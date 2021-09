Procesul de votare în congresul PNL a început. Cabinele de la nivelul 2 al pavilionului din Romexpo au început să se deschidă.

Într-un sondaj publicat pe site-ul www.bursa.ro, cititorii ziarului BURSA au apreciat că Ludovic Orban va câştiga alegerile interne, în urma congresului PNL.

Rezultatul sondajului arată că 64% din cititorii BURSA consideră că Orban va câştiga, în timp ce 36% consideră că noul preşedinte al PNL va fi Florin Cîţu

Premierul Florin Cîţu a fost huiduit în timpul discursului său din cadrul Congresului PNL. Mai mulţi oameni din sală au cerut demisia premierului şi au fluierat.

"Ştiţi că asta înseamnă să vă daţi jos propriul Guvern. Deci numai Dragnea făcea asta. Câtă emoţie! Frumos, frumos. Deci PNL este viu şi asta trebuie să vadă toţi românii. Democraţie. Vă salut pe toţi, dragi colegi liberali. O campanie lungă şi dificilă, nu e aşa? Aşa e, dar eu vă spun că nu regret nimic din această campanie pentru am văzut că românii au nevoie de liberalism. Am mers în toată ţara pentru că am vrut să cunosc toate problemele cu care se confruntă comunităţile locale, dar şi dvs personal, colegi liberali. Probleme pentru care aţi primit doar promisiuni. Vă promit că nu o să vă dezamăgesc", le-a spus Cîţu contestatarilor.

Orban a intervenit: "Am rugămintea, către toţi susţinătorii mei, domnul Florin Cîţu îşi prezintă moţiunea, să stea liniştiţi şi să îl lase să îşi prezinte moţiunea. Noi suntem pozitivi. Rugămintea mea către toţi susţinătorii mei să îl lăsăm să îşi prezinte moţiunea"

"Domnule preşedinte, nu am nevoie de susţinere. Pot să îmi susţin moţiunea şi în uralele tuturor românilor. Eu pot să îmi susţin moţiunea. Do your worst. Eu ştiu că nu am fost perfect, am făcut greşeli, dar doar echipa câştigătoare a avut o campanie optimistă şi pozitivă pentru că am avut încredere în voi, toţi colegii liberali. Ştiu că astăzi veţi lua decizia corectă. Colegi liberali, eu sunt Florin, omul care nu a intrat demult în politică, dar care a muncit mult ca să ajungă aici. Şi pentru asta vă mulţumesc vouă", a fost replica lui Cîţu.

Ludovic Orban a încercat să calmeze spiritele şi a rugat pe cei care îl susţin să se liniştească.