Locuinţele verzi sunt o "oportunitate de mai multe trilioane de euro"

Piaţa în plină dezvoltare a locuinţelor verzi din Europa este o oportunitate de mai multe trilioane de euro - dar creditorii trebuie să fie atenţi la greenwashing, a avertizat un consorţiu paneuropean, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit Alexandrei Hedesiu, managing partner la EnerSave Capital şi purtător de cuvânt SMARTER Finance for EU: "Nevoia de a trece rapid la un stoc de locuinţe europene ecologice, cu amprentă de carbon redusă, reprezintă o oportunitate de mai multe trilioane de euro - şi este una pe care comunitatea financiară trebuie să o îmbrăţişeze." Hedesiu a vorbit după evenimentul de lansare SMARTER Finance for EU pentru sectorul bancar, "Banking on green homes: explorer the world of sustainable finance". Desfăşurat la Bruxelles pe 23 mai, evenimentul s-a concentrat pe sprijinirea sectorului bancar şi pe procesul de "ecologizare" a portofoliilor bancare.

Finanţat de Uniunea Europeană, SMARTER Finance for EU este un consorţiu de consilii pentru construcţii verzi, agenţii de energie, ONG-uri şi experţi sectoriali. Proiectul îşi propune să demareze ecologizarea şi decarbonizarea în masă a parcului de locuinţe din Europa prin deblocarea unui stoc de locuinţe verzi aliniate la taxonomia UE în valoare de 100 de miliarde de euro. Din acestea, peste 10 miliarde de euro au fost deja investite în locuinţe verzi.

La evenimentul de la Bruxelles, la care au participat finanţatori imobiliari şi investitori, a fost lansat şi un program de formare profesională pentru specialiştii din sectorul financiar care doresc să se perfecţioneze în domeniul finanţării verzi pentru sectorul imobiliar, cu scopul de a îşi îmbunătăţi competenţele în ceea ce priveşte ecologizarea portofoliilor. Hedesiu a spus că instruirea va juca un rol cheie în dotarea profesioniştilor din domeniul financiar cu cunoştinţe şi abilităţi specializate în finanţarea verde, concentrându-se pe proiecte de locuinţe durabile şi strategii de investiţii ecologice.

În deschiderea evenimentului, Ciaran Cuffe, raportor special al Parlamentului European pentru Directiva reformată privind performanţa energetică a clădirilor (EPBD) recent adoptată, a declarat: "Finanţarea joacă un rol cheie în asigurarea unei tranziţii energetice. Fără fonduri adecvate, Acordul Verde European pur şi simplu nu va avea succes. Potrivit Comisiei Europene, un total de 275 de miliarde de euro vor fi investiţi în renovarea clădirilor în fiecare an pentru a atinge obiectivele iniţiativei de renovare. În plus, directiva încurajează statele membre să creeze un cadru politic de sprijin care să stimuleze adoptarea de măsuri de eficienţă energetică în clădiri. Aceasta presupune dezvoltarea unor programe de sprijin financiar precum împrumuturi verzi, credite ipotecare pentru eficienţă energetică şi alte mecanisme financiare care oferă termeni şi condiţii favorabile ocupanţilor, proprietarilor şi dezvoltatorilor de clădiri".

Toate locuinţele noi din Europa trebuie să îndeplinească obiective ţintă obligatorii referitoare la impactul climatic pe toată durata ciclului de viaţă a clădirii (de exemplu, emisiile de gaze cu efect de seră eliberate în etapele de construcţie, operare şi deconstruire/demolare) şi să producă zero emisii până în 2030. Acesta a fost mesajul pe care Thibault Roy, reprezentantul Comisiei Europene DG ENER, l-a transmis delegaţilor. Rostislav Rozsypal, reprezentantul DG FISMA a vorbit despre cadrul de reglementare al taxonomiei UE.

Noua directivă include, de asemenea, câteva prevederi suplimentare privind clădirile ecologice, cum ar fi cerinţe pentru mobilitate durabilă, infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice, efect redus de insulă de căldură, calitatea aerului interior şi asigurarea confortului ocupanţilor.

Vorbind despre implicaţiile directivei, Dr. Ec. Monica Ardeleanu, coordonatorul iniţiativei SMARTER Finance for EU, a declarat: "Noua EPBD presupune o schimbare de paradigmă. Orice finanţator sau dezvoltator care până acum a încercat să adopte o interpretare redusă a cerinţelor ecologice, în temeiul noii politici UE trebuie să-şi schimbe abordarea. Răspunsul este adoptarea unei certificări exhaustive pentru locuinţele verzi, bazată pe dovezi."

Clădirile sunt responsabile pentru aproximativ 40% din consumul de energie al UE şi 35% din emisiile de gaze cu efect de seră. De aceea, intenţia UE este exprimată la începutul primului articol al directivei, stabilind contextul "realizării unui stoc de clădiri cu emisii zero până în 2050."

Potrivit Monicăi Ardeleanu: "Vremea eforturilor simbolice pentru îmbunătăţirea mediului a apus de mult. Sectorul imobiliar se confruntă cu o conjunctură favorabilă de factori care vor obliga dezvoltatorii imobiliari, investitorii şi proprietarii să treacă rapid la locuinţe de înaltă performanţă, cu impact redus asupra mediului, locuinţe verzi cu beneficii atât pentru cetăţenii europeni, cât şi pentru investitori şi planetă."

Delegaţii au văzut studii de caz despre produse de finanţare ecologică de succes de la Noel Ross, şeful de management al portofoliului al companiei irlandeze Ardcairn Capital şi Vladimir Kalinov, Vicepreşedinte Retail la Raiffeisen Bank România.

Potrivit lui Vladimir Kalinov: "Au trecut mai bine de 10 ani de când cooperăm cu Romania Green Building Council, chiar de când acesta nu era un subiect foarte popular, deoarece piaţa nu era pregătită la acel moment. Raiffeisen Bank România a stabilit standardul în acest sens, deoarece noi am fost pionieri în finanţarea durabilă. Şi de fapt astăzi, după introducerea politicilor europene, rămânem în topul finanţatorilor caselor verzi. Romania Green Building Council are misiunea de a emite certificările şi de a oferi astfel încredere investitorilor şi viitorilor cumpărători, misiune care este în linie cu viziunea Raiffeisen Bank de a continua să construiască o societate durabilă în România. Suntem foarte încrezători că este abordarea corectă şi rezultatele ne-au dovedit că suntem pe drumul cel bun în finanţarea caselor verzi pentru români".

Hanane El Hayek, şeful departamentului de finanţe sustenabile la Certivea/GBC Franţa a prezidat o discuţie cu experţi în finanţare durabilă pentru sectorul imobiliar, precum Eduardo Hernandez O´Reilly, analist senior în finanţe structurate UCI; Alexios Fragkiadakis, consilier al departamentului climat din cadrul BEI; Joăo Tomaz, directorul adjunct al asociaţiei bancare din Portugalia; Anna-Maria Spyriouni, şef de politică europeană la Climate Bonds Initiative; şi Stephen O'Shea, şeful construcţiilor durabile la cel mai mare constructor de proiecte rezidenţiale din Irlanda, Cairn Homes PLC.

O'Shea a confirmat în cadrul conferinţei că firma sa urmăreşte deja criteriile SMARTER Finance for UE, prin aplicarea obiectivelor de construcţie ecologice pe baze ştiinţifice. În 2022, Cairn a început să pună în aplicare certificarea HPI în proiectele rezidenţiale pentru a demonstra respectarea taxonomiei UE. Compania aplică acum HPI în toate proiectele sale.

Vorbind la eveniment, O'Shea a spus: "Cumpărătorii instituţionali preferau certificările de la terţe părţi şi am ales HPI pentru că a fost conceput pentru a răspunde nevoilor specifice ale pieţei irlandeze şi era, de asemenea, aliniat la taxonomie, astfel încât am putut să îl folosim ca mijloc de evidenţă a alinierii. De asemenea, am realizat că instrumentele de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător sunt deosebit de utile atunci când avem de-a face cu proiecte ce se desfăşoară de-a lungul a mai multor ani, cu echipe de proiectare şi construcţie mari. Ele servesc drept "busola proiectului", asigurând că scopul este atins prin mai multe acţiuni individuale."

Delegaţii au văzut, de asemenea, prezentări despre programe şi sprijin gata de implementat, inclusiv programele de certificare ecologică aliniate la taxonomia UE din România şi Irlanda.

În urma invaziei Ucrainei de către Rusia, sărăcia energetică este în creştere în toată Europa. Liderul SMARTER Finance for EU pentru sărăcie energetică, Iva Merheim-Eyre de la Habitat for Humanity a lansat campania "Let's Build Green and Elevate!", care se concentrează pe implicarea municipalităţilor în tranziţia ecologică a Europei, precum şi pe sprijinirea şi reconstrucţia Ucrainei, bazându-se pe exemple inovatoare de finanţare verde hibridă. Accentul lui Merheim Eyre asupra sărăciei energetice a fost completat de CEO-ul Onesto, Hans Vermeulen, care a prezentat credite ipotecare verzi pentru persoanele vulnerabile.

Evenimentul a fost deschis de Hans Rhein, şeful de unitate (LIFE Energy and Climate) de

la CINEA, Agenţia Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură şi Mediu. Proiectul SMARTER Finance for EU a primit finanţare prin programul UE LIFE - Tranziţie la Energie Curată.

Vorbind după lansarea programului de formare pentru profesioniştii din sectorul financiar care doresc să se perfecţioneze în domeniul finanţării verzi, Alexandra Hedesiu a spus: "Această iniţiativă de formare profesională oferă un curriculum robust, care cuprinde tematici cheie precum certificările locuinţelor verzi şi alinierea la taxonomia UE, evaluarea portofoliului de credite imobiliare, raportarea, managementul riscurilor, conformitatea cu reglementările în vigoare, precum şi strategiile de marketing pentru finanţarea verde. Evenimentul de lansare a atras atenţia părţilor interesate cheie din sectorul financiar şi a subliniat rolul esenţial al programului în promovarea creşterii economice durabile şi în abordarea provocărilor stringente".