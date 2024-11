Litoralulromanesc.ro: Oferte de Black Friday la peste 200 de hoteluri de la mare

Românii îşi pot rezerva sejururi la mare pentru vara viitoare cu reduceri de până la 70% în cadrul campaniei de Black Friday derulată de Litoralulromanesc.ro, cel mai mare turoperator pe acest segment turistic. Campania se desfăşoară în perioada 7 - 10 noiembrie, interval în care turiştii vor avea la dispoziţie mii de oferte speciale, disponibile în peste 200 de unităţi de cazare din staţiunile de la Marea Neagră.

"Campania Black Friday reprezintă ocazia ideală pentru toţi cei care doresc să îşi planifice din timp vacanţa pentru vara 2025 să profite de cele mai mari reduceri din an. Mulţi turişti şi-au arătat deja interesul şi aşteaptă această perioadă pentru că ştiu că e o oportunitate să facă economii la bugetul de vacanţă şi, în acelaşi timp, să-şi asigure din timp sejurul în cea mai populară destinaţie de vară din România. Considerăm că am creat premisele necesare pentru a înregistra o creştere a numărului de rezervări faţă de anul trecut: avem mai multe oferte speciale şi am adăugat peste 50 de unităţi de cazare în plus faţă de campania din 2023, din dorinţa de a veni în întâmpinarea turiştilor noştri cu o gamă cât mai variată de produse turistice şi cu reduceri semnificative", afirmă Ştefan Necula, director Litoralulromanesc.ro.

Peste 200 de hoteluri de la Marea Neagră participă în campania de Black Friday derulată de Litoralulromanesc.ro. Discountul maxim acordat - de 70% - este valabil, în limita disponibilităţii, la un hotel de trei stele din staţiunea Neptun, pentru sejururi efectuate în perioada 15 - 22 iunie 2025. O noapte de cazare rezervată cu discount de Black Friday costă de la 30 de lei de persoană şi poate fi achiziţionată la un hotel de două stele din staţiunea Eforie Nord pentru perioada 31 mai - 13 iunie.

"De la un an la altul există un interes tot mai ridicat din partea turiştilor pentru sejururi all inclusive pe litoralul autohton, iar în campania de Black Friday nu lipsesc astfel de oferte. Ne aşteptăm ca pachetele all inclusive puse în vânzare în acest weekend prelungit să fie printre cele mai solicitate pentru că am observat că mulţi dintre cei care fac o achiziţie de Black Friday au deja în vedere un buget şi sunt foarte atenţi la ce include pachetul rezervat - locuri de joacă, piscină, plajă privată şi alte facilităţi. Pe lista unităţilor incluse în campanie sunt hoteluri foarte populare în rândul turiştilor noştri tocmai din motivele menţionate mai sus", adaugă Ştefan Necula.

Astfel, de Black Friday pachetele all inclusive au preţuri ce pornesc de la 2540 lei/camera/sejur 5 nopţi la un hotel de trei stele în Eforie Nord, de la 2790 lei/camera/sejur 5 nopţi la un hotel de patru stele în Olimp şi de la 2850 lei/camera/sejur 6 nopţi la un hotel de trei stele în Jupiter.

Turiştii care caută oferte la hoteluri din sudul litoralului vor găsi pachete cu preţuri ce pornesc de la 60 de lei/camera/noapte la un hotel de două stele din Eforie Nord, de la 66 de lei/camera/noapte (doar cazare) la un hotel de trei stele şi de la 164 lei/camera/noapte la un hotel de patru stele, pachet ce include şi mic dejun. În nordul litoralului, tarifele pornesc de la 102 lei/camera/noapte (doar cazare) la un hotel de două stele, de la 418 lei/camera/noapte (pachet all inclusive) la un hotel de trei stele din Mamaia şi de la 171 lei/camera/noapte (doar cazare) la un hotel de patru stele din Mamaia. La un hotel de cinci stele din Mamaia, o noapte de cazare în regim demipensiune costă de la 630 lei/camera dublă.

Toate pachetele achiziţionate în cadrul campaniei Black Friday sunt nerambursabile. De asemenea, turiştii trebuie să efectueze plata integrală până luni, 11 noiembrie, ora 17:00. Plata se poate face online, cu cardul, transfer bancar, cu cardul de vacanţă sau numerar. Rezervările se pot face telefonic sau online, pe www.litoralulromanesc.ro. Turoperatorul recomandă, de asemenea, adăugarea unei asigurări de tip storno pentru protecţie în caz de anulări neprevăzute.