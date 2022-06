Echipa naţională intră oficial în vacanţă în această seară, după meciul cu Muntenegru, care se va desfăşura pe stadionul Giuleşti, de la ora 21.45. La cum arată rezultatele din acest an, am putea spune că formaţia a cam fost într-o continuă vacanţă, dar victoria cu Finlanda, sărbătorită exagerat la tribuna oficială, a mai ridicat puţin pulsul suporterilor pătimaşi. O victorie, azi, cu Muntenegru, ar repoziţiona echipa noastră în lupta pentru şefia grupei, cu atacul final în partidele de la toamnă. Jocul a crescut de la un meci la altul, de la catastrofala prestaţie din Muntenegru şi evoluţia modestă cu Bosnia, a venit un meci, acasă, abordat cu mai mult curaj, dar realitatea este că încă e mult de lucru ca să putem vorbi de o echipă naţională competitivă.

Selecţionerul Edward Iordănescu susţine că tricolorii au arătat în partida cu Finlanda (scor 1-0) că au caracter şi viitor: " Jocul ne-a arătat că România are caracter, că România are viitor. Cu trei jocuri în şapte zile, faptul că a venit un progres de la joc la joc mie îmi dă şi mai multă încredere pentru viitor. Îi felicit pe băieţi, e în totalitate victoria lor. Aveam nevoie de acest moment pentru că altfel poţi să construieşti când fondul este bun. Eu am venit şi continui munca lui Cosmin şi a lui Mirel şi încerc să pun în fiecare zi o cărămidă. Am arătat foarte bine azi, vom vedea cum vom gestiona jocul final. Cu Finlanda am produs clar infinit mai mult fotbal decât în primul meci, din Muntenegru. Le mulţumesc tuturor celor care au avut şi au încredere în noi". Portarul Florin Niţă, unul dintre cei mai constanţi tricolori s-a arătat la rândul său optimist: "Vorbesc în numele echipei, vă mulţumesc, toţi am arătat că suntem caractere şi ne-am făcut foarte bine treaba pe teren. Am arătat că suntem o echipă urită. Sunt foarte fericit că am arătat că suntem în stare să jucăm fotbal şi că am reuşit să depăşim momentele mai puţin bune. S-a văzut că am avut şii determinare şi tot ce trebuie să jucăm fotbal".

Tot azi, Bosnia va întâlni Finlanda. Clasamentul grupei este următorul: 1. Bosnia - 5 puncte, 2. Finlanda - 4 puncte, 3. Muntenegru - 4 puncte, 4. România - 3 puncte.