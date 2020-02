Meserie te halesc or te fac or te julesc

Lăsaţio băi mai moale... ăştia cu cultura ncap! Adică ce... fără haidegăr şi blaton nu înţelege băieţii cum e cu politica la românica? Păi ia tată dacilea că avem de dat... la tot cartierul. Doar să poţi mata să treci peste lambara duşoa...! Adică ce, noi suntem proşti în cap? Nu le-avem şi noi cu vorbele astea... aşa... mai naşpa?! Nu ştim şi noi cum e cu malu goş şi malu de vizavi de Siena? Să fi matale sănătos, că le-am bătut şi pe unul şi pe altul cît n-ai bătut matale muzeele din Rahova şi Ferentarii! Vrei clasici, ia nenicule clasici: "Eşti o zdreanţă pentru mine" (Nicolae Guţă); "Frunzuliţă de cicoare, curva-i curvă pînă moare" (Alex de la Caracal); "Eşti o curvă mică" (Vali Vijelie); "Pisi eşti o curvă" (Mihăiţă din Berceni); "Cînd iese lupul pe stradă" (Florin Salam)... şi... fără număr... fără număr... cîte-oi mai vrea, guriţă. Că... n-ai matale snagă, cîtă putirinţă dă vorbe-n cîră avem noi!

Nu glumesc, deloc! Cîtuşi de puţin! Lumea... dar, ce zic eu lumea, universul de idei, situaţii şi judecăţi de valoare din textele manelelor noastre, neaoşe şi dărătoare de atîta speranţă pentru viitorul cercetării muzicologice, lingvistice, psihosociale, sociologice şi, nu în cele din urmă, economice, este suficient pentru a înţelege totul şi încă ceva pe de-asupra despre "politica" cu care ne-a dotat Dumnezeu şi pe care noi o tratăm în consecinţă. Am primit-o ca pe un dar sfînt, prin urmare nu se poate, nu e cum şi nici îngăduit să o schimbe careva, în vreun fel. Aşa o primirăm, aşa să ne fie de bine!

Şi, unora, puţini e drept, slavă domnului, le este bine! Foarte bine! Iar, aici, nu mă refer la maneliştii de nunţi, saloane, Ateneu sau cluburi de fiţe, ci la cei care fac o neloială concurenţă profesională, într-o meserie pe care n-o ştiu decît după ureche: maneliştii de politică. Cum, de ce neloială? Păi, să o luăm metodic. Meseriaşii de manele or fi ei, unii, aşa... notorii, cunoscuţi adică şi dincolo de cartier. Mă rog, unii stau să se ia la trîntă cu celebritatea, accept. Dar, una peste alta, pînă să ajungă acolo, muncesc pe rupte să pună un video pe youtube sau să ajungă cu marfa pe suport, s-o cumpere consumatoru. Pînă sus, e stagiu greu, jos... la nunta de cartier. Păi, ia fă-te şi mata manelist, să văd... rezişti? Ajungi să te plătească careva pentru ce poţi? Şi, trebuie să poţi măcar vreo cinci, şase ore pe noapte, la o nuntă din astea, din popor. Că ăia, dacă nu le cînţi, dă cu sifoanele după tine şi s-a dus dracului tehnica şi instrumentele, cît ai zice Pantelimon! Asta, dacă nu te alegi şi cu vreo două trei coaste rupte, că mai iese şi cu bătaie, cîteodată, dacă apucă vreo doi trei să tragă ceva pe nas. Mă rog, riscurile meseriei, dar... e meserie grea... nenică... nu cum crede toţi pafariştii sclifoţi. Că manelistu nu prea apucă pensia şi nici nu moare de bătrîneţe! O arde... da... arde, vericule... ca lumînarea! Are şi ei bani, nu-i vorbă, ăia mai răsăriţi, da nu auzii pe vreunul c-ar avea averile în Brazilia şi nici vile şi iahturi la Monte Carlo ori vreun ranch prin America. Acum, să ne uităm şi în jumătatea cealaltă de teren. Păi, manelistul nostru de politică e făcut să stea, nu să facă ceva. Stă la primărie, stă la consiliu, stă la parlament, stă în guvern, stă prin consilii de administraţie, stă prin consulate... mă rog, fiecare pe unde apucă. Că la ei, nu e de nici o culoare pe merit, e doar pe apucate! Şi cu cît stă mai vîrtos şi mai sus, cu atît mai îndestulător tainul. Tainul pe faţă, adică salarii, sporuri de periclitate, studii şi deplasări în ţările calde şi tainul adevărat... ăla din paraîndărăt, cotă parte şi participaţiune în indiviziune. Pe de altă parte, pe manelistul de cîntat, dacă vrei să-l vezi şi să-l auzi, trebuie să te duci după el. Pe ăştia din politică, nici vorbă. Toată ziua, toată noaptea, e televiziunile cu lumina pe ei şi breiching niusul pe manşetă de zici că acuşi se cutremură şoseaua de centură de evenimentele pe care le creează ei, doar pentru că îşi arată mutrele în vitrină. Mă rog, mai şi zic cîte ceva, dar să te ferească sfîntul să asculţi cu băgare de seamă ce zic. Textele de manele "e literatură pură" pe lîngă aberaţiile şi imprecaţiile ăstora! Iar, ca s-o punem aşa, de tot, pe făraş, comparaţi şi dumneavoastră un pic, la caracter. Aţi văzut dumneavoastră undeva, la vreun spectacol, nuntă, zaiafet etc. un manelist care să facă mişto de ăia pentru care cîntă şi care-l plătesc? N-aţi văzut, că aşa ceva nu există! Ia-n priviţi, acum, la ăştia din politică! Păi, dumneavoastră credeţi că ei fac băşcălie în comisiile parlamentare şi în plen, în emisiunile tv, în adunări publice şi pe unde mai apucă aşa... între ei! Nici vorbă! Ei fac mişto de noi, ăştia de pe margine, din public, noi ăştia care le plătim lenea, preacurvia politică şi nepolitică, gîngăveala, prostia, mişeliile, paraîndărătul, şperţul, sacoşele cu mici atenţii bine strînse în teancuri groase de bancnote mari! Păi, nu-i de mirare că, în condiţiile date pe meleagurile noastre mioritice, băieţii ăştia de băieţi vor cu orice preţ să ne facă să credem că ei e meseriaşi de meseriaşi în politică şi dacă ne-ar lipsi, fie şi numai o zi, de preaplinul lor de expertiză manelieră şi de manelismele de care sunt în stare, naţia ar cădea moartă din picioare, secerată de vicisitudinile istoriei, mai ceva ca dorobanţii Războiului de Independenţă pe parapeţii de la Plevna. De unde şi vorba: meserie te halesc.....!