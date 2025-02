Marius Mihăilescu preia funcţia de CEO Beko România, Moldova, Grecia, Malta şi Cipru

Beko România anunţă numirea domnului Marius Mihăilescu în funcţia de CEO Beko România, Moldova, Grecia, Malta şi Cipru. Acesta a preluat noul rol începând cu data de 1 ianuarie 2025 de la domnul Murat Buyukerk, care îşi încheie mandatul de şapte ani în care a coordonat operaţiunile locale, urmând să exploreze noi oportunităţi profesionale, conform unui comunicat transmis redacţiei.

În cei 7 ani petrecuţi în cadrul Beko România, domnul Murat Buyukerk a lăsat o amprentă semnificativă, ghidând compania printr-o perioadă de transformare şi consolidare. Cu o viziune strategică, acesta a reuşit să construiască conexiuni solide între valorile Grupului din care Beko România face parte, realităţile locale ale pieţei din România, consolidând orientarea către sustenabilitate şi inovaţie, încrederea şi colaborarea pe toate planurile. Contribuţiile sale au fost fundamentate pe succesul continuu şi integrarea Beko România într-o reţea globală solidă şi respectată, potrivit comunicatului.

"Privind în urmă, mă simt onorat că am avut oportunitatea de a contribui la succesul Beko în această regiune, alături de o echipă remarcabilă, care excelează prin implicare şi profesionalism. Pentru mine, România este o ţară pe care o consider acasă, dar în acelaşi timp o piaţă strategică pentru Beko, cu un potenţial extraordinar. În cei 7 ani de mandat, am avut privilegiul de a susţine economia locală, să întăresc legăturile cu comunităţile locale şi să clădesc legături puternice între valorile globale şi realităţile din piaţa locală. Retragerea mea din acest rol vine cu convingerea că domnul Marius Mihăilescu va duce mai departe valorile noastre. Sub conducerea sa, sunt încrezător că echipa va depăşi aşteptările, continuând să stabilească noi standarde de inovaţie, sustenabilitate şi impact pozitiv, inspirând în acelaşi timp generaţiile viitoare. În ceea ce mă priveşte, voi continua să rămân dedicat acestei ţări, îmbrăţişând un nou parcurs profesional alături de American Hospital - Koç Health Care Romania şi alte companii de prestigiu care investesc în România", a declarat domnul Murat Buyukerk Country Director and Executive Board Member al American Hospital - Koç Health Care Romania.

Pe lângă acest rol, domnul Murat va prelua şi funcţiile de membru în Consiliul de Administraţie al Eco Sun Niculeşti şi Euromec-Ciocănari (Entek România), ARCwaste România, precum şi Advisory Board Member pentru companii turceşti de prestigiu care investesc în România, precum Trendyol şi Kibar Holding.

Despre Marius Mihăilescu

Cu o experienţă de peste 26 de ani în poziţii de conducere în companii multinaţionale de renume precum Colgate Palmolive, Philips şi Indesit, cât şi peste 9 ani petrecuţi în cadrul Beko România, domnul Marius Mihăilescu s-a remarcat prin abordarea sa vizionară, capacitatea de a naviga în medii de business complexe, îmbinând gândirea strategică cu înţelegerea profundă a pieţei, a nevoilor consumatorilor şi a partenerilor de business. În noul său rol de CEO în cele 5 ţări, va continua să susţină obiectivele de creştere sustenabilă ale companiei şi să consolideze poziţia acesteia pe pieţele pe care le va coordona.

"Este o mare onoare să preiau această responsabilitate şi să continui alături de o echipă care este pentru mine o adevărată familie, unită de aceleaşi valori fundamentale. Încrederea şi sprijinul reciproc ne motivează să continuăm dezvoltarea relaţiilor durabile, care să aibă un impact real asupra oamenilor şi asupra mediului. Succesul unei echipe este definit de amprenta pe care o lăsăm, de încrederea pe care o construim şi impactul pozitiv pe care îl avem asupra calităţii vieţii tuturor celor cu care interacţionăm. Alături de echipele din ţările pe care le coordonez, ne propunem să ducem mai departe misiunea de a oferi soluţii care îmbunătăţesc viaţa consumatorilor şi de a crea valoare pe termen lung. Priorităţile noastre rămân dezvoltarea durabilă şi consolidarea poziţiei deţinute în pieţele deservite. Cred cu tărie că doar prin colaborare şi asumarea responsabilităţii faţă de consumatori şi parteneri putem genera un impact pozitiv care să depăşească graniţele industriei, iar această viziune ne va ghida eforturile in viitor", a declarat domnul Marius Mihăilescu, CEO Beko România, Moldova, Grecia, Malta şi Cipru.

De-a lungul anilor, Beko România s-a impus ca un reper în domeniul sustenabilităţii, transformând angajamentul faţă de mediu într-o parte centrală a strategiei sale de business, cu impact asupra întregului lanţ valoric, de la designul produselor eficiente energetic, la promovarea unui stil de viaţă mai sănătos pentru consumatori. Compania investeşte în comunităţi locale şi sprijină iniţiative care vizează educaţia pentru sustenabilitate, implicarea socială şi reducerea amprentei de carbon.