte jos ca prioritate", a spus Leonard Birnbaum.

Acesta a adăugat: "Avem nevoie de o multitudine de inovaţii, dar dacă ar fi să aleg una ar fi digitalizarea tuturor ecosistemelor, care face diferenţa. Am fi capabili să administrăm complexitatea lumii cu mai multe inovaţii. (...) Uneori digitalizarea proceselor este la fel de importantă ca inovaţia. Acum mai bine de douăzeci de ani, când am început să construim eoliene, cel mai mare obstacol era că nu aveam macarale (potrivite). Dacă aveai eolienele pe care le avem acum nu am fi ştiut cum să le instalăm, nu am fi avut infrastructura. Deci o inovaţie este pur şi simplu modul în care construieşti ceva. Când am făcut prima platformă pentru fermele eoliene offshore am avut probleme imense cu construirea platformelor de conexiune cu coasta. Am rezolvat această problemă şi am devenit experţi. (...) Noi am conectat câteva sute de instalaţii de panouri solare la reţeaua noastră din Bavaria de exemplu. Deci trebuie să ajungem într-un loc în care sistemele noastre sunt capabile să conecteze sute de instalaţii solare la reţea în fiecare zi. Şi pentru asta ai nevoie de o maşinărie şi de un proces. (...) Ţine foarte mult de execuţie şi de proces".

Potrivit acestuia, tranziţia la hidrogen reprezintă de asemenea "o provocare imensă".

"La hidrogen problema este că am zis că vrem să fim neutri din punct de vedere climatic în 2045 în Europa şi vrem să fim neutri 100%. Este o provocare imensă. Este o provocare exponenţială. Acum, aplicaţiile industriale pe care le avem, rafinăriile, producţia de ciment, combinatele siderurgice, nu avem nicio tehnologie mai bună dincolo de gazul neutru climatic. Deci în acest sens, pentru mine, pentru a avea hidrogen neutru este un must. Trebuie să îl aducem în toate industriile, nu într-una singură, pentru că altfel nu este viabil economic şi în acest sens hidrogenul este o parte integrantă din soluţie", a spus Birnbaum.

Directorul general al E.ON a mai spus că în prezent există destule resurse utilizabile astfel încât să înceapă procesul de reducere a emisiilor de CO2 decât avem capacitate în atmosferă de a absorbi CO2.