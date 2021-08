LUDOVIC ORBAN:"Sunt unii entuziaşti care încearcă să intervină în competiţia internă din PNL"

Liderul PNL, Ludovic Orban, susţine că există "entuziaşti" care încearcă să intervină în competiţia internă pentru funcţia de preşedinte al partidului, precum şi "suciri, răzgândiri şi dezertări" pe care nu şi le poate explica, dar afirmă că va continua să ducă bătălia până la congresul din 25 septembrie, folosindu-se exclusiv de "armele democratice", potrivit Agerpres.

Orban a fost rugat să detalieze ieri seară, în cadrul unei emisiuni la Digi24, o afirmaţie recentă a sa, potrivit căreia ar exista persoane din exteriorul PNL care "îşi bagă coada de două luni în democraţia internă, care folosesc instrumente nedemocratice, care sucesc mâini la spate, care arată pisica, care umblă la scheletele din dulap ale unora şi altora".

"Sunt foarte multe suciri, răzgândiri, dezertări - nu le-aş spune trădări -, care nu au nicio explicaţie politică, n-au nicio explicaţie umană. Când vine un om şi îţi spune: nu pot să te susţin, pentru că eu nu pot să fiu împotriva statului de drept - dau aşa, un exemplu - sau când vine altul şi îţi spune: domnule, vezi că de acolo am primit semnale că nu e bine să te susţin pe tine... Nu vreau să detaliez, am transmis un mesaj, că eu sunt un om care îmi duc campania în mod democratic, numai cu argumente pozitive, un om care niciodată nu a apelat la niciun fel de instrument de a convinge oamenii să acţioneze împotriva voinţei şi că asta este democraţia şi, pe baza acestei democraţii, fiecare om trebuie lăsat să îşi formeze opţiunea după propriul discernământ şi să voteze conform propriei voinţe", a explicat Orban.

Preşedintele PNL a adăugat că există "entuziaşti" care încearcă să intervină în competiţia internă din partid, dar că nu va renunţa să lupte pentru un nou mandat.

"Mai sunt unii mai entuziaşti care încearcă să intervină în competiţia internă. Asupra acestui subiect prefer să nu discut. Eu am transmis un mesaj, că eu duc competiţia până la capăt, că sunt un om care voi da bătălia până în 25 septembrie şi că nu voi folosi altceva, în această competiţie electorală, decât armele democratice, aşa cum am fost toată cariera mea. (...) Eu nu caut explicaţii senzaţionale, eu am transmis un mesaj, care cred că mesajul, pentru orice om implicat şi care are cât de cât informaţii, are noimă şi este un mesaj care este înţeles de colegii mei de partid", a declarat Orban.

Întrebat despre o declaraţie a lui Virgil Guran, în legătură cu o posibilă implicare a serviciilor de informaţii în competiţia din PNL, Ludovic Orban a spus că este o opinie a colegului său de partid, dar în acelaşi timp a reamintit despre dosarul care i s-a deschis înainte de a candida la funcţia de primar al Capitalei.

"Este opinia colegului meu, dar eu sunt Stan Păţitul. Vreau să vă aduc aminte că eu am fost scos din cursa pentru Primăria Capitalei, în 2016. M-am retras pentru că sunt un om de onoare şi am făcut ceea ce foarte puţini oameni politici au făcut, ca, atunci când planează suspiciuni asupra lor, să stea o perioadă în umbră, până instanţa se pronunţă asupra acuzaţiilor. Eu atunci mi-am dat demisia din toate funcţiile, practic am rămas simplu deputat şi nici nu am mai candidat la Parlament, iar ulterior am fost achitat. (...) S-a născut un dosar în precampania electorală, cu puţine zile înainte de depunerea candidaturii, care n-a stat în picioare şi în care eu am fost achitat de către instanţă. Dar care a fost rezultatul politic?", a afirmat preşedintele PNL.