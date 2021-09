Lunic Franchising and Consulting a coborât sub pragul de 5% deţinere la Sphera

Lunic Franchising and Consulting Ltd., companie deţinută de Lucian Vlad şi înregistrată în Limassol, Cipru, a ajuns, în data de 2 septembrie, la o deţinere de 4,69% din Sphera Franchise Group (SFG), sub pragul de 5% faţă de care este necesară raportarea la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), se arată într-un comunicat al operatorului lanţurilor de alimentaţie publică, remis BVB.

La jumătatea acestui an, Lunic Franchising and Consulting Ltd avea 10,84% din Sphera Franchise Group, conform raportului semestrial al companiei. La listarea Sphera din noiembrie 2017, Lucian Vlad vânduse 22,34% din companie, pachet pe care-l deţinea prin Lunic Franchising and Consulting Ltd, rămând cu o deţinere de 10,99%, prin Anasa Properties SRL. În noiembrie 2019 a transferat pachetul de aproape 11% de la Anasa Properties la Lunic Franchising and Consulting.

Pentru primele şase luni ale acestui an, compania, ce operează lanţurile restaurantele Pizza Hut, KFC şi Taco Bell, a raportat un profit net la nivel consolidat de 5,2 milioane de lei, comparativ cu o pierdere de 22,36 milioane de lei, în condiţiile în care vânzările în restaurante şi-au revenit puternic, cu o creştere anuală de 46%, la 444,54 milioane de lei.

Conform raportului, după o lungă perioadă de instabilitate cauzată de pandemia Covid-19, Sphera Franchise Group a încheiat trimestrul al doilea din 2021 cu rezultate record, înregistrând cel mai bun trimestru secund din istoria companiei, cu vânzări consolidate de 233,1 milioane de lei, respectiv o creştere de 119% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

După ce a fost lovită sever de măsurile impuse de autorităţi pentru limitarea răspândirii pandemiei Covid-19, ceea ce s-a văzut şi în preţul acţiunii ce a atins minimul istoric de 11,9 lei în noiembrie anul trecut, acum, cotaţia SFG se află pe un trend ascendent pe termen mediu. De la începutul anului, preţul acţiunilor companiei are o creştere de 22,45%.

Pe lângă Lunic Franchising and Consulting, la jumătatea anului, Tatika Investments (Cipru) avea 28,23% din acţiunile SFG, iar Computerland România - 20,53% şi Wellkept Group (România) - 16,34%. Tatika Investments şi Wellkept Group sunt deţinute de Radu Dimofte, iar Computerland de Nicolae Badea.

Faţă de preţul acţiunii SFG de la finele săptămânii trecute, evaluarea bursieră a Sphera Franchise Group se ridica la 698,39 milioane de lei.