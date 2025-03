Mărturii despre studentul Georgescu de la foştii săi colegi

Descrierea lui Călin Georgescu ca un personaj enigmatic şi controversat a fost realizată de foştii săi colegi, care au spus că aveau semne de întrebare cu privire la posibilele sale legături cu regimul comunist şi fostele structuri ale Securităţii, potrivit celor consemnate de investigatoria.ro.

Mai mulţi foşti colegi ai lui Călin Georgescu din perioada în care acesta studia la Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare din Bucureşti au ieşit la suprafaţă cu mărturii care pun în lumină un comportament neobişnuit al acestuia şi legături care ar putea ridica suspiciuni. Mărturiile oferite de foştii colegi nu sunt doar criticile obişnuite despre comportamentele unui coleg de facultate, ci se axează pe acuzaţii mult mai grave.

Mai multe dintre persoanele intervievate afirmă că, pe vremea studenţiei, Călin Georgescu era cunoscut drept un student retras şi închis, dar care trezea nelinişte în jurul său din cauza comportamentului său ciudat şi a relaţiilor cu autorităţile. Unii dintre foştii săi colegi susţin că Georgescu nu se exprima niciodată prea mult despre problemele politice ale vremii, dar că îşi manifesta întotdeauna o dorinţă puternică de a fi în "lumea celor care decid", ceea ce ar putea sugera o tendinţă de a se alinia cu puterea regimului comunist, chiar dacă nu se expunea direct în faţa autorităţilor.

Una dintre colegele lui Georgescu, care acum este pensionară, a împărtăşit gândul că fostul ei coleg de facultate ar putea deveni preşedintele ţării noastre o sperie atât de tare, încât le-a spus propriilor ei copii că, dacă scenariul acesta se va adeveri, ei trebuie să plece din ţara lor.

"Ce pot să spun de omul ăsta? Nu reprezintă nimic, să ştii. Este un om fără valoare, deşi nici om nu pot să-i spun. Eu am o părere extraordinar de proastă despre el. Este posibil ca nu toată lumea să aibă părerea asta, dar noi fugeam de el în facultate. Pentru că indiferent ce se vorbea... Ştii cum vorbesc tinerii... Se afla tot ce vorbim.

Pentru mine, şi n-o să-mi scoată nimeni din cap lucrul ăsta, el era un informator care era foarte sârguincios, care îşi făcea bine treaba şi, drept urmare, n-a fost niciun student prea bun în facultate. A luat repartiţie prin Făgăraş, unde luau de obicei, cei care aveau medii mai mici.

Dar pentru că mama lui avea poziţie foarte bună, că era la Ministerul Agriculturii, a ajuns în Bucureşti, în timp ce colegi de-ai lui care erau foarte buni nu au ajuns ca el. Dar el a avut alţi părinţi.

Era un om pe care toţi îl evitam. Mai vorbeau colegii cu el, dar strictul necesar. Eu chiar am avut o discuţie cu foştii colegi pe un grup de-al nostru. Şi m-a întrebat un coleg de ce sunt aşa pornită. Şi i-am spus că eu înţeleg ca pe mine să mă reprezinte omul care are valoare, dar ăsta n-are nicio valoare. Nici profesională, nici ca om. Nu zic că e deştept sau nu. Dar să fie un om, să aibă un caracter frumos. Pe mine omul ăsta nu mă poate reprezenta.

Şi chiar i-am spus că eu am avut un şoc în seara alegerilor, eram pe undeva prin Banat, când am auzit că un independent, pe nume Călin Georgescu, a luat cele mai multe voturi. N-am dat nicio importanţă. Când i-am văzut figura am zis că nu pot să cred aşa ceva. Şi am sunat o fostă colegă să mă asigur că e el. Şi le-am spus colegilor din grup: "Voi nu aveţi tăria şi nu aveţi puterea să spuneţi cine este omul ăsta?"

Dacă era el şi Ciolacu, era prima dată în viaţă când eu votam un pesedist. Eu pe acest om nu pot să-l votez. Drept urmare, am fost dată afară din listă de către unii. Hai să îţi spun ceva: colegii lui de grupă îl cunosc foarte bine. Ce pot eu să spun că noi îl evitam şi fugeam, să nu cumva să vorbim ceva faţă de el, pentru că ştia militia. Nu pe mine, dar alţi colegi au mai fost întrebaţi. Atunci se spunea, dar nu sunt sigură, că cei de la Securitate i-au pus condiţia că, dacă el se prezintă în continuare foarte bine şi lucrează foarte bine cu ei, n-o să rămână acolo, la Făgăraş. Drept urmare, n-a rămas acolo. Singurul lui merit, lucru pe care îl apreciez, a fost că a învăţat nişte limbi străine, pentru că părinţii lui vorbeau limbi străine, pentru că lucrau unde lucrau.

El a avut alte şanse. Prima lui soţie a fost colegă cu el. Dar ea nu intră în discuţii cu noi pe grup, atât a zis: că au avut păreri diferite şi să ştii că nici fiul cu prima soţie nu şi l-a ajutat. Cel cu terenurile de tenis din Herăstrău.

Spune-mi şi mie cine pleca pe vremea lui Ceauşescu în America sau în Moscova? Noi nu plecam, că asta era. Dar el a fost. Eu pe vremea lui Ceauşescu n-am mâncat icre negre. Sigur nici nu le văzusem. Dar el a mâncat. Şi nu se poate ca acestui om în continuare să îi fie bine! A beneficiat mereu. Un lingău din ăla care linge şi pupă numai ca să-i fie bine. Nu am cuvinte...

Nu cred că există vreun alt coleg de-al nostru cu un asemenea caracter. Şi, drept urmare, în timp, am văzut că şi alţi colegi de-ai noştri au început să comenteze. Cum să îţi spun? Eu am spus tuturor: dacă acest om va ajunge preşedinte vom fi foarte rău. Eu sunt bătrână, am 63 de ani. Dar tineretului îi spun că plece din ţară, nu mai are ce să mai caute în ţara asta cu el preşedinte. Şi eu, dacă aş avea mai puţini ani, şi Georgescu ar fi preşedinte, aş pleca din ţară. Nu este de stat.

Nu aveţi idee cât e de diabolic acest om. Calcă pe orice ca să fie el foarte bine. În momentul în care cunoaşteţi ce caracter are, fugiţi. Vreau să spun aşa: prin poziţia pe care o are poate face foarte mult rău. E ranchiunos, invidios, tot ce poate fi mai rău la un om. Oricine, până la urmă, dacă trebuie să fie preşedinte, numai acest om nu! Tata m-a învăţat aşa: atunci când mă duc seara la culcare şi am pus capul pe pernă să dorm liniştită. Alături de omul ăla nu aş fi dormit liniştită.", a spus aceasta, potrivit investigatoria.ro

"Era clar că nu era genul de om cu care să discuţi deschis, mai ales despre regimul comunist. Dacă spuneaţi ceva, cum ar fi critici la adresa lui Ceauşescu sau a partidului, vă căuta Miliţia mai târziu", povesteşte unul dintre foştii colegi care a dorit să îşi păstreze anonimatul. Acesta adaugă că "nu îţi dădeai seama niciodată ce gândea cu adevărat, dar întotdeauna părea că ştie mai multe decât alţii."

"Mai mulţi colegi mi-au spus despre el că ar avea legături cu serviciile, motiv pentru care nu a fost membru al partidului comunist, aşa cum am fost practic obligaţi să fim toţi cei din primii 15-20 ai anului nostru. Era un motiv în plus să-l evit. Nu l-am mai întâlnit după absolvire niciodată.

Am aflat unele lucruri banale de la terţe persoane: că a avut un fiu, că a divorţat de colega noastră, că s-a înscris în partidul ecologist, mai târziu că s-a stabilit în Austria. Ştiu că a făcut un doctorat în pedologie cu fostul nostru profesor de la această disciplină. Eu nu am avut atracţie pentru asemenea materii, pe care nu le consider ştiinţe.

Nu i-am urmărit traseul şi cariera în mod special. Eu nu am participat la întâlnirile periodice ale studenţilor din promoţia noastră. Dar cred că nici el. Cert este că nu l-am întâlnit ulterior. Vă rog, dacă folosiţi aceste informaţii să nu menţionaţi numele meu. Sunt lucruri pe care cred că vi le-ar fi putut spune oricine.", spune un alt coleg.

Cu toate acestea, Călin Georgescu nu este văzut cu aceeaşi ochi de foştii săi colegi, fiind şi persoane care l-au descris ca pe "un coleg foarte plăcut".

Potrivit unei surse apropiate de cercurile de studenţi din acea perioadă, Georgescu ar fi semnat, în anul IV de facultate, un angajament de informator, la insistenţa unei unităţi militare speciale - unitatea 0659, o unitate a Securităţii care se ocupa cu transmisiuni şi contrainformaţii radio.

Aceste acuzaţii sunt, desigur, greu de dovedit, dar impactul lor asupra imaginii unui candidat prezidenţial este semnificativ. În ciuda acestora, Georgescu susţine că nu a avut nicio legătură cu Securitatea şi că CNSAS a emis o adeverinţă în care a fost declarat "necolaborator al Securităţii". Totuşi, existenţa acestei adeverinţe nu elimină complet suspiciunile.

De asemenea, un alt aspect controversat al carierei lui Georgescu îl reprezintă faptul că acesta a reuşit să obţină mai multe misiuni externe, inclusiv în ţări ca Regatul Unit sau Statele Unite ale Americii, ceea ce a stârnit şi mai multe întrebări legate de posibilele sale relaţii cu regimul comunist. Mai mult de atât, el a plecat fără să figureze cu un paşaport/document pentru deplasările efectuate. Foştii săi colegi susţin că acest lucru este suspect, având în vedere perioada în care aceste plecări s-au realizat şi faptul că regimul comunist era extrem de selectiv cu privire la cine putea să călătorească în afaceri externe.

În ciuda acestor acuze grave, care ridică întrebări legate de integritatea şi comportamentul său în perioada regimului comunist, Călin Georgescu a reuşit să îşi construiască o carieră de succes după 1989, ajungând în funcţii importante, inclusiv în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi fiind o figură influentă în politica din ţara noastră.