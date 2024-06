McDonald's în România a lansat Raportul de sustenabilitate pentru anul 2023

Premier Restaurants România, operatorul lanţului de restaurante McDonald's în România, a publicat raportul de sustenabilitate pentru anul 2023. Raportul oferă o perspectivă de ansamblu a activităţii McDonald's la nivel naţional şi a impactului economic, social şi de mediu, în perioada ianuarie - decembrie 2023.

McDonald's pune pe primul loc clienţii, angajaţii, furnizorii şi partenerii din industrie şi continuă să investească şi să se implice în comunităţile din care face parte. În 2023, compania a deschis şase noi restaurante, asigurând servicii de calitate şi o experienţă cât mai bună. Totodată, McDonald's a pus la dispoziţia angajaţilor traininguri şi oportunităţi de dezvoltare profesională la nivel naţional, primind certificarea de angajator de top în România, prin programul "Best Places to Work", şi a consolidat parteneriatele cu furnizorii locali. În ceea ce priveşte responsabilitatea socială, McDonald's a susţinut activitatea Fundaţiei pentru Copii Ronald McDonald şi a extins programul intern de voluntariat, Voluntar@M.

"Ne bucurăm să împărtăşim pentru al cincilea an la rând rezultatele McDonald's în România în domeniul sustenabilităţii. În 2023, am continuat să investim şi să ne implicăm activ în comunitate, am ajuns la 102 restaurante la nivel naţional şi am implementat mai multe iniţiative ecologice în restaurantele noastre. În acelaşi timp, suntem conştienţi că eforturile noastre trebuie să fie constante pentru a ne atinge obiectivele şi pentru a deveni o companie mai sustenabilă. Aşadar, vom continua să fim transparenţi, să analizăm cu atenţie acţiunile şi impactul nostru asupra mediului şi, cu aceeaşi determinare de până acum, vom lua măsuri pentru a integra noi practici şi materiale sustenabile în restaurante.", a declarat Valentin Truţă, Director General Premier Restaurants România.

Raportul de sustenabilitate include acţiunile şi rezultatele pentru fiecare dintre pilonii de activitate McDonald's în România.

McDonald's investeşte în expansiune şi digitalizare

Pentru a fi mai aproape de clienţi, McDonald's a deschis şase restaurante noi în Bucureşti, Botoşani, Drobeta-Turnu Severin, Craiova, Piteşti şi Dumbrăviţa, ajungând la finalul anului 2023 la un total de 102 restaurante la nivel naţional. Prin deschiderea acestora s-au creat noi locuri de muncă şi oportunităţi de dezvoltare pentru echipe.

De asemenea, McDonald's a continuat să investească în soluţii digitale, cum ar fi Experience of the Future, care modernizează experienţele din restaurante, reduce timpul de aşteptare pentru clienţi şi ajută la reducerea risipei alimentare în bucătărie. La finalul lui 2023, aproape 90% dintre restaurantele McDonald's erau dotate cu această tehnologie. Compania va continua investiţiile, astfel încât toate unităţile să beneficieze de această experienţă.

Totodată, aplicaţia de mobil McDonald's a înregistrat peste 4 milioane de descărcări, oferind acces la oferte personalizate, recompense şi informaţii nutriţionale despre produse.

Furnizori de încredere pentru ingrediente de calitate

McDonald's colaborează cu furnizori de încredere, asigurându-se că fiecare ingredient ajunge pe masă cu respect faţă de mediu, condiţii de muncă echitabile şi responsabilitate socială. Partenerii care livrează produse către McDonald's îndeplinesc standarde stricte de calitate şi siguranţă alimentară. Compania a desfăşurat şi în 2023 câte un audit de Siguranţă Alimentară şi unul de Responsabilitate Socială pentru fiecare furnizor ce livrează alimente către restaurantele din ţară.

În 2023, 30% din cheltuielile cu furnizorii au mers către producătorii locali, reflectând angajamentul companie de a susţine economia locală şi comunităţile din care face parte.

McDonald's a primit certificarea de angajator de top în România

McDonald's continuă să fie unul dintre cei mai mare angajatori din România la nivelul industriei alimentare. La finalul anului 2023, echipa număra 5.800 de membri, iar din februarie 2024, McDonald's a depăşit pragul de 6.000 de angajaţi. Acest progres subliniază succesul politicilor companiei de a crea un mediu de lucru sigur, inclusiv şi motivant, evidenţiat şi de rezultatele obţinute în sondajele interne, cu un scor de peste 94% în secţiuni precum colaborarea în echipă, relaţiile cu managerii, leadership, acţiunile de responsabilitate socială şi calitatea politicilor de resurse umane. În plus, McDonald's a primit certificarea de angajator de top în România, prin programul "Best Places to Work".

McDonald's oferă oportunităţi de dezvoltare profesională şi promovează din interior, astfel că poziţiile manageriale ocupate în restaurante sunt atribuite angajaţilor care au evoluat în companie. În acelaşi timp, compania a continuat să încurajeze performanţa şcolară, acordând burse în valoare totală de 300.000 lei net angajaţilor studenţi cu rezultate deosebite pe plan profesional şi academic.

Angajament pentru mediul înconjurător şi pentru planetă

2023 a reprezentat un an important pentru McDonald's în ceea ce priveşte investiţiile în noi măsuri şi soluţii pentru reducerea cantităţii de ambalaje folosite în restaurante, implementarea de soluţii pentru energie regenerabilă, utilizarea unor materiale sustenabile şi diminuarea amprentei de carbon. Compania a introdus în toate restaurantele tăvi din plastic 100% reciclat şi în 4 restaurante noi de tip Drive-Thru a integrat panouri fotovoltaice pentru consumul propriu. De asemenea, 60% dintre restaurantele McDonald's au coşuri de colectare separată, destinate clienţilor. Angajamentul McDonald's este de a folosi 100% ambalaje din surse regenerabile, reciclabile sau certificate până în anul 2025. În prezent, acest obiectiv a fost atins în proporţie de 95%.

Mai mult, grupul Premier Capital, în colaborare cu echipele globale McDonald's, contribuie activ la iniţiativele internaţionale privind schimbările climatice. Aceste eforturi includ implementarea strategiei de zero emisii de carbon până în 2050, măsuri de protejare şi conservare a pădurilor, precum şi reducerea emisiilor asociate cu producţia de carne de vită.

Implicare în comunitate

McDonald's se implică activ în proiecte care sprijină educaţia şi sănătatea. În calitate de partener de misiune al Fundaţiei pentru Copii Ronald McDonald, compania susţine Casele Ronald McDonald în România şi oferă sprijin familiilor în momente vulnerabile. În 2023, prin campania de strângere de fonduri derulată, s-au colectat donaţii în valoare de peste 3 milioane de lei pentru a oferi ajutor familiilor din România care au copiii spitalizaţi.

Pentru a încuraja implicarea echipei în acţiuni de voluntariat şi susţinerea comunităţilor locale, McDonald's a continuat şi în 2023 programul naţional intern Voluntar@M prin implicarea angajaţilor în acţiuni de ecologizare, plantare sau sprijin pentru Casele Ronald McDonald.